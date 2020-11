Corona: RKI meldet Rekord bei Neuinfektionen - Kliniken verschieben OPs

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat mit mehr als 23.000 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland nach einer Infektion liegt mittlerweile bei 11.226.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet erneut einen Rekordwert bei den Neuinfektionen: 23.399 neue Corona Fälle binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich eine Impfstrategie gegen das Coronavirus geeinigt

Querdenken-Demo in Leipzig mit 16.000 Menschen darf stattfinden

Donald Trumps Stabschef Mark Meadows hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Angesichts stark steigender Fallzahlen fordern Ärztevertreter wirksamere Quarantänemaßnahmen. Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei Familienmitgliedern ansteckten, steige rapide

Wegen der Corona-Pandemie dürfen viele Berliner Krankenhäuser nur noch solche planbaren Operationen durchführen, die medizinisch dringlich sind

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang über 653.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 11.200 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Ab Sonntag gelten in Deutschland die neuen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risikogebieten. Jüngst hatte Deutschland auch ganz Italien zum Risikogebiet erklärt.

Unterdessen geraten nicht nur Labore in Deutschland aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Tests an Kapazitätsgrenzen. Auch in den Kliniken wird Vorsorge getroffen, um Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, versorgen zu können. So dürfen müssen etwa in Berlin viele große Krankenhäuser bereits planbare, nicht dringliche Operationen verschieben, um Versorgungskapazitäten frei zu halten.

Hoffnung macht derzeit der R-Wert. Der Wert, auch Reproduktionszahl genannt, liegt seit mehreren Tagen in Folge unter 1; am Freitagabend lag er bei 0,90. Noch lässt sich aber nicht sagen, ob es sich dabei um einen stabilen Trend oder nur eine kurzfristige Schwankung handelt, ordnete RKI-Vizepräsident Lars Schaade die Zahl ein. Zumal der R-Wert nicht der einzige Faktor ist, mit dem sich die Corona-Lage bewerten lässt.

Corona-News: RKI meldet 23.399 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag erstmals mehr als 23.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Ein neuer Rekordwert. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Samstag, 7. November: Karliczek für Verlängerung der Überbrückungshilfen für Studenten

12.34 Uhr: Von den Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie betroffene Studenten können im gesamten Wintersemester auf Überbrückungshilfen der Bundesregierung hoffen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeigte sich in der „Rheinischen Post“ offen dafür, die Nothilfen bis zum Ende des Semester zu zahlen. Die Hilfen sollen zunächst im November wieder eingesetzt werden. Sie richten sich etwa an Studenten, die wegen der Corona-Pandemie ihre Nebenjobs verloren haben.„Wir lassen die Studierenden in dieser Pandemie nicht allein“, sagte Karliczek der „Rheinischen Post“. Die Regierung sei sich mit dem Deutschen Studentenwerk einig, die „bewährte Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen“ im November wiederaufleben zu lassen.

Die Ministerin fügte zugleich hinzu: „Ich kann mir vorstellen, dass die Überbrückungshilfe aber auch darüber hinaus bis zum Ende des Wintersemesters weiterläuft.“ „Das würde Studierenden eine gewisse Sicherheit geben, die ihre Jobs verloren haben und die auch in den nächsten Monaten womöglich nicht so rasch neue Erwerbsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie finden“, zeigte sich Karliczek überzeugt. Hilfen gab es bereits in den Monaten Juni bis September. Rund 135.000 Studenten hatte diese in Anspruch genommen.

Hamburgs Bürgermeister gegen Corona-Tests ohne Anlass

12.10 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Blick auf die mehr als ausgelasteten Labore erneut gegen Corona-Tests ohne Anlass ausgesprochen. „Wir können nicht beliebig viel testen, sondern müssen gezielt vorgehen“, sagte Tschentscher dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. „Wer keine Symptome hat, muss in der Regel nicht getestet werden.“ Es sei entscheidend, dass die Virusausbreitung eingedämmt werden könne.

Lockerungen der derzeitigen Corona-Regeln werden Tschentscher zufolge erst wieder möglich sein, wenn die Neuinfektionsrate auf einen Bereich von etwa 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurückgegangen ist. „Weil es den Gesundheitsämtern dann wieder besser gelingt, Kontakte ausreichend nachzuverfolgen.“ Wie die Lage im Sommer aussehen werde, konnte Tschentscher nicht sagen. Er selbst habe noch keinen Sommerurlaub gebucht, weil er nicht so weit in die Zukunft plane. „Die Lage wird sich im Frühjahr wohl verbessern, aber es ist nicht sicher, dass wir im Sommer schon wieder frei reisen können.“

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius / dpa

Behalten die Wirtschaftsweisen trotz Corona den Überblick?

11.50 Uhr: Mitten in den Wirren der Corona-Krise erstellen die Wirtschaftsweisen ihre jährliche Prognose. Wie kann das funktionieren? Das lesen Sie hier.

Höchstwert an Neuinfektionen in Polen – seit heute Einschränkungen

11.29 Uhr: In Polen hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals der Marke von 28.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen 27.875 neue Fälle hinzu, die meisten davon (4290) in Schlesien, wie das polnische Gesundheitsministerium mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 349 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat Polen als Risikogebiet eingestuft. Angesichts der drastisch steigenden Zahl von Neuinfektionen gelten seit heute in Polen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Kinos, Theater und Museen sind erneut geschlossen - ebenso wie Geschäfte in Einkaufszentren, mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken. Alle Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Auflagen sollen bis zum 29. November gelten.

Gesundheitsminister einigen sich auf Impfstrategie

11.01 Uhr: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf eine Strategie für Impfungen gegen das Coronavirus verständigt. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder habe gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein „einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen“ beschlossen, teilte die amtierende GMK-Vorsitzende, die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), mit.

