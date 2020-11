Di, 03.11.2020, 13.59 Uhr

Der mutmaßliche Attentäter von Wien war wegen Terrorismus vorbestraft. Der 20-jährige Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) war im April 2019 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er sich in Syrien dem IS anschließen wollte.