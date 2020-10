Corona: Über 4700 Fälle - Angela Merkel mit wichtigem Appell

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch am Samstag weiter an

Angela Merkel hat zusammen mit den Vertretern der elf größten deutschen Städte neue Corona-Maßnahmen beschlossen

Sie richtete zudem einen eindringlichen Appell an die jungen Menschen im Land

Derweil will die Kanzlerin nächste Woche mit den Länderchefs über neue Maßnahmen beraten

Köln überschreitet die Grenze zum Corona-Risikogebiet, in NRW liegen die meisten Hotspots in Deutschland

Die EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf ein Ampelsystem zur Kennzeichnung von Risikogebieten – das Reisen in der EU soll so erleichtert werden

Die EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf ein Ampelsystem zur Kennzeichnung von Risikogebieten – das Reisen in der EU soll so erleichtert werden Markus Söder und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz haben sich gegen eine Schließung der Grenzen zwischen Deutschland und Österreich ausgesprochen

In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 317.000 registrierte Corona-Infektionen und über 9590 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 36,5 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als eine Millionen Menschen starben mit der Lungenerkrankung Covid-19

Angela Merkel und die Vertreter der elf größten Städte Deutschlands haben sich auf einheitliche Regeln für Corona-Hotspots geeinigt. Bei Überschreiten des 7-Tage-Inzidenzwertes von 35 sollen Bundeswehr und das RKI Personal in den jeweiligen Corona-Hotspot entsenden. Überschreitet der Inzidenzwert die 50, treten unter anderem Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden in Kraft.

Merkel richtete sich mit einem bemerkenswerten Appell an die jungen Menschen im Land. Merkel sagte, die Jüngeren sollten bedenken, was wichtiger sei als Feiern: „Ist es nicht die Gesundheit ihrer Familie, auch der Großeltern? Ist es nicht, auch in den nächsten Jahren gute Ausbildungs- und Arbeitschancen zu haben, die nun einmal an einer starken Wirtschaft hängen?“ Feiern, Ausgehen und Spaß würden zurückkehren – bis dahin könne mit „Achtsamkeit und Zusammenhalt“ ein Lockdown wie im Frühjahr vermieden werden. Lesen Sie hier: Das sind alle Corona-Risikogebiete in Deutschland.

Corona-News: RKI meldet 4700 Neuinfektionen

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen 4721 neue Corona-Infektionen gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2828 auf 4058 erheblich gestiegen, von Donnerstag auf Freitag lag das Plus bei 4516.

Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

„Wir sind alles andere als ohnmächtig gegen die steigenden Infektionszahlen“, sagte Merkel nach den Beratungen am Freitag. Städte wie Gütersloh und München hätten bewiesen, dass sich diese Zahlen mit Maßnahmen auch wieder absenken lassen würden.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Samstag, 10. Oktober: Neue Rekordzahl an Corona-Infektionen in Tschechien

10.37 Uhr: In Tschechien steigen die Corona-Infektionszahlen heftig weiter an. Am Freitag wurden den Behörden 8618 neue Fälle gemeldet, wie am Samstag bekannt wurde. Das waren knapp 3300 mehr als am Vortag. Es ist der vierte Tagesrekord in Folge. Seit Beginn der Pandemie gab es 905 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. In Tschechien, das knapp 10,7 Millionen Einwohner hat, müssen von Montag an Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten für zunächst zwei Wochen schließen.

Kneipen und Gaststätten sind wichtig

10.35 Uhr: Die Corona-Zahlen steigen weiter in Deutschland. Viele befürchten bereits einen zweiten Lockdown. Was würde sich ändern? Hier lesen Sie, wie ein erneuter Corona-Lockdown aussehen würde.

10.24 Uhr: Nach Meinung der Soziologin Talja Blokland unterschätzt die Politik mitunter, wie wichtig Kneipen für die Gesellschaft sind. Die Sperrstunde in Berlin sieht sie kritisch. „Es kommt rüber, als wären Bars und Cafés zum Feiern da und nichts Notwendiges“, sagte die Professorin am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität Berlin.

Wenn man sich frage, wie man lerne, wie man von einer Jobmöglichkeit erfahre oder politisch etwas höre, was anders als zu Hause sei, dann passiere das dort, wo man neue Menschen treffe. „Für das soziale Gefüge der Stadt sind das wichtige Orte.“

Ihrer Einschätzung nach kann sich die Sperrstunde auch auf das Sicherheitsgefühl in der Stadt auswirken. „Wir brauchen volle U-Bahnhöfe, um abends das Gefühl zu haben, sicher nach Hause zu kommen“, sagte Blokland der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn die Stadt um 23.00 Uhr zumacht, ist das nicht mehr da. Man kann sagen: „Das ist es uns wert.“ Aber man muss es bedenken.“

10.21 Uhr: Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hat die Reisebeschränkungen und Beherbergungsverbote innerhalb Deutschlands als „unkoordinierte Regelungen“ kritisiert. „Die Ausweisung von Risikogebieten in Deutschland mit unterschiedlichen Folgeregelungen schafft zugleich branchenübergreifend für viele bundesweit aktive Unternehmen neue Rechtsunsicherheit“, sagte Schweitzer unserer Redaktion.

Merkel und Länder beraten über Corona-Lage

9.18 Uhr: Kommende Woche steht wieder ein Gespräch Merkels mit den Ministerpräsidenten der Länder an, wie Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) angekündigt hatte. Nach dpa-Informationen sollen die Beratungen am Mittwochnachmittag sein.

Angela Merkel spricht nächste Woche mit den Länderchefs. Foto: Axel Schmidt / AFP

Mangel bei Impfstoff gegen Grippe

8.50 Uhr: Tausende Schleswig-Holsteiner können sich nach Angaben der Apothekerkammer wegen eines Mangels an Impfstoff derzeit nicht gegen Grippe impfen lassen. Täglich beklagten sich deshalb Patienten, sagte Geschäftsführer Frank Jaschkowski der Deutschen Presse-Agentur. Das Gros der 630 Apotheken im Land habe keinen Impfstoff mehr. Der Unmut sei insgesamt groß, sagte Jaschkowski. Im November werde eine zweite Tranche erwartet. Er gehe davon aus, dass diese nicht reichen werde.