Der Beschluss sieht unter anderem vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert. Die Länder errichten Impfzentren. Laut dem am Freitag einstimmig gefassten Beschluss sind rund 60 Standorte zur Impfung vorgesehen. Diese werden dem Bund demnach bis zum 10. November verbindlich genannt. „Der Impfstoff wird entweder durch die Bundeswehr oder durch die Firmen selbst zu diesen Standorten geliefert“, heißt es in dem Beschluss. Über diese Pläne hatten zuvor bereits die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichtet.

Die Gesundheitsminister weisen in ihrem Beschluss zudem darauf hin, dass nach Zulassung eines Impfstoffs zunächst von einer begrenzten Zahl verfügbarer Impfdosen auszugehen sei. Diese sollen zunächst an Risikogruppen gehen. Bund und Länder verständigten sich auch darauf, eine „bundeseinheitliche Impfkampagne“ zu starten. Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci zeigte sich erfreut über den gemeinsamen Beschluss. „Es ist gut, dass Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen“, erklärte Kalayci. Die verabredete Impfkampagne sei in der Pandemiebewältigung ein „entscheidender Meilenstein“. Lesen Sie auch: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Spahn: Mehr Menschen sollen Infektionen über Corona-Warn-App teilen

10.42 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen, mehr nachgewiesene Infektionen über die Corona-Warn-App zu teilen. Er sei aber weiter dagegen, die Anwendung verpflichtend zu machen, sagte Spahn bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Entwickler arbeiteten an Verbesserungen. So solle die App öfter als nur täglich aktualisiert werden. Die Nutzer sollten zudem vom System aktiv ermuntert werden, Infektionen zu melden. Spahn sprach in diesem Zusammenhang von „Nudging“.

Derzeit haben nach seinen Worten 22 Millionen Menschen in Deutschland die App installiert, 18 bis 20 Millionen Menschen nutzen sie tatsächlich. Mittlerweile seien mehr als zwei Millionen Laborergebnisse über die App übermittelt worden. Jeder Zwang führe zu einer sehr kontroversen Debatte mit dem Risiko, dass man an Akzeptanz verliere, warnte er.

Ein Mann hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die Corona-Warn-App der Bundesregierung ein erhöhtes Risiko anzeigt. Foto: Marius Becker / dpa

Söder zu Corona-Tests: Müssen sehen, ob Kapazitäten reichen

10.34 Uhr: Bayern geht bei Corona-Tests bundesweit einen Sonderweg – doch angesichts von Laboren an der Belastungsgrenze erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun eine Anpassung. „Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen“, sagte er in dem „Spiegel“. In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen – allerdings meldeten Labore und Ärzte Engpässe.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder. „Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln“, so Söder. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln.“ Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

„Querdenken“-Demo in Leipzig darf stattfinden

9.56 Uhr: Die Initiative „Querdenken“ darf nun doch in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe entschieden, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, teilte die Stadt am Samstagmorgen mit. Am Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht im Eilverfahren die Auflagen der Stadt zunächst bestätigt. Die Stadt wollte die Kundgebung auf die Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen.

Für Samstag (13.00 Uhr) sind insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in Leipzig angekündigt. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen „sehr intensiven Einsatz vor, weil auf allen Seiten ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar ist“. Die Leipziger Polizei wird von der sächsischen Bereitschaftspolizei, von Einsatzkräften aus acht Bundesländern sowie der Bundespolizei und dem Landeskriminalamt unterstützt..

Söder: „Lockdown light wird wirken.“

9.08 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. „Der Lockdown light wird wirken. Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der CSU-Chef der „Rheinischen Post“. Er rief die Bürger zugleich auf, „Geduld zu bewahren. Wir brauchen mindestens zwei Wochen, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können. Es wäre falsch, die Therapie frühzeitig abzubrechen.“ Der Ministerpräsident betonte zugleich, Deutschland habe den „mildesten Lockdown, den es derzeit in Europa gibt“.

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf Rekordwert

8.38 Uhr: Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat mit mehr als 23.000 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.399 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Damit wurde der erst am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von 21.506 Fällen übertroffen.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 642.488 Infektionen registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.226 - dies waren 130 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 412.000.

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Corona-Klagewelle in Karlsruhe: Über 500 Verfassungsbeschwerden, darunter vier zum jüngsten Lockdown

8.10 Uhr: Gegen den erst seit einer Woche geltenden Teil-Lockdown liegen beim Bundesverfassungsgericht bereits vier Verfassungsbeschwerden und zwei isolierte Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor. Das erfuhr unsere Redaktion von dem Karlsruher Gericht. Insgesamt zählt es zum Thema „Corona“ bisher 518 Verfassungsbeschwerden. 331 sind in Karlsruhe eingegangen, aber nicht weiter verfolgt worden. Das Gerichte hat sich bislang mit 187 Verfassungsbeschwerden und 53 isolierten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung befasst. Es seien 165 Beschwerdeverfahren entschieden oder auf sonstige Weise erledigt worden. 22 Verfahren seien noch anhängig. Die isolierten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung seien alle bereits entschieden oder auf sonstige Weise erledigt worden, so das Gericht.

Ärztevertreter warnen vor Zunahme häuslicher Corona-Infektionen

7.45 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen fordern Ärztevertreter wirksamere Quarantänemaßnahmen: „Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern anstecken, steigt rapide“, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, unserer Redaktion „Das liegt auch daran, dass es für viele Infizierte schwer ist, sich zu Hause zu isolieren.“ Nach den aktuell geltenden Regeln muss sich jeder, der ein positives Testergebnis hat, für zehn Tage in Quarantäne begeben. Doch das helfe den Mitbewohnern häufig nicht: „Wenn man zu viert auf 80 Quadratmetern wohnt, ist es oft kaum möglich, sich wirklich abzusondern“, so Johna.

Viele Paare hätten nur ein gemeinsames Bett, selbst in großen Wohnungen gebe es in der Regel nur ein Badezimmer. „Beengte Wohnverhältnisse gefährden den Erfolg der Quarantäne.“ Der Marburger Bund fordert daher Alternativen zur häuslichen Quarantäne: „Um die Infektionen im häuslichen Umfeld zu reduzieren, sollten positiv Getestete das Angebot bekommen, die zehntägige Quarantäne in einem Hotelzimmer zu verbringen“, sagte Johna.

