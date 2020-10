Russland: Explosion in Munitionsdepot löst Flächenbrand aus

Do, 08.10.2020, 12.52 Uhr

Riesige Rauchwolken sind am Himmel in der russischen Oblast Rjasan zu sehen. Die Explosion eines Munitionsdepots hat einen Flächenbrand ausgelöst. Mehr als 2000 Menschen aus umliegenden Dörfern wurden in Sicherheit gebracht.