Rechtsstaat funktioniert auch in Corona-Krise

8.37 Uhr: In der Corona-Krise hat sich nach Ansicht von Verfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth das Funktionieren des Rechtsstaats in Deutschland gezeigt. Wer Maßnahmen ablehne, könne dagegen demonstrieren, sagte Harbarth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). „Demonstrationen wurden vielfach gerade von Gerichten ermöglicht. Jeder kann seine abweichende Meinung äußern. Wer seine Grundrechte verletzt sieht, kann vor Gericht ziehen“, betonte Harbarth.

Neben der Versammlungsfreiheit gelte aber auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, machte der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes deutlich. Wenn verschiedene Grundrechte kollidierten, müssten sie miteinander in Einklang gebracht werden. Dabei könne jeder die Gerichte anrufen und staatliche Entscheidungen überprüfen lassen. „Der Rechtsstaat ist gerade in dieser Zeit bemerkenswert funktionstüchtig und arbeitet in einer beachtlichen Geschwindigkeit. Unzählige gerichtliche Eilentscheidungen sind ergangen, oft auch am Wochenende.“

NRW hat die meisten Corona-Hotspots

8.11 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben am Samstag insgesamt sieben Kreise und kreisfreie Städte über der wichtigen Corona-Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gelegen. Ab diesem Wert gilt eine Region als Corona-Risikogebiet.

Landesweit steckten sich 32,4 Menschen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen mit dem Coronavirus an, wie das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit mitteilte. NRW hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer.

Köln ist jetzt Corona-Risikogebiet

7.50 Uhr: Die Stadt Köln hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an. In Köln gelten nun unter anderem ein nächtliches Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen.

Mit Köln taucht eine weitere Stadt auf der Liste der deutschen Corona-Risikogebiete auf. Foto: Oliver Berg / dpa

1.32 Uhr: Eine exklusive Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Bundesbürger sieht Weihnachten mit der ganzen Familie nicht gefährdet. Die Kirchen erwartet indes ein etwas anderes Fest. Lesen Sie hier: Deutsche freuen sich trotz Corona-Sorgen auf Weihnachten

Freitag, 9. Oktober: Regierung in Lettland beschließt neue Corona-Beschränkungen

22.16 Uhr: In Lettland müssen sich die Menschen wegen steigender Infektionszahlen auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Im Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 setzte die Regierung in Riga am Freitagabend die Teilnehmergrenze für Veranstaltungen im Freien von 3000 auf 1000 herab, in Räumen von 1000 auf 500. Dabei gelten Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Die Beschränkungen sollen bis zum Jahresende gültig bleiben.

Lettlands Regierung sagte zudem den für das Wochenende geplanten Riga Marathon ab. Für Städte und Regionen mit lokalen Corona-Ausbrüchen wurden spezielle Schutzmaßnahmen erlassen. In Lettland hatten die täglichen Corona-Infektionszahlen zum zweiten Mal in Serie einen Rekordwert erreicht.

Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde in Riga wurden am Freitag 137 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern meldete bislang insgesamt 2507 bestätigte Infektionen und 40 Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2.

21.31 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel muss bei ihren Corona-Entscheidungen die Menschen besser mitnehmen, findet unser Autor Miguel Sanches. Lesen Sie seinen Kommentar: Corona-Krise – Angstgetriebene Politik ist der falsche Weg

Mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

21.07 Uhr: Frankreich hat mit 20.339 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Rekord erzielt. Wie die Behörden am Freitagabend mitteilten, wurde damit der bisherige höchste Wert von 18 746 neuen Fällen vom vergangenen Mittwoch überschritten. Es wurden 62 neue Todesfälle gezählt.

Die Corona-Lage in Frankreich ist sehr angespannt. Gesundheitsminister Olivier Véran warnte zuletzt, dass sich die Lage im Land weiter verschlechtere. Die Regierung betont immer wieder, dass sie neue landesweite Ausgangsbeschränkungen, wie es sie im Frühjahr gab, vermeiden möchte. Stattdessen setzt sie auf regionale Maßnahmen.

Sorge herrscht außerdem über die Situation in den Pariser Krankenhäusern. Dort nimmt der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen zu. Ein entsprechender Notfallplan wurde aktiviert. Bisher starben in der Covid-19-Pandemie mehr als 32 600 Menschen in Frankreich. In vielen Städten Frankreichs gilt die Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. Bis auf die an Deutschland grenzende Region Grand Est und die Insel Korsika gilt für Frankreich eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Passantinnen und Passanten tragen Mund-Nasen-Bedeckungen auf dem Place du Trocadero nahe des Eiffelturms in Paris. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen in Frankreich steigt immer weiter an. Foto: Gao Jing / dpa

Corona-Ampel soll das Reisen in der EU erleichtern

20.40 Uhr: Die Europäische Union will das Reisen in den 27 Mitgliedsländern mit einer Corona-Ampel erleichtern. Das System sieht vor, Regionen je nach Betroffenheit von der Seuche in grüne, gelbe und rote Bereiche zu unterteilen.

Grüne Zonen sollen für alle Reisenden zugänglich sein, für rote sollen starke Einschränkungen gelten. Grün ist für Gegenden vorgesehen mit weniger als 25 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in 14 Tagen. Eine Zone fällt in die rote Kategorie, wenn die Infektionsrate höher als 50 pro 100.000 Einwohner ist. Geplant ist auch eine Kennzeichnung mit der Farbe Grau für Gegenden, in denen es nicht genügend Informationen über die Verbreitung der Seuche gibt.

Die Richtlinien werden von einer Mehrheit der EU-Staaten unterstützt und sollen formal kommende Woche gebilligt werden. Ziel sei eine größere Vorhersagbarkeit und Transparenz bei Reisen unter Pandemie-Bedingungen, sagte ein Vertreter der deutschen Rats-Präsidentschaft.