Das Angebot solle freiwillig sein und nur für Menschen gelten, die gar keine oder nur schwache Symptome haben. Eine solche Regelung habe nicht nur den Vorteil, die Infektion von Familienmitgliedern zu verhindern, sondern käme nebenbei auch Hotels und Pensionen zu Gute, die in der Krise kaum Einnahmen haben. Die Kosten für die Unterbringung müsse der Staat übernehmen.

Trumps Stabschef Mark Meadows mit Coronavirus infiziert

7.00 Uhr: Einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef Mark Meadows sei positiv auf das Virus getestet worden, berichteten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „New York Times“. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Meadows hatte Trump am Dienstag – dem Tag der Wahl in den USA – bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet.

Trump hat im Wahlkampf entgegen Empfehlungen von Gesundheitsexperten Massenkundgebungen mit Tausenden Anhängern abgehalten. Die meisten Unterstützer folgten dem Beispiel des Präsidenten und trugen keine Masken. Trump selbst war Anfang Oktober auf das Coronavirus getestet und wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus rief er die Amerikaner dazu auf, „keine Angst“ vor dem Virus zu haben. Im Wahlkampf betonte er immer wieder, die USA seien in der Krise fast über den Berg.

Indes hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA am dritten Tag in Folge einen Rekord erreicht. Bis Freitag wurden mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1149. Es war der vierte Tag in folge, dass die Zahl der Todesopfer bei mehr als 1000 lag.

Mark Meadows, Stabschef im Weißen Haus, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Patrick Semansky / dpa

Kliniken verschieben wieder planbare Eingriffe

5.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie dürfen viele große Berliner Krankenhäuser vorerst nur noch solche planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen, die medizinisch dringlich sind. Das geht aus einer Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hervor, die zum Samstag in Kraft tritt. Die Gesundheitsverwaltung machte auf Anfrage keine Angaben, in welcher Größenordnung nun Eingriffe ausgesetzt oder verschoben werden.

Zurzeit stehen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom Freitag in den Berliner Krankenhäusern 1521 Intensivbetten zur Verfügung. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Berliner Krankenhäusern war zuletzt stark angestiegen. Mehr als 800 Corona-Fälle werden stationär behandelt, davon mehr als 230 intensivmedizinisch

Portugals Präsident ruft wegen Corona-Pandemie erneut Gesundheitsnotstand aus

4.20 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erneut den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In einer Fernsehansprache am Freitagabend sagte de Sousa, er habe ein Dekret unterzeichnet, durch das der Ausnahmezustand ab kommender Woche in Kraft gesetzt werde. Es handele sich um eine „sehr begrenzte und weitestgehend präventive Maßnahme“, betonte der Präsident.

Der Notstand ermögliche es der Regierung aber, neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu verhängen, sagte de Sousa weiter. Als Beispiel nannte er Verkehrsbeschränkungen.

Bereits während der ersten Corona-Ansteckungswelle im Frühjahr hatten die portugiesischen Behörden einen sechswöchigen Gesundheitsnotstand verhängt. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Portugal wieder stark an: Vergangene Woche überschritt das Land erstmals die Marke von 4000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Insgesamt wurden in Portugal seit Pandemie-Beginn knapp 167.000 Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet, mehr als 2700 Infizierte starben.

Freitag, 6. November: Corona – GEW fordert Ende des Regelunterrichts in Berlin

22.07 Uhr: Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie hat die Bildungsgewerkschaft GEW gefordert, den Regelunterricht an Berliner Schulen zu beenden. Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann sprach sich dafür aus, die Lerngruppen zu halbieren und zur Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause zurückzukehren, wie es ihn in Berlin vor den Sommerferien gegeben hatte.

Derzeit bieten in Berlin nach dem Corona-Stufenplan der Senatsverwaltung für Bildung nur drei Schulen keinen Regelunterricht mehr an. Dabei handelt es sich um zwei berufliche Schulen und eine Grundschule. Sie wurden bei einer Überprüfung aller Schulen durch die Gesundheitsämter in die Stufe Rot eingeordnet. 47 Schulen sind als grün und damit als unproblematisch mit Blick auf die Corona-Lage eingestuft, wie die Bildungsverwaltung weiter mitteilte.

586 Schulen wurden in die Stufe Gelb eingeordnet. Dort sollen verstärkte Hygieneschutzmaßnahmen ergriffen werden. 154 Schulen sind auf der orangenen Stufe, wo weitere Maßnahmen wie eine Maskenpflicht im Unterricht greifen sollen. Der Plan mit vier Stufen war vor den Herbstferien als Reaktion auf steigende Corona-Infektionszahlen in Berlin beschlossen worden.

Unterricht in Corona-Zeiten: Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemiehat die Bildungsgewerkschaft GEW gefordert, den Regelunterricht an Berliner Schulen zu beenden. Foto: Christian Charisius / picture alliance/dpa

Weitere Eilanträge gegen Corona-Auflagen abgelehnt

21.25 Uhr: Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sind mehrere Betreiber von Tattoo-Studios mit dem Versuch gescheitert, gegen die Schließung in der Corona-Pandemie vorzugehen. Zwei weitere Eilanträge seien abgewiesen worden, gab ein Gerichtssprecher bekannt. Ein Eilantrag war bereits am Mittwoch abgelehnt worden. Das Oberverwaltungsgericht wies auch die Eilanträge eines Nagel-, eines Kosmetik- sowie eines Massagestudios zurück.

Die Richter begründeten ihre ablehnende Entscheidung damit, dass das derzeitige Infektionsgeschehen ein sofortiges effizientes Handeln erfordere. Die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen der Betreiber müssten zurücktreten. Eine Ungleichbehandlung mit Friseursalons, die weiter öffnen dürfen, sah das Gericht nicht: Die Dienstleistungen von Friseuren dienten anders als ein Tattoo-Studio der Grundversorgung der Bevölkerung.

