Festgottesdienst zur Reformation im Braunschweiger Dom

Kurz bevor der Festgottesdienst zum Reformationstag beginnt, eilt eine Frau aus dem Dom, flüstert im Rausgehen entschuldigend: „Mir ist das hier zu heikel.“ Was ist da los? Mehr als hundert Gläubige sind im Dom zusammengekommen, um Dompredigerin Cornelia Götz und Oberlandeskirchenrätin Ulrike Brand-Seiß zu hören. Sie wollen dem Reformationstag gedenken, hoffen auf tröstende und zuversichtliche Worte in schweren Zeiten, wollen den Segen empfangen. Viele Plätze müssen leer bleiben: Man sitzt auf Abstand, folgt den markierten Wegen. Liedtexte werden von der Gemeinde gesprochen, nicht gesungen. Corona macht auch vor der Kirchentür nicht Halt.

Mancher kann sich nicht frei machen von den Corona-Nachrichten

Die Sänger und Sängerinnen der Jugendkantorei stimmen „Luthers Morgensegen“ von Gerd-Peter Münden an. Sie singen toll, keine Frage, man ist berührt. Dann folgt das, was in diesen Tagen häufig zu beobachten ist: Die Schmerzgrenze ist unterschiedlich hoch. Mancher hatte in den letzten Wochen kein Problem damit, ins Fitnessstudio oder zur Chorprobe zu gehen. Andere igeln sich lieber zu Hause ein, kontaktieren Freunde lieber nur noch virtuell.

Die Frau, die kurz vor Beginn des Gottesdienstes fluchtartig den Dom verlassen hat, sie konnte sich offenbar nicht von den Bildern und Nachrichten frei machen, die man in den letzten Monaten immer wieder vernommen hat: Das Wissen über die Aerosole, die Ansteckungsgefahr bei größeren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, über den Sieben-Tage-Inzidenzwert, der am Samstag in Braunschweig bei 62 liegt.

Die Sänger singen – die Ängste siegen

Wer das alles im Hinterkopf hat, während die Jugendkantorei im Wechsel mit der Kantorin das „Halleluja“ singt, virtuos begleitet von Kantor Witold Dulski an der Orgel, dem fällt es schwer, sich auf die Schönheit der Musik einzulassen. Der fühlt sich mitunter draußen wohler.

Und so kann auch ich mich nicht von den Ängsten frei machen, von dem bedrückenden Gefühl, das uns in diesen Tagen so oft beschleicht. Die Predigt von Cornelia Götz war sicherlich gut – ich habe sie nicht mehr gehört. Nach 20 Minuten Gottesdienst und vier Liedern habe ich den Dom verlassen.