Niederlande melden knapp 6000 Corona-Neuinfektionen

20.22 Uhr: In den Niederlanden sind innerhalb eines Tages knapp 6000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. In den vergangenen sieben Tagen habe es rund 34.000 neue Fälle gegeben, teilte das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM mit. Es gab 14 neue Todesfälle. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen nehme zu.

Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich sehr besorgt. „Wir gehören zu den drei am schlimmsten betroffenen Ländern in Europa, und es ist schlechter als in Amerika“, sagte Rutte. Er schloss einschneidende Maßnahmen nicht aus, wenn sich die Lage in den nächsten 72 Stunden nicht verbessere. Konkrete Pläne nannte er nicht.

Besonders schwer getroffen von der Ausbreitung des Virus sind den Berichten zufolge Rotterdam, Den Haag, Utrecht und Amsterdam. Seit Beginn der Krise im März sind rund 6500 Menschen im ganzen Land gesichert an Covid-19 gestorben.

Auch am Strand von De Banjaard Kamperland in der Niederlande müssen die Urlauber in den kommenden Herbstferien die Abstandsregeln einhalten. Foto: imago images/Manngold

Erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen an einem Tag in Europa

20.08 Uhr: In Europa ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals über die Marke von 100 000 Fällen geklettert. Die am Freitag aktualisierte WHO-Grafik weist ein Plus gegenüber dem Vortag von

109.749 Fällen aus. Am Donnerstag wurden knapp 99.000 neue Fälle gemeldet. In Europa wird seit August kontinuierlich eine immer stärkere Verbreitung des Virus verzeichnet. In Nord- und Südamerika wurden am Freitag gegenüber dem Vortag rund 127 000 Fälle mehr registriert. Früheren Angaben der WHO zufolge könnte sich inzwischen jeder zehnte Mensch auf der Welt bereits mit dem neuartigen Virus angesteckt haben.

Mehr als 2,7 Millionen Migranten sitzen wegen Corona fest

19.39 Uhr: Mehr als 2,7 Millionen Migranten sitzen laut den UN aufgrund von Corona-Beschränkungen in fremden Ländern fest. Geschlossene Grenzen und andere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Erregers verhinderten die Rückkehr der Menschen in ihre Heimatländer, teilte die Internationale Organisation für Migration mit.

Rund 200.000 Betroffene harrten demnach in Europa aus. Gut eine Million Migranten seien im asiatisch-pazifischen Raum gestrandet. Viele der Menschen hätten im Zuge der Corona-Pandemie ihre Jobs und somit ihre Einkommen verloren, sie lebten unter erbärmlichen Umständen. Die IOM rief die internationale Gemeinschaft auf, in einer koordinierten Aktion den Menschen zu helfen.

Estland lockert Corona-Einreisebeschränkungen

19.15 Uhr: Estland lockert die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise. Die Quarantänepflicht soll von Montag an nur noch für Einreisende aus Ländern mit einer Infektionsrate von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen gelten. Dies teilte das Außenministerium des baltischen EU-Landes in Tallinn mit.

Damit können auch Reisende aus Deutschland wieder nach Estland reisen, ohne sich für 14 Tage in Quarantäne begeben zu müssen. Für die Bundesrepublik wurde ein Wert von 38,6 angegeben. Der Grenzwert soll den Angaben zufolge von nun an wöchentlich immer freitags überprüft werden. Auch soll dann jeweils eine Liste mit Ländern veröffentlicht werden, für die zur darauffolgenden Woche eine Quarantänepflicht gilt. Bislang lag die Grenze bei 16 Fällen pro 100 000 Einwohner in 14 Tagen, für die Nachbarländer Finnland, Lettland und Litauen bei 25 Fällen.

Um die Quarantäne zu verkürzen, können Reisende bei der Ankunft in Estland einen Corona-Test machen, nach frühestens einer Woche soll dann ein zweiter Test folgen. Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 3809 bestätigte Corona-Infektionen und 68 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Juri Ratas, der Premierminister von Estland, spricht bei seiner Ankunft am Europäischen Rat vor Kameras. Estland lockert die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Russland meldet Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen

18.58 Uhr: Mit mehr als 12.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat Russland einen neuen Rekord verzeichnet. Nach Behördenangaben vom Freitag wurde damit der im Mai aufgestellte bisherige Höchststand von 11.656 Neuinfektionen übertroffen. Die Anzahl der insgesamt registrierten Fälle stieg demnach auf rund 1.3 Millionen. Trotz der vielen Ansteckungen planen die Behörden derzeit keine Verschärfung der Corona-Maßnahmen.

Nachdem die Fallzahlen im Mai zurückgegangen waren, hatte die Regierung die strikten Beschränkungen aufgehoben. Die Hauptstadt Moskau, die mit Abstand am stärksten betroffen ist, führte im vergangenen Monat eigenständig mehrere Maßnahmen wieder ein. Ältere Menschen wurden aufgefordert, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und Arbeitgeber wurden angehalten, mindestens ein Drittel ihrer Angestellten von zuhause aus arbeiten zu lassen.

Seit Beginn der Pandemie hat Russland 22.257 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Kritiker werfen den Behörden vor, die Zahl der Todesfälle künstlich niedrig zu halten um den Ernst der Lage zu verbergen.

Corona: EU-Länder einigen sich auf Ampelsystem für Risikogebiete

18.34 Uhr: Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf erste Leitlinien gegen den europäischen Flickenteppich bei den Corona-Reisebeschränkungen geeinigt. Sie gaben am Freitag in Brüssel grünes Licht für Empfehlungen des deutschen EU-Vorsitzes, die ein einheitliches Ampelsystem zur farblichen Kennzeichnung von Risikogebieten vorsehen. Ob und welche Maßnahmen die einzelnen Länder darauf basierend beschließen, bleibt ihnen allerdings weitgehend freigestellt. Nur Einreiseverbote soll es nicht mehr geben.