Kommt bald die Corona-Quarantäne im Hotel?

20.53 Uhr: Die Testlabore und Gesundheitsämter sind überfordert. Ärztevertreter wollen Patienten nun in vom Staat bezahlten Zimmern isolieren. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel?

Neue Regeln für Corona-Tests

19.19 Uhr: Um die Labore zu entlasten, werden Corona-Tests auf RKI-Empfehlung ab sofort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. Lesen Sie dazu: Neue Regeln für Corona-Tests – Wer jetzt noch getestet wird

Neue Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten

18.38 Uhr: Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden. Dann ersetzt die neue Web-Anwendung „Digitale Einreiseanmeldung“ (DEA) die bisherigen Aussteigekarten in Papierform, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Elektronisch registrieren müssen sich alle Einreisende, die sich in den vorangegangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Mit der Einreiseanmeldung sollen die Gesundheitsämter am Zielort der Einreisenden die notwendigen Informationen erhalten - etwa um kontrollieren zu können, ob die nach landesrechtlichen Regelungen bestehende Quarantänepflicht eingehalten wird, wie das Ministerium weiter mitteilte. Die Daten würden dabei verschlüsselt, ausschließlich dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zugänglich gemacht und 14 Tage nach Einreise automatisch gelöscht.

Merz warnt vor schwieriger Haushaltssituation wegen Coronavirus-Pandemie

17.31 Uhr: CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat vor einer angespannten Finanzlage für Bund, Länder und Kommunen als Folge der Corona-Pandemie gewarnt. „Wir werden uns auf ganz harte, schwierige Jahre einzustellen haben“ - jedenfalls dann, wenn man am Ziel festhalte, zu ausgeglichenen Haushalten zurückzukehren, sagte der ehemalige Unionsfraktionschef bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU.

“Wir werden eine enorme Strapazierung der öffentlichen Haushalte auf beiden Seiten sehen. Explodierende Ausgaben und wegbrechende Einnahmen“, sagte Merz voraus. Das werde Deutschland auf allen staatlichen Ebenen für Jahre beschäftigen. Niemand könne sagen, was zudem an Steuerausfällen und Ausfällen in den Sozialversicherungssystemen drohe. Der Bund und auch jene Länder, in denen dies vorgesehen sei, sollten so schnell wie möglich zur Schuldenbremse zurückkehren. Dies werde 2021 ziemlich sicher noch nicht gehen, dann aber doch von 2022 an.

Friedrich Merz ist Kandidat für den CDU-Parteivorsitz und warnt vor einer schwierigen Hauhaltssituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ganz Italien gilt nun als Corona-Risikogebiet

17.01 Uhr: Wegen dramatisch steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet eingestuft. Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden und Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt.

Bundesregierung beschwert sich über türkische Corona-Statistik

14.06 Uhr: Die Bundesregierung hat die Türkei dafür kritisiert, wie in dem Land die Zahl der Corona-Fälle dargestellt wird. Die türkische Regierung sei aufgefordert worden, „die Meldung sowie Veröffentlichung der Daten wieder an internationale Standards anzupassen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem „Spiegel“. Demnach wurde Anfang Oktober eine Verbalnote an Ankara verschickt.

Hintergrund war dem Bericht zufolge, dass in der Türkei Corona-Infizierte ohne Symptome aus der offiziellen Statistik herausfallen. Das Vorgehen Ankaras entspreche nicht den geltenden Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation, da eine erhebliche Zahl von Infizierten auf diese Weise nicht erfasst werde, sagte der Ministeriumssprecher dem Magazin. Zwei Wochen nach der Verbalnote habe der Krisenbeauftragte von Außenminister Heiko Maas (SPD) die Bedenken erneut in der türkischen Botschaft in Berlin vorgetragen, schreibt der „Spiegel“.

Da die Türkei die Statistik nicht geändert habe, sei „eine verlässliche Bewertung des tatsächlichen Infektionsgeschehens in der Türkei nicht möglich“, heißt es demnach im Auswärtigen Amt. Erst im August hatte die Bundesregierung vier türkische Provinzen von der Corona-Reisewarnung ausgenommen. Ende Oktober teilte sie dann mit, dass die Warnung ab 9. November wieder für das ganze Staatsgebiet gilt. Laut „Spiegel“ war der Grund dafür der Streit über die Corona-Statistik.

Neue Quarantäne-Regeln für Reisende Neue Quarantäne-Regeln für Reisende

Berliner Krankenhäuser appellieren dringend an Pflegekräfte

13.31 Uhr: Aufgrund der eskalierenden Corona-Lage in der Hauptstadt wendet sich die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) in einem dringenden Appell an examinierte Pflegefachkräfte. Diese mögen sich per E-Mail direkt in den Personalabteilungen der Berliner Kliniken bewerben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt den Aufruf. In Anbetracht der stark steigenden Fallzahlen seien die Personalkapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken zu stärken.

„In den kommenden Wochen müssen wir mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Patienten in unseren Krankenhäusern und somit auch auf den Intensivstationen rechnen“, sagt Brit Ismer, die Vorstandsvorsitzende der BKG, in einer Stellungnahme. „Ein weiteres exponentielles Wachstum der Fallzahlen wird zwangsläufig zu personellen Engpässen in den Krankenhäusern führen.“

Die Kliniken seien technisch und personell zwar besser auf die Pandemie eingestellt als im Frühjahr: „Dennoch ist absehbar, dass die Verfügbarkeit von Pflegepersonal in den nächsten Wochen das entscheidende Kriterium sein wird, um die Versorgung der erwarteten hohen Zahl an Covid-19 Erkrankten gut bewältigen zu können.“

Lufthansa startet ersten Probelauf für Covid-19 Antigen Schnelltests

12.24 Uhr: Lufthansa startet am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg erste Testläufe für flächendeckende Covid-19 Antigen-Schnelltests. Die Airline bietet ihren Kunden auf zwei täglichen Flügen die Möglichkeit, sich vor Abflug kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Fluggäste, die sich nicht testen lassen möchten, werden ohne Zusatzkosten auf einen Alternativflug umgebucht.

