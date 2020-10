Literaturnobelpreis geht an US-Lyrikerin Louise Glück

Do, 08.10.2020, 14.28 Uhr

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an die US-Lyrikerin Louise Glück. In ihrer für viele Experten überraschenden Entscheidung erklärte die Schwedische Akademie in Stockholm, damit werde die "unverwechselbare poetische Stimme" der 77-Jährigen gewürdigt.