Fast 14.000 neue Corona-Infektionen in Großbritannien

18.05 Uhr: In Großbritannien sind knapp 14.000 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Ansteckungen stieg damit auf mehr als 575 000, wie die Regierung am Freitag in London mitteilte. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus - auch, weil es an Tests mangelt. 87 Menschen starben binnen eines Tages an ihrer Covid-19-Erkrankung.

Besonders stark betroffen von der Pandemie ist der Norden Englands, Schottland, Nordirland und Teile von Wales. Klinikbetten werden bereits knapp. Der Statistikbehörde zufolge gibt es etwa 58.000 Todesfälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde.

Eine Litfasssäule im Stadtzentrum von Manchester trägt ein Plakat mit der Aufschrift "Do your bit" (Trag deinen Teil bei). Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Europa steigt wieder deutlich an. Großbritannien ist mit 14.000 Neuinfektionen stark betroffen. Foto: Danny Lawson / dpa

Pandemie: Italien meldet wieder mehr als 5000 Neuinfektionen

17.57 Uhr: Italien hat in den vergangenen 24 Stunden 5372 Corona-Neuinfektionen registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit überschritt das Land erstmals seit März wieder die Marke von 5000 Neuinfektionen. Erst am Donnerstag zählte das Land erstmals seit April wieder die mehr als 4000 Infektionen. Dank strengen Corona-Regeln gelang es der Regierung, die Ausbreitung des Virus bis zum Sommer unter Kontrolle zu bringen.

Die Neuinfektionen hatten in den letzten drei Monaten allerdings wieder zugenommen und sich in der letzten Woche sogar verdoppelt. Dennoch verzeichnet Italien immer noch deutlich weniger tägliche Fälle als viele andere große europäische Länder wie Frankreich, Spanien und Großbritannien. Italien war das erste Land in Europa, das die Pandemie derart heftig zu spüren bekommen hatte. Seit dem Ausbruch im Februar hat Italien mit 36.111 Todesfällen die zweithöchste Zahl der Todesopfer auf dem Kontinent.

Corona: Deutschland soll Corona-Hilfen aus Brüssel bekommen

17.17 Uhr: Deutschland und andere Staaten sollen zur Bewältigung der Corona-Krise Millionenhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds bekommen. Insgesamt sollen 132,7 Millionen Euro für Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Kroatien, Ungarn und Portugal freigegeben werden, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Es handele sich um Vorauszahlungen an Länder, die die Hilfe beantragt hatten. Das Europäische Parlament und der Rat müssen dem Vorschlag der Kommission noch zustimmen.

Nationalspieler Gündogan warnt vor Verharmlosung des Coronavirus

16.57 Uhr: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat nach überstandener Covid-19-Erkrankung eindringlich vor dem Coronavirus gewarnt. „Zwischenzeitlich hatte es mich schon stark getroffen“, sagte Gündogan. „Erst nach etlichen Tagen ging es mir nach und nach besser. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht erinnern, wann es mich bei einem Infekt zuletzt mal so getroffen hatte.“ Inzwischen gehe es ihm wieder „soweit gut“.

Der Profi von Manchester City warnte davor, dass Coronavirus zu unterschätzen. „Mit diesem Virus ist einfach nicht zu scherzen“, stellte der 29-Jährige klar. Man müsse es aufgrund der aktuellen Zahlen wieder viel ernster nehmen. In sozialen Medien hätten einige Nutzer kommentiert, er würde „zu Hause chillen und dann wieder trainieren“, so Gündogan. „Alles, was ich zu diesen Leuten nur sagen kann, ist: Nein! Unglücklicherweise war das kein Vergnügen.“

Ilkay Gündogan trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Der deutsche Nationalspieler warnt nach seiner überstandenen Covid-19-Erkrankung: "Das war kein Vergnügen." Foto: Christoph Schmidt / dpa

Unna in Nordrhein-Westfalen weist kritischen Inzidenzwert auf

16.34 Uhr: Im Landkreis Unna in Nordrhein-Westfalen liegt der 7-Tages-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner nach eigenen Berechnungen bei 53,18. Damit überschreitet der Landkreis die Grenze zum Risikogebiet. Am Freitag seien den Behörden 39 neue Fälle gemeldet worden, informiert das Landratsamt. Zudem sei auch die Zahl der Corona-Patienten in stationärer Behandlung auf insgesamt zwölf gestiegen. Der Landkreis berät nun über neue Corona-Maßnahmen.

Markus Söder und Kanzler Sebastian Kurz wollen Grenzen offen halten

16.12 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich klar gegen neue Grenzschließungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. „Wir in Deutschland wollen keinen zweiten Lockdown, wir wollen auch keine Schließung der Grenzen“, sagte Söder am Freitagnachmittag vor einem Treffen mit Kurz im Zollamt Bad Reichenhall direkt an der Grenze. „Eine Schließung der Grenzen wäre eine Ultima Ratio, die jetzt keiner will.“

Kurz betonte ebenfalls, es sei „ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Grenzen offen bleiben“. Kurz warnte sehr deutlich vor schweren Folgen für die eng verwobene Wirtschaft.

Merkel und Bürgermeister einigen sich auf Corona-Maßnahmenpaket

15.12 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte haben sich wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen auf ein Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. Das gab Merkel in einem Statement nach den Beratungen bekannt. Die Maßnahmen sollen schrittweise zunächst bei einem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und dann wieder bei einem Inzidenzwert von 50 greifen.

Während bei einem Wert von 35 hauptsächlich mehr Personal für die Kontaktnachverfolgung akquiriert wird, ist bei einem Inzidenzwert von 50 mit Beschränkungen wie Sperrstunden und Alkoholverbot zu rechnen. Hintergrund: Diese neuen Regeln gelten für deutsche Corona-Risikogebiete

Angela Merkel hat zusammen mit den Vertretern der elf größten deutschen Städte neue Maßnahmen beschlossen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Bundeswehr und RKI sollen Experten in Corona-Hotspots schicken

15.04 Uhr: Die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken. Das gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur laut einer am Freitag getroffenen Vereinbarung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Großstädten, wenn in sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert wurden.