Nach erfolgtem Test bekommen die Kunden innerhalb von 30 bis 60 Minuten ihr Testergebnis. Erst bei Vorliegen eines negativen Ergebnisses wird die Bordkarte freigeschaltet und der Zutritt zum Flugsteig ermöglicht. Alternativ können Fluggäste einen negativen PCR-Test, der bei Abflug nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen. Lufthansa kümmert sich um den kompletten Schnelltestablauf.

Für den Fluggast entstehen keine Extrakosten. Er muss sich lediglich im Vorfeld registrieren und etwas mehr Zeit vor Abflug einplanen. „Mit unserer Teststrategie verfolgen wir das Ziel, durch die gewonnenen Daten wichtige Erkenntnisse im Umgang mit Schnelltests zu sammeln. Erfolgreiches Testen ganzer Flüge kann der Schlüssel zum Wiederbeleben des internationalen Flugverkehrs werden“, so Lufthansa-Managerin Christina Foerster.

Teil-Lockdown in Italien in Kraft

8.09 Uhr: In Italien ist eine landesweite nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr müssen die Italiener nun zu Hause bleiben. Außerdem gelten ab Freitag für einige Regionen des Landes verschärfte Maßnahmen, die dem Lockdown aus dem Frühjahr ähneln. Davon betroffen sind die nördlichen Regionen Lombardei und Piemont sowie Kalabrien im Süden.

In den als „rote Zonen“ ausgewiesenen Regionen müssen alle nicht notwendigen Geschäfte schließen. Von den verschärften Maßnahmen sind rund 16 Millionen der rund 60 Millionen Menschen im Land betroffen. Die Lombardei und das Piemont waren bereits in der ersten Corona-Welle die am schwersten betroffenen Regionen Italiens. Die Einschränkungen in Italien gelten zunächst bis zum 3. Dezember.

Zu den Auflagen zählt auch eine Halbierung der Plätze in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Schließung von Einkaufszentren an Wochenenden und die Schließung von Museen. Schüler an weiterführenden Schulen sollen Fernunterricht bekommen.

Der Dom in Mailand: Auch in der wirtschaftsstarken Lombardei ist ein Teil-Lockdown in Kraft getreten. Foto: Antonio Calanni / dpa

Bundestag berät über gesetzliche Grundlage für Corona-Beschränkungen

7.52 Uhr: Der Bundestag will über eine genauere gesetzliche Grundlage für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen. Lesen Sie hier: Corona-Auflagen: Wie Spahn eine Klagewelle verhindern will

Richter hatten angezweifelt, dass das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellen Form die weitreichenden Eingriffe in Grundrechte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie rechtfertigt. Auch Rufe nach einer stärkeren Beteiligung des Bundestags und der Länderparlamente an den Beschlüssen zur Bekämpfung der Pandemie hatten zuletzt zugenommen.

Darum schützt die AHA+L+C-Formel Darum schützt die AHA+L+C-Formel

Großbritannien verhängt Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Dänemark

7.30 Uhr: Großbritannien hat auch für Reisende aus Dänemark eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht verhängt. Die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Freitagmorgen, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilt. Wie zuvor Deutschland und Schweden werde Dänemark von der Liste sicherer Länder gestrichen. Erst am Donnerstag hatte die Regierung in London eine Quarantäne-Pflicht auch für Reisende aus Deutschland und Schweden angeordnet, die ab Samstagmorgen gelten soll.

USA: Neuer Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen

6.06 Uhr: Während die Präsidentenwahl aktuell das Top-Thema in den USA ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus. In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am mitteilte, wurden 123.085 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst.

Rigorose Ausgangssperre in ganz Griechenland

5.13 Uhr: In Griechenland gelten vom Wochenende an auch tagsüber rigorose Ausgangsbeschränkungen. Die Bürger dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie dies über ihr Handy beantragt und per SMS eine Genehmigung erhalten haben, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ankündigte. Die Maßnahme gilt drei Wochen lang. Eine nächtliche Ausgangssperre war bereits zuvor für das ganze Land verhängt worden.

Die Infektionszahlen in Griechenland hatten zuletzt deutlich zugenommen. Am Mittwoch wurden 2646 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 18 neue Todesfälle verzeichnet, was eine sprunghafte Zunahme im Vergleich zur Vorwoche war. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Land knapp 47.000 Ansteckungs- und rund 670 Todesfälle registriert.

Ab diesem Wochenende gelten in Griechenland strenge Ausgangsbeschränkungen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Schwere Ausschreitungen bei Corona-Protest in Slowenien

3.40 Uhr: Bei einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Slowenien ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Ljubljana wurden aus einer Menge von hunderten Demonstranten heraus am Donnerstag Flaschen, Steine, Knallkörper und Rauchbomben auf die Polizei geworfen. Diese ging gegen die Demonstranten mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern vor.

Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Stanislav Vrecar wurden etwa zehn Polizisten leicht verletzt. Zehn Demonstranten seien festgenommen worden. Am frühen Abend habe die Polizei wieder „Frieden und Ordnung“ in der Stadt hergestellt, sagte Vrecar.

Lockdown – Gewerkschaftsbund fordert neuen Kündigungsschutz für Mieter

1.02 Uhr: Angesichts des erneuten Teil-Lockdowns fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen neuen Kündigungsschutz für Mieter. „Es war ein großer Fehler, dass die Bundesregierung die pandemiebedingten Verbraucher- und Mieterschutzbestimmungen zum 30. Juni hat auslaufen lassen“, heißt es in einem Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt. Darin fordert der DGB eine Wiederaufnahme des Kündigungsschutzes für Miet- und Pachtverhältnisse bei pandemiebedingten Zahlungsrückständen. Lesen Sie dazu: Corona – Kommt jetzt der Mieter-Kündigungsschutz zurück?

