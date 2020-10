Fr, 09.10.2020, 19.29 Uhr

In Halle ist bei mehreren Gedenkveranstaltungen an den Anschlag eines Rechtsextremisten auf die dortige Synagoge erinnert worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte in seiner Rede das allgegenwärtige Anschwellen von Antisemitismus und Rassismus.