„Die Bundeswehr hat noch weitere Reserven und kann zusätzliches Personal entsenden“, sagte Merkel auf einer Pressekonferenz. Es würde aber auch mit den Universitäten gesprochen, damit Medizinstudenten eingesetzt werden könnten.

Spanien verhängt Notstand über Madrid

14.34 Uhr: Die spanische Regierung hat mit sofortiger Wirkung das Notstandsrecht für Madrid beschlossen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen soll die Abriegelung der Hauptstadt durch den Ausnahmezustand durchgesetzt werden. Dies berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die linke Regierung.

Vor Ausrufung des Notstands hatte die Justiz die vom Gesundheitsministerium angeordnete Absperrung Madrids und neun weiterer Kommunen in der Umgebung wieder aufgehoben. Dies geschah auf Antrag der konservativen Regionalregierung.

Merkel gibt Pressekonferenz

14.04 Uhr: Nach den Beratungen mit den Oberbürgermeistern von elf großen deutschen Städten wie Frankfurt und München wird sich Merkel zu den Ergebnissen und der Corona-Lage in Deutschland äußern. Hier sehen Sie die Merkel-PK im Stream.

Bayern weitet Corona-Risikogebiete massiv aus

13.46 Uhr: Bayern weitet die Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete deutlich aus: Ab Samstag (0 Uhr) gilt die Einstufung für die gesamte Stadt Berlin, sowie aus Hessen für die Städte Frankfurt am Main und Offenbach sowie aus Nordrhein-Westfalen für die Städte Herne, Hamm und Remscheid. Das teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Auch die Stadtgemeinde Bremen sowie die Landkreise Esslingen in Baden-Württemberg und die beiden niedersächsischen Landkreise Cloppenburg und Wesermarsch wurden zu Risikogebieten erklärt.

Damit dürfen Menschen, die dort wohnen oder sich dort aufgehalten haben, nicht mehr in Bayern in Hotels, Pension, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen beherbergt werden. Bei Verstößen drohen 5000 Euro Geldbuße. Die Risikoliste soll zunächst bis zum Ablauf des 13. Oktober gelten. Bisher hatte Bayern nur vier Berliner Bezirke (Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg), Bremen und die Städte Hamm sowie Remscheid wegen der dortigen Corona-Zahlen zu Risikogebieten erklärt.

Mehr Tote im August – das liegt nicht an Corona

13.19 Uhr: Im August sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland vergleichsweise viele Menschen gestorben – Grund war demnach aber nicht das Coronavirus, sondern das Wetter. In dem Monat starben vorläufigen Zahlen zufolge bundesweit mindestens 77 886 Menschen, sechs Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen stünden im Zusammenhang mit der Hitzewelle im August.

Jens Spahn wegen Corona-Infektionszahlen besorgt

13.07 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den jüngsten Anstieg auf über 4000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages als besorgniserregend bezeichnet. Es gelte zu verhindern, dass es mit schnelleren Zuwächsen zu einem Moment komme, „wo wir die Kontrolle verlieren“. Spahn betonte: „Da sind wir noch nicht.“ Um die Lage im Griff zu behalten, sei nun Wachsamkeit und ein rasches Gegensteuern vor Ort notwendig.

Kanzleramtschef rät zum Verzicht auf Reisen aus Risikogebieten

12.25 Uhr: Angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen hat Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) die Menschen aus den Risikogebieten in Deutschland aufgerufen, in den Herbstferien auf Reisen zu verzichten. „Sowohl die Länder als auch die Bundesregierung appellieren eindringlich an die Menschen aus Risikogebieten, Reisen in diesem Herbst nach Möglichkeit zu vermeiden“, sagte Braun am Freitag dem „Spiegel“. Er äußerte sich erneut besorgt über den steilen Anstieg der Infektionszahlen.

Corona-Ausbruch in Schlachthof – Cloppenburg reißt Schwellenwert

11.56 Uhr: Der Landkreis Cloppenburg hat den kritischen Inzidenzwert von 50 Neuinfektion auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen deutlich überschritten. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Emstek, meldeten die Gesundheitsbehörden einen Wert von 86,1. Demnach gab es 149 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. In dem Vion-Schlachthof dürfen weiterhin 7000 Schweine täglich geschlachtet werden, hatte der Landkreis am Donnerstagabend mitgeteilt.

Erneut hat es in einem großen Schlachthof in Niedersachsen eine größere Zahl von Corona-Infektionen gegeben. In dem Betrieb im Landkreis Cloppenburg seien bei Tests unter Mitarbeitern in den vergangenen Tagen insgesamt 63 Fälle bekannt geworden. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Corona: Unterricht in Schichten für Berliner Schüler

11.13 Uhr: In Berlin könnten Schüler über den Winter in Schichten unterrichtet werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dafür um Verständnis gebeten. Neben Belüftungspausen könnte dies eine Möglichkeit sein, Kontaktmöglichkeiten zu verringern.

Zudem warnte er vor einer deutlichen Unterbesetzung der Berliner Gesundheitsämter. „Wir haben 200 offene Stellen“, sagte Müller am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der Berliner Charité. Die Stellen seien da, das Geld dafür auch. „Aber ich kann mir die Leute nicht backen“, so der SPD-Politiker. Er hoffe auf zusätzliches Personal von der Bundeswehr.

Niedersachsen führt Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten ein

8.29 Uhr: Nach anfänglichem Zögern hat sich die Regierung Niedersachsens nun doch für ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten entschlossen. Reisende aus diesen Gebieten müssen Niedersachsen ab Samstag fernbleiben oder einen 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen.