Donnerstag, 5. November: Boris Johnson sieht „Licht am Ende des Tunnels“

21.39 Uhr: Zum Auftakt des Teil-Lockdowns in England hat der britische Premierminister Boris Johnson versucht, der Bevölkerung Mut zu machen. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagte Johnson am frühen Abend. Die Maßnahmen sollen Anfang Dezember aufgehoben werden, versprach er.

Während des Teil-Lockdowns sind in England Pubs, Restaurants, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen bis zum 2. Dezember geschlossen. Der Handel ist eingeschränkt: Nur Supermärkte und andere als notwendig eingestufte Geschäfte dürfen öffnen. Die neuen Kontaktbeschränkungen sind allerdings nicht mit dem Lockdown im Frühjahr zu vergleichen. So ist beispielsweise Sport im Freien erlaubt und die Schulen bleiben geöffnet.

Corona: Bundestag berät über Reform des Infektionsschutzgesetz

19.50 Uhr: Der Bundestag berät am Freitag über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes. Durch die Neufassung sollen die Corona-Maßnahmen in Zukunft rechtlich besser abgesichert werden können. Dafür sollen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht oder Zwangsschließungen von Restaurants in das Gesetz aufgenommen werden. Gleiches ist auch für Beschränkungen von Freizeit- und Kulturveranstaltungen vorgesehen. Der Beschluss zur Reform des Infektionsschutzgesetzes ist für Mitte November geplant.

Vereinte Nationen veranstalten Corona-Sondergipfel

19.21 Uhr: Die Vereinten Nationen (UN) haben einen Sondergipfel zur Corona-Pandemie einberufen. Die Beratungen der Regierungschef der Mitgliedstaaten sollen am 3. und 4. Dezember stattfinden. Der Gipfel soll teilweise virtuell stattfinden, da in New York, dem Hauptsitz der UN, strenge Quarantäne-Vorschriften für Ausländer gelten. Thema des Gipfels soll die internationale Zusammenarbeit in der Corona-Krise sein. Deutschland kritisierte die Ziele des Gipfels als sehr vage.

Italien meldet neuen Höchststand an Corona-Infektionen

18.29 Uhr: Die italienischen Behörden haben den höchsten Stand der täglichen Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach infizierten sich in Italien innerhalb der vergangenen 24 Stunden 34.500 Menschen mit dem Coronavirus. Die Zahl der neuen Covid-19-Todesfälle kletterte ebenfalls deutlich auf 445 Opfer innerhalb eines Tages.

Die Regierung in Rom hat derweil vier der 20 Regionen in Italien zu roten Zonen erklärt. In diesen Zonen gilt ab Freitag ein Teil-Lockdown. Als rote Zone gilt auch die Lombardei, in der das Coronavirus zu Beginn der Pandemie besonders stark grassierte.

Bildungsministerium warnt vor angeblicher „Querdenker“-Aktion

17.51 Uhr: Das nordrhein-westfälische Bildungsministerium hat die Schulen in dem Bundesland vor Aktionen von Maskengegnern am 9. November gewarnt. Es gebe Hinweise, dass die Initiative „Querdenken 711“ deutschlandweit an 1000 Schulen „Aktionen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung durchführen will“, schrieb das Ministerium in einer Rundmail.

„Querdenken 711“-Gründer Michael Ballweg teilte mit, die angebliche Aktion sei nur ein Test gewesen, um die interne Kommunikation auf Lecks zu überprüfen. Das Ministerium blieb jedoch bei seiner Warnung.

In der Warnung an die Schulen berief sich das Ministerium auf Presseberichte zu der geplanten Aktion. Laut der Behörde wollen „Querdenken“-nahe Eltern Kinder und deren Eltern auf dem Schulweg ansprechen und ihnen unwirksame Masken mit dem „Querdenken“-Logo in die Hand überreichen oder eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder anbieten. Laut Ministerium hatte sich die Initiative dafür extra „das besondere Datum des 9. Novembers“ ausgesucht. An diesem Datum fand 1938 die Progromnacht statt und 1989 der Mauerfall.

Merkel sieht neue Klimaziele durch Corona nicht gefährdet

17.01 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat Bedenken gegen neue Klimaziele in der Corona-Krise widersprochen. „Ich verstehe den Klimaschutz nicht als Wachstumshindernis, sondern als Wachstumstreiber“, sagte die CDU-Politikerin bei einer Online-Konferenz der Stiftung 2°, einer Initiative von Unternehmern. Neue Marktchancen sieht Merkel bei erneuerbaren Energien und Effizienztechnologien.

Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die in einer Rede für ihren „Green Deal“ und das Ziel einer „klimaneutralen“ Europäischen Union bis 2050 warb. Es gehe darum, europäischen Betrieben einen echten Startvorteil in der Weltwirtschaft zu verschaffen. Dass Europa die Richtung vorgebe, auch bei Standards, sei ein enormer Vorteil für die hiesigen Unternehmen.

Europa verzeichnet die meisten Corona-Infektionen weltweit

15.58 Uhr: Europa ist mit 11,6 Millionen Ansteckungen aktuell die Region mit den meisten Corona-Infektionen weltweit, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Zuvor waren die meisten Fälle in Südamerika verzeichnet worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt über die massiv beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus in Europa gezeigt.

„Wir erleben eine Explosion“ der Fallzahlen auf dem Kontinent, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am der Nachrichtenagentur AFP. Auch die Sterberate bei den Corona-Infizierten steige „allmählich“. Kluge rief die europäischen Staaten zu „gezielten und angemessenen“ Gegenmaßnahmen auf, um die Pandemie einzudämmen.

Schätzungen: Tourismusbranche verliert im November rund zehn Milliarden Euro

15.21 Uhr: Der Teil-Lockdown im November kostet die Tourismusbranche 10,2 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit. Sollten die Beschränkungen für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe auch im Dezember anhalten, befürchtet der Tourismusverband weitere Umsatzeinbußen von etwa 9,5 Milliarden Euro.

