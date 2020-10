So, 11.10.2020, 19.58 Uhr

In der belarussischen Hauptstadt Minsk hat die Polizei eine Massendemonstration gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko gewaltsam aufgelöst. Obwohl Lukaschenkos Besuch von inhaftierten Oppositionellen am Vortag noch Hoffnungen auf einen Dialog geweckt hatte, sorgte das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte am Sonntag wieder für Mistrauen.