Urlaub trotz Corona – Mehr Infos zum Thema

„Niedersachsen wäre das Flächenland mit herausragenden Reisezielen zwischen Harz und Küste gewesen und hätte dann gewiss viele Menschen aus coronabelasteten Gebieten angezogen. Aber einen solchen Pull-Effekt, eine besondere Anziehung in schwierigen Zeiten, können wir nun nicht riskieren“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil im Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, befürchtete in den Herbstferien zu viele Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten in seinem Bundesland. Auch Niedersachsen führt nun Beherbergungsverbote ein. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Corona-Pandemie bremst Baubranche nicht aus

6.54 Uhr: Die Corona-Pandemie hat laut einem Bericht des statistischen Bundesamtes nicht für eine Flaute im deutschen Bauhauptgewerbe gesorgt. Wesentliche Effekte der Pandemie seien nicht zu erkennen, teilte das Amt mit. Die Branche hat sich zudem im laufenden Jahr bereits ein Polster angelegt: In den ersten sieben Monaten des Jahres seien die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 1,5 Prozent gestiegen.

Haustierbesitzer in Tokio bekommen eigene Quarantäneunterkunft

6.21 Uhr: Die Stadtverwaltung von Tokio stellt ab der kommenden Woche spezielle Quarantäneunterkünfte für Haustierbesitzer bereit. Wie japanische Medien berichten, handelt es sich dabei um 140 Einzelzimmer in einem Fertigbau, in denen Infizierte mit ihren Haustieren unterkommen können.

Prinzipiell sollen in Tokio Infizierte mit leichten oder keinen Corona-Symptomen in Hotels oder anderen Einrichtungen in Isolation, doch oft dürfen dort keine Haustiere mit unterkommen. Stattdessen bleiben Haustierbesitzer oft zu Hause - doch berge dies die Gefahr, dass sie Familienmitglieder ansteckten, hieß es.

Trotz Corona-Erkrankung will Trump wieder Wahlkampf machen

5.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat fürs Wochenende die ersten Wahlkampfauftritte seit seiner Covid-19-Erkrankung in Aussicht gestellt. Er wolle am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania, sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender Fox News. Sein Leibarzt teilte zuvor mit, dass der Präsident die ihm verschriebene Covid-Behandlung abgeschlossen habe und zum Samstag wieder öffentliche Termine absolvieren dürfe.

Trump schränkte zugleich ein, dass man die Veranstaltungen noch organisieren müsse. Florida und Pennsylvania sind wichtige Bundesstaaten für die Präsidentenwahl am 3. November, in denen Trump in Umfragen zurückliegt. Während das Weiße Haus seit Tagen betont, dass Trump keine Krankheitssymptome mehr habe, musste er in dem gut 20-minütigen Interview zwei Mal mitten in einem Satz wegen Problemen mit der Stimme und Husten pausieren.

Trump zelebriert am 5. Oktober auf dem Balkon den Weißen Hauses seine Rückkehr aus dem Krankenhaus. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Corona-Umfrage – So überfordert fühlen sich die Deutschen im Home Office

1.30 Uhr: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, arbeiten viele Menschen in Deutschland von Zuhause. Arbeit im Homeoffice kann Vorteile bringen, aber auch überfordern. Das Bundesbildungsministerium hat diesen Effekt nun untersucht. Lesen Sie hier: So überfordert fühlen sich die Deutschen im Homeoffice

Donnerstag, 8. Oktober: Bundestag will Kandidatenaufstellung per Briefwahl ermöglichen

21.55 Uhr: Der Bundestag will am Freitag eine Neuregelung des Bundeswahlgesetzes verabschieden, um die Aufstellung von Bundestagskandidaten per Briefwahl zu ermöglichen. Bislang schreibt das Gesetz dafür Wahlversammlungen mit persönlicher Präsenz vor. Künftig sollen dafür im Falle von „Naturkatastrophen“ wie etwa einer Pandemie Ausnahmen möglich sein: Dann soll die Kandidatenkür „in geheimer Abstimmung per Briefwahl“ erfolgen können. Die Vorstellung der Kandidaten kann dann digital erfolgen.

Corona-Alarm auf der Bank – Junioren-Länderspiel in Pause abgebrochen

20.57 Uhr: Wegen der Corona-Infektion von Schottlands Nachwuchstrainer Billy Stark ist das U19-Länderspiel zwischen den Fußball-Junioren aus England und den Highlandern in der Pause abgebrochen worden. Stark hatte unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit das positive Ergebnis seines Corona-Tests erfahren. Der Abbruch erfolgte offiziellen Angaben zufolge vorsorglich.

Nach Angaben ihres Verbandes werden Stark und die gesamte Delegation der jungen Brave Hearts schnellstmöglich nach Schottland zurückkehren und sich in häusliche Quarantäne begeben. Die für Sonntag geplante Revanche für das Donnerstag-Spiel wurde auf unbestimmte Zeit verlegt.

Zwei Länderspiele der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Frankreich sind aufgrund eines positiven Corona-Befundes kurzfristig abgesagt worden. In der französischen Mannschaft wurde bei einem Spieler eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor der ersten Partie am Donnerstag in Düsseldorf bekannt.

Die Tests im Team von U19-Trainer Christian Wörns fielen dagegen allesamt negativ aus. Zwischen den beiden Mannschaften habe es bislang keinen Kontakt gegeben, erklärte der DFB. Das für den kommenden Montag (18.00 Uhr) in Velbert geplante zweite Spiel findet ebenfalls nicht statt.

Demokraten lehnen Trumps Vorschlag für Luftfahrtbranche ab

20.33 Uhr: Die US-Demokraten haben einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu Corona-Hilfen für die Luftfahrtbranche ohne ein Gesamtkonjunkturpaket zurückgewiesen. Oppositionsführerin Nancy Pelosi sagte in Washington, ein einzelnes Gesetz ohne ein umfassenderes Gesetz zu neuen Corona-Hilfen werde es nicht geben.