„Es ist ganz wichtig, dass die Betriebe jetzt zügig und unbürokratische Nothilfen bekommen“, sagte DTV-Präsident Reinhard Meyer. Selbst gesunde Unternehmen seien finanziell längst am Limit. Nach Berechnungen des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr verzeichnete die Tourismusbranche wegen Corona bereits von März bis August Verluste von 46,6 Milliarden Euro.

Ärzteverband hält aktuelle Neuinfektionen für beherrschbar

14.50 Uhr: Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hält die Lage der Corona-Neuinfektionen in Deutschland trotz der hohen Zahlen für beherrschbar. „Dass die Lage außer Kontrolle ist, würde ich nicht sagen“, sagte die Verbandspräsidentin Ute Teichert dem Südwestrundfunk (SWR). Es gebe zwar auch Infektionen, die man nicht direkt erfassen könne. „Aber es ist ja nicht so, als ob wir von einer großen Welle überrollt würden und gar nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen.“ Teichert räumte aber ein, dass es den Gesundheitsämtern an Personal fehle. „Das wird auf jeden Fall zu einem Problem führen.“

Mit Blick auf Pflegeheime widersprach der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Aussagen Teicherts. Wenn man in der Altenpflege fünf Tage auf die Auswertung eines PCR-Tests warten müsse, dann sei die Lage in diesem Pflegeheim außer Kontrolle. „Genau diese Situation wird aus immer mehr der rund 12.000 Einrichtungen berichtet“, sagte Brysch der Deutschen Presse-Agentur.

Partygäste zerstören Material für Corona-Krankenhaus

14.22 Uhr: Während einer illegalen Halloweenparty auf einem Klinikgelände in Gauting bei München haben die Feiernden ein Lager für Katastrophenfälle teilweise zerstört. „Das Material war für ein Corona-Notfallkrankenhaus eingelagert worden“, teilte Björn Schraad von der Asklepios-Klinik am Donnerstag mit. Die exakte Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden. Bei dem zerstörten und teils gestohlenen Material handle es sich größtenteils um Matratzen, Betten und Bezüge, teilte der Klinikmanager weiter mit. Die Polizei konnte 15 der insgesamt 200 Partygäste ermitteln.

Lufthansa macht auch im dritten Quartal Milliardenverlust

13.45 Uhr: Der Verlust bei der Lufthansa liegt im dritten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte hätten die Zahlen zusätzlich ins Minus gedrückt, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte.

Nach neun Monaten steht nun unter dem Strich bereits ein Minus von 5,6 Milliarden Euro bei einem Umsatz von elf Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Umsatz nach drei Quartalen noch 27,5 Milliarden Euro betragen, was für ein positives Konzernergebnis von gut 1 Milliarde Euro gereicht hatte.

Die Lufthansa wird den Flugbetrieb auch für die letzten drei Monate des Jahres auf ein Viertel der eigentlichen Kapazitäten beschränken. Lufthansa erwartet aber Vorteile durch ihr vor allem in Frankfurt etabliertes Drehkreuzsystem, da sich in Europa viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen nicht mehr rechneten.

Plastikverbrauch wegen Corona gestiegen

13.19 Uhr: Die Corona-Pandemie hat den Verbrauch von Einwegkunststoffen erhöht, berichtet die Europäische Umweltagentur EEA. „Die Pandemie führte zu einem plötzlichen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung wie Masken, Handschuhen, Roben und Desinfektionsmitteln in Flaschen“, so die EEA.

Ein großer Teil der erhöhten Nachfrage lasse sich aber auch auf Verpackungen zurückführen. Viele Restaurants hätten auf ein Liefergeschäft mit Einweg-Plastikbehältern umgestellt und auch für den Online-Handel würden viele Plastikverpackungen benutzt. „Die Herstellung, der Verbrauch und die Entsorgung zusätzlicher Einwegkunststoffe werden größere Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben“, ist die EEA sicher.

Griechenland geht in den Lockdown

12.29 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona hat die griechische Regierung einen dreiwöchigen Lockdown von Samstag an für das ganze Land verfügt. Er könne nicht zulassen, dass das Gesundheitssystem überlastet werde, begründete Premier Kyriakos Mitsotakis den harten Schritt am Donnerstagmittag in einer Fernsehansprache.

Ab Samstagmorgen um 6 Uhr müssen alle Läden außer Supermärkten, Apotheken und anderen lebenswichtigen Geschäften schließen. Außerdem gilt von 21 bis 5 Uhr eine allgemeine Ausgangssperre. Ausgenommen sind Berufstätige, die vom Arbeitgeber eine entsprechende Bestätigung mitführen. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss per SMS darüber informieren. Die Schulen im Land werden - bis auf Kindergärten und Grundschulen - auf Online-Betrieb umstellen. Überall gilt Maskenpflicht.

Corona-Ansteckungsrisiko: Laut Studie bei Kita-Kindern gering

11.42 Uhr: Bei kleinen Kita-Kindern besteht nach einer Studie der Universität Frankfurt wohl ein vergleichsweise geringes Corona-Ansteckungsrisiko. Bei der „Safe-Kids-Studie“ in Zusammenarbeit mit dem hessischen Sozialministerium waren über einen Zeitraum von zwölf Wochen 825 Kinder sowie 372 Mitarbeiterinnen in 50 Kitas in Hessen getestet worden, wie die Universität am Mittwoch mitteilte.

Dabei seien nur zwei Probanden positiv getestet worden – in beiden Fällen Erzieherinnen. Zuerst hatten die Wochenzeitung „Die Zeit“ und die „Ärzte Zeitung“ darüber berichtet.

Corona: Bodo Ramelow lässt Anzeigen gegen „Querdenken“ prüfen

11.31 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lässt eine Anzeige prüfen, weil Unbekannte eine Grabkerze und einen Aufruf zu einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vor sein Wohnhaus gelegt haben.

