Corona: Was bringt der Teil-Lockdown in Deutschland wirklich?

Aus vielen Ländern werden neue Rekordwerte bei den Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet, etwa in den USA, Deutschland und Frankreich. Für die WHO ist Europa inzwischen das Epizentrum der Pandemie. from WHO Europe director, Hans Kluge

Was bringt der Teil-Lockdown in Deutschland wirklich?

Am Freitag verzeichneten Behörden einen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Obwohl die Infektionszahlen am Samstag erstmals seit Monaten im Vergleich zur Vorwoche gesunken sind, registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) immerhin weitere 22.461 Infizierte. Und so fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger: Greifen die Maßnahmen des aktuellen Teil-Lockdowns wirklich?

Laut RKI habe sich die Zunahme der Infektionen „zuletzt abgeflacht“ und die Geschwindigkeit des Zuwachses bereits vor dem Wochenende verlangsamt. Auch sei die 7-Tage-Inzidenz in den vergangen Tagen nicht mehr so schnell gestiegen wie noch Anfang November.

Infektionszahlen sinken: Bürgerinnen und Bürger verhalten sich vorsichtiger

Bis sich die Wirkung der Maßnahmen, die am 2. November beschlossen wurden, zeigen, dauert es nach Angaben des RKI zwei bis drei Wochen – also mindestens bis zum 16. November. Abgesehen vom Teil-Lockdown kann die aktuelle Entwicklung also auch andere Gründe haben.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Daten des Corona-Monitors des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) haben beispielsweise bereits gezeigt, dass sich Befragte auch vor Inkrafttreten des erneuten Lockdowns wieder vorsichtiger verhalten hätten. Darüber hinaus könnte der verlangsamte Zuwachs der Infektionen auch dadurch mitverursacht sein, dass die Laborkapazitäten langsam ausgeschöpft sind, wie Uta Rexroth, Leiterin des RKI-Lagezentrums, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte. Lesen Sie hier: Virologe fordert bei Illner Alternative zu Corona-Shutdown

Wirkung des Teil-Lockdowns schwächer als berechnet

Tatsächlich fällt die Wirkung des Teil-Lockdowns schwächer aus als berechnet. Das bestätigte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dieser Redaktion. „Neben den Schulen ist eine zu geringe Beschränkung privater Kontakte eine wahrscheinliche Ursache.“ Die Neuinfektionen seien noch immer viel zu hoch, weshalb der Politiker aktuell keinen Anlass für Lockerung sehe.

Derweil bestätigen Untersuchungen aber auch die enorme Bedeutung von Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und Fitnessräumen für die Ausbreitung des Coronavirus. „Wenn wir diese Orte wieder öffnen wie vor dem Shutdown, sind wir in kürzester Zeit wieder dort, wo wir waren: im exponentiellen Wachstum“, so Lauterbach.

Relaxt im Lockdown: 6 Dinge, die das Leben schöner machen Relaxt im Lockdown- 6 Dinge, die das Leben schöner machen

Infektiologe bremst Hoffnung auf Lockerung der Beschränkungen

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, bremste die Hoffnung auf ein baldiges Ende der geltenden Kontaktbeschränkungen und Wiedereröffnung von Restaurants und Co ebenfalls.

„Wir werden im Dezember kein normales Leben haben. Das kann nicht sein und wäre nicht vernünftig“, sagte er Salzberger Redaktion. Dennoch prophezeite der Corona-Experte: „Es wird besser. Jetzt gibt es eine Impfung, das ist der große Durchbruch.“ Lesen Sie hier:

Corona – Mehr Infos zum Thema

Am kommenden Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit dann zwei Wochen geltenden Einschränkungen. Bislang ist geplant, dass diese den ganzen November über aufrecht erhalten bleiben. Auch die Bundesregierung hat bereits betont, dass sie derzeit noch keine Möglichkeiten für Lockerungen sieht. Mehr zum Thema: Corona-Gipfel – Was Merkel und die Länderchefs beschließen könnten

Corona-Infizierte: Trend trotz Teil-Lockdown nicht gebrochen

Ähnlich äußerte sich Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Rund zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns könnten die Maßnahmen noch nicht ihre volle Wirkung zeigen. „Dafür ist es noch zu früh“, sagte die Ministerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei ernst.

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus rät Bürgerinnen und Bürger, sich auf weitere harte Wochen einzustellen. An die Abgeordneten von CDU und CSU schrieb dieser, man stelle nach zwei Wochen Teil-Lockdown fest: „Der Trend bei Corona ist leider noch nicht durchbrochen.“ Ziel sei es, „von den hohen Zahlen runterzukommen – nicht nur, die Dynamik des Anstiegs abzuschwächen“.

Zahl der Patienten auf Intensiv-Stationen steigt weiter exponentiell

Auch wenn die Meldezahlen nicht mehr so schnell steigen, gibt es weiter viele Infizierte in Deutschland und die Zahl der Patienten auf Intensivstationen steigt weiterhin exponentiell. Dort wurden nach RKI-Angaben am Freitag 3299 Covid-19-Patienten behandelt, 56 Prozent davon wurden beatmet. Die Zahl kann sich nach Einschätzung von Experten noch mehr als verdoppeln.

Interaktiv: Corona-Krise – So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen

Man wisse, dass etwa zwei Prozent der Neuinfizierten in zehn bis zwölf Tagen auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hatte Gernot Marx, Intensivmediziner am Uniklinikum Aachen, am Freitag im Radiosender WDR5 gesagt. Diese Patienten lägen auch sehr lange – zwei bis vier Wochen – in den Kliniken. „Das heißt, wir werden in der Intensivmedizin noch weit über den Dezember damit zu tun haben.“

(elik/dpa)