Trump hatte am Dienstag Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket überraschend abgebrochen und die Börsen damit auf Talfahrt geschickt. In einer teilweisen Kehrtwende brachte der Präsident dann aber die Möglichkeit von einzelnen Hilfsmaßnahmen ins Spiel, unter anderem für die von der Corona-Krise hart getroffene Luftfahrtbranche.

Die Demokraten, Trumps Republikaner und die Regierung hatten zuvor wochenlang um ein neues Hilfspaket gerungen, um Bürger und Unternehmen angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu unterstützen. Der US-Kongress hatte im März das mit einem Umfang von 2,2 Billionen Dollar größte Hilfspaket der US-Geschichte beschlossen, den sogenannten Cares Act. Ende April folgte ein weiteres Hilfspaket im Umfang von rund 500 Milliarden Dollar. Viele Hilfsmaßnahmen sind inzwischen aber ausgelaufen oder Fonds aufgebraucht. Experten halten weitere Hilfen für dringend notwendig.

WHO: Weltweit 338.779 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages

19.58 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation meldet einen Rekordanstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle. Demnach haben sich innerhalb vergangenen 24 Stunden 338.779 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Die größten Zuwächse verzeichneten laut der WHO Indien, die USA und Brasilien. Die Todesfälle stiegen um 5514 auf insgesamt 1,05 Millionen.

Corona-Infektionszahlen steigen auch in Portugal rapide an

19.47 Uhr: Das Coronavirus macht auch dem bisher relativ gut durch die Krise gekommenen Portugal immer mehr zu schaffen. Mit 1278 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldete die Gesundheitsbehörde DGS am Donnerstag in Lissabon die zweithöchste Ansteckungszahl seit Ausbruch der Pandemie. Mehr neue Fälle wurden nur ein einziges Mal vor knapp sechs Monaten erfasst: Am 10. April hatte es 1516 Neuinfektionen gegeben. Seitdem war aber in Portugal nie wieder die Marke von 1000 erreicht worden.

Die Gesamtzahl der Fälle kletterte den amtlichen Angaben zufolge auf mehr als 82.000. Die Zahl der Menschen, die an Covid-19 starben, stieg um zehn auf 2050. Sorge bereitete derweil vor allem die Tatsache, dass die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten in etwas mehr als einem Monat von gut 300 auf mehr als 800 in die Höhe schoss. Wegen der rapide steigenden Zahlen kündigte die sozialistische Regierung von Ministerpräsident António Costa „neue Maßnahmen“ an.

Lissabon, Protugal: Das Wandbild zeigt einen Feuerwehrmann, der ein Schild in der Hand hält auf dem "Bleibt zu Hause" steht. In Portugal steigen die Corona-Infektionszahlen rasant an. Foto: Pedro Fiuza / dpa

EU-Parlament lehnt Kompromissangebot im Streit um Corona-Paket ab

19.22 Uhr: Das Europaparlament hat einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft über den EU-Haushalt und das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise abgewiesen. Die Verhandlungen zwischen dem Parlament und den EU-Staaten wurden am Donnerstagabend schon nach kurzer Zeit abgebrochen. Neue Gespräche seien für kommenden Mittwoch geplant, teilte ein Sprecher der Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Weil Deutschland derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, verhandelt es im Namen der EU-Staaten.

Verhandelt wird über das geplante insgesamt 1,8 Billionen Euro schwere Haushalts- und Corona-Paket. Das Parlament verlangt kräftige Nachbesserungen, darunter 38,9 Milliarden Euro zusätzlich für wichtige EU-Programme. Außerdem besteht es auf einen deutlich schärferen Mechanismus, der die Vergabe von EU-Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit koppelt. Am Mittwoch hatte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dem Parlament ein neues Angebot vorgelegt. Dieses lehnte das Parlament nun ab.

Frankreich – „Maximale Alarmstufe“ wegen Corona in weiteren Städten

19.06 Uhr: Frankreichs Regierung hat wegen der besorgniserregenden Corona-Lage für weitere Städte die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen. Diese gelte ab Samstag in Lille, Grenoble, Lyon und Saint-Etienne, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend an. „Die Situation hat sich in den letzten Tagen in mehreren Metropolen verschlechtert“, sagte der Minister.

Die „maximale Alarmstufe“ gilt bisher in der Hauptstadt Paris, in der südfranzösischen Metropole Marseille und im Überseegebiet Guadeloupe. Sie ist die letzte Stufe vor dem Gesundheitsnotstand. Als Konsequenz aus der Einstufung müssen in der Regel Bars und Cafés schließen, es gibt weitere Einschränkungen etwa bei Turnhallen oder Schwimmbädern. In Restaurants gelten strengere Hygienemaßnahmen.

„Die Gesundheitssituation in Frankreich verschlechtert sich weiter“, warnte Véran. Wer Freunde oder Familie empfangen wolle, müsse Abstand halten und Maske tragen. Véran betonte gleichzeitig, dass es auch gute Nachrichten gebe: Die Situation in Nizza habe sich deutlich verbessert. Auch in Bordeaux, Rennes und Marseille sei eine positive Entwicklung zu beobachten.

Passanten in Paris gehen mit Masken an einer geschlossenen Bar vorbei. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen werden in immer mehr französischen Städten alle Bars geschlossen. Restaurants in Paris dürfen vorerst geöffnet bleiben. Foto: Lewis Joly / dpa

Delmenhorst und Kreis Unna mit Corona-Infektionswerten über 50

18.46 Uhr: Auch die Stadt Delmenhorst in Niedersachsen hat die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Daher wurde für Freitag die Schließung aller Schulen angeordnet. Auch Delmenhorster Schülerinnen und Schüler, die eine Schule außerhalb des Stadtgebietes besuchten, dürften dann nicht am Unterricht teilnehmen, hieß am in einer Mitteilung der Stadt. Am Montag beginnen in Niedersachsen die Herbstferien.

18.41 Uhr: Mit dem Kreis Unna ist ein weiteres Gebiet in Nordrhein-Westfalen über die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geklettert - ein sprunghafter Anstieg. Der Kreis registrierte 65 neue Coronavirus-Fälle, die meisten in Lünen und Unna, und liegt damit nach eigenen Berechnungen über dem Wert, ab dem weitere Einschränkungen zur Eindämmung des Virus erfolgen müssen.

Die Entwicklung sei sehr schnell gewesen, sagte ein Sprecher. Erst am Dienstag hatte man den Warnwert von 35 bei der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz überschritten und erste Maßnahmen verhängt. Nun berate der Krisenstab mit der Bezirksregierung über weitere Schritte. „Wir können den Anstieg nicht auf ein einzelnes Superspreader-Event zurückführen“, sagte der Sprecher. Vielmehr verteilten sich die gemeldeten neuen Fälle gleichmäßig auf alle Städte im Kreis. Es gebe Infektionen und Verdachtsfälle an mehreren Schulen, Kitas und in Fußballmannschaften.

Corona-Krise: Kreuzfahrtriese Carnival – Umsatzeinbruch um 99,5 Prozent

18.09 Uhr: Die Corona-Pandemie hat das Geschäft des US-Kreuzfahrtriesen Carnival im Sommer praktisch zum Erliegen gebracht. Im dritten Quartal brachen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 99,5 Prozent von 6,5 Milliarden auf 31 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen in Miami mitteilte. Unterm Strich verbuchte der Mutterkonzern der deutschen Aida Cruises einen Verlust von 2,9 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr stand noch ein Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar zu Buche.

Für etwas Hoffnung sorgt immerhin, dass sich die Buchungen für die zweite Jahreshälfte 2021 laut Carnival gut entwickeln. Doch vorerst wird die Leidenszeit anhalten: Im vierten Quartal rechnet der Konzern damit, pro Monat im Schnitt 530 Millionen Dollar zu verlieren. Liquiditätsengpässe gibt es indes nicht, Ende August verfügte Carnival über Barmittel von 8,2 Milliarden Dollar. Der Branchenriese war in der Corona-Krise durch Virus-Ausbrüche auf einigen Schiffen schon recht früh in die Schlagzeilen und in die Kritik geraten.

Das Kreuzfahrtschiff Aida Perla am Hamburger Hafen. Der Mutterkonzern der deutschen Aida Cruises hat aufgrund der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch von 99,5 Prozent zu verkraften. Foto: imago images/Travel-Stock-Image

Berlins Bürgermeister schließt weitere Beschränkungen wegen Corona nicht aus

17.53 Uhr: Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Berlin schließt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) weitere Beschränkungen nicht aus. „Diese Entwicklung bereitet mir große Sorge“, erklärte Müller, nachdem die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 52,8 stieg – und damit über den wichtigen Schwellenwert 50.

„Sie zeigt, wie wichtig es ist, dass wir im Senat weitere Einschränkungen diese Woche beschlossen haben“, so Müller. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir uns vor diesem Hintergrund noch auf weitere Schritte verständigen müssen. Einen Lockdown, wie wir ihn schon hatten, wollen wir unbedingt vermeiden.“

Müller appellierte an die Menschen in Berlin, vorerst keine wilden Partys mehr zu feiern, sich an Abstandsregeln zu halten und soziale Kontakte soweit wie möglich einzuschränken. „Wir sind in einer Situation, wo wir erneut aufeinander achten müssen“, sagte Müller in einem Podcast.

Steigende Corona-Zahlen – auch Frankfurt überschreitet Warnstufe

17.15 Uhr: In Frankfurt ist die für den Verlauf der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten worden. Die Stadt hat wegen der gestiegenen Infektionszahlen bereits Einschränkungen wie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und eine Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt.

Tschechien verschärft Maßnahmen im Kampf gegen Corona

17.08 Uhr: Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen hat Tschechien verschärfte Maßnahmen beschlossen. Von Montag an würden Freizeitaktivitäten „sehr drastisch eingeschränkt und praktisch eingefroren“, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula. Theater, Kinos und Zoologische Gärten müssen für zunächst 14 Tage schließen. Auch Profi- und Amateursportveranstaltungen werden untersagt.

Ausnahmen gelten unter anderem für internationale Begegnungen mit einer Sondergenehmigung. Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnesszentren werden geschlossen. Die Sperrstunde für Gaststätten wird auf 20.00 Uhr vorgezogen. An einem Tisch dürfen maximal vier Gäste sitzen. Die Herbstferien an den Schulen werden um eine Woche verlängert, der Fernunterricht landesweit ausgeweitet.

Donald Trump – Verhandlungen über Corona-Hilfen laufen wieder

16.51 Uhr: Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit dem Kongress über weitere Corona-Hilfen wieder aufgenommen. „Jetzt beginnen sie zu laufen“, sagte Trump dem Sender Fox Business Network über die Gespräche. Themen seien Hilfen für die Luftfahrtbranche und weitere direkte Geldzahlungen an die US-Bürger.

Es gebe eine wirklich gute Chance auf eine Einigung. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte Fox News, der Präsident wolle noch vor der Wahl am 3. November neue Hilfen verabschiedet sehen. Dabei schwebten ihm einzelne, gezielte Pakete vor. Trump hatte am Dienstag die Verhandlungen über ein umfassendes billionenschweres Programm für beendet erklärt. Der Schritt schickte die US-Börsen auf Talfahrt und wurde überparteilich kritisiert.

US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass die Verhandlungen mit dem Kongress über weitere Corona-Hilfen wieder aufgenommen werden. Foto: Evan Vucci / dpa

Viele neue Fälle – Berlin überschreitet wichtigen Corona-Warnwert

16.33 Uhr: Eine der zentralen Kennzahlen zur Beurteilung der Corona-Lage ist in Berlin über den als problematisch definierten Wert von 50 gestiegen. Pro 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen in der Hauptstadt 52,8 Neuinfektionen gemeldet worden, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervorgeht. In Hinblick auf mögliche Maßnahmen des Senats ist in Berlin allerdings ein eigenes Frühwarnsystem entscheidend.

Corona-