Zuvor sei seine Wohnadresse in einer „Querdenken“-Gruppe beim Messenger-Dienst Telegram verbreitet worden, sagte Ramelow am Donnerstag in Erfurt. Darin sei auch dazu aufgerufen worden, ihm Dinge vor die Haustür zu stellen. Die „Querdenken“-Bewegung protestiert seit Monaten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Lesen Sie auch: „Querdenken“-Demo in Berlin: Rangeleien und Beschimpfungen

Corona: Einzelhandel rechnet mit steigenden Umsätzen zu Weihnachten

10.49 Uhr: Trotz Corona rechnet der Einzelhandel auch in diesem Jahr mit steigenden Umsätzen im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Insgesamt würden die Verbraucher in den Monaten November und Dezember voraussichtlich rund 104 Milliarden Euro ausgeben, prognostizierte am Donnerstag der Handelsverband Deutschland (HDE).

Das entspräche einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings profitieren voraussichtlich längst nicht alle Branchen von der ungebrochenen Kauflust der Konsumentinnen und Konsumenten. „Die Kunden kaufen auch in der Corona-Krise Geschenke, sie shoppen, aber deutlich mehr online und gehen seltener in die Innenstädte“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Corona: In USA mehr als 100.000 registrierte Fälle in 24 Stunden

10.02 Uhr: Einen Tag nach der Präsidentenwahl haben die USA erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Am Mittwoch gab es 102.831 bekannte Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen MEZ hervorging. Der bislang höchste Wert war am Freitag registriert worden, als mehr als 99.000 Ansteckungen gemeldet wurden. Die Zahl der Toten binnen 24 Stunden blieb relativ stabil bei 1097.

Corona und Weihnachten: Mehrheit rechnet mit Fest in Isolation

8.20 Uhr: Wie ist die Gefühlslage der Menschen in Deutschland zu Beginn des zweiten Teil-Lockdowns? Ein Drittel bezeichnet sich als überwiegend „besorgt“ (33 Prozent). Als „angespannt“ empfinden sich 16 Prozent. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. „Wütend“ nennen sich 12 Prozent, „ängstlich“ oder gar „panisch“ sind nach eigener Einschätzung 4 bzw. 1 Prozent der Bundesbürger.

Positiver sieht ein knappes Drittel der Befragten die Lage, trotz des weitgehenden Stillstandes des öffentlichen Lebens: 19 Prozent bezeichnen sich als „entspannt“, 9 Prozent sogar als „zuversichtlich“. Die Hälfte der Bundesbürger rechnet mit einem Weihnachten in der Isolation. Konkret befürchten 52 Prozent, dass die Haushalte in Deutschland wegen der Corona-Krise diesmal getrennt feiern müssen.

Deutlich größerer Anteil an Corona-Tests fällt positiv aus

5.30 Uhr: Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1. November) etwa 7,3 Prozent der Tests an, wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht von Mittwochabend schreibt. In Kalenderwoche 35 (bis 30.8.) waren es noch rund 0,7 Prozent.

Die Zahl der wöchentlich durchgeführten Tests kletterte in den vergangenen zwei Monaten deutlich um mehr als 400.000. 191 Labore meldeten zuletzt rund 1,6 Millionen solcher Laboruntersuchungen in einer Woche. Die Entwicklung bei Positivenrate und Test-Anzahl spiegelt sich im über Wochen starken Anstieg bei den gemeldeten Neuinfektionen wieder.

Bundeswirtschaftsministerium startet Plattform für Schutzmasken

2.11 Uhr: Ein Infoportal für Schutzausrüstung gegen Corona bietet das Bundeswirtschaftsministerium ab Donnerstag an. Unter dem Stichwort „MAPS“ können Anbieter auf der Webseite des Ministeriums Angebote für Masken listen, die den EU-Standards für Medizinprodukte entsprechen – inklusive Preis, Maskenart und Hauptproduktionsort.

Ziel ist es, dass Unternehmen und öffentliche oder andere Einrichtungen sich informieren können, wo sie zertifizierte Masken beziehen können. Zunächst geht die Plattform mit 24 Angeboten an den Start, es soll aber erweitert werden. Das Wirtschaftsministerium fördert den Ausbau der Maskenproduktion in Deutschland mit insgesamt 60 Millionen Euro. Dadurch sollen zehn Milliarden Masken pro Jahr zusätzlich produziert werden.

Handelsverband und Immobilienwirtschaft warnen vor Laden-Sterben in den Einkaufsstraßen

1.01 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) warnen angesichts des neuen Teil-Lockdowns vor einem Laden-Sterben in den deutschen Einkaufsstraßen. „Das erneute Herunterfahren des öffentlichen Lebens bringt viele Einzelhändler in den Innenstädten in eine existenzbedrohende Lage. Zwar darf der Einzelhandel geöffnet bleiben, gleichzeitig finden aber immer weniger Kunden den Weg in die Stadtzentren“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth unserer Redaktion. Da etwa die Gastronomie geschlossen sei, fehle es an einem „angenehmen Einkaufserlebnis“.

Auch der Appell der Politik, zuhause zu bleiben, habe „tiefgreifende Folgen für die Handelsunternehmen“, so Genth. „Deshalb muss die Politik ihre Nothilfen auch für Einzelhändler öffnen“, forderte der HDE-Hauptgeschäftsführer. Ansonsten würde „öde Innenstädte mit zahlreichen Leerständen“ drohen. Lesen Sie hier: Lockdown: Die Angst vor den deutschen „Geisterstädten“

Mittwoch, 4. November: Immer mehr Neuinfektionen in Italien und Großbritannien

Außenminister Heiko Maas begibt sich wegen Verdacht auf Corona in Quarantäne

Die Intensivmediziner in Deutschland rechnen spätestens in zehn Tagen mit doppelt so viel Corona-Patienten auf den Intensivstationen wie heute

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet die Politik um eine Lockerung der Corona-Einschränkungen im Amateurbereich

Studenten sind einer Umfrage zufolge insgesamt gut mit der Umstellung auf ein digitales Corona-Semester zurechtgekommen

Alle weiteren Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem bisherigen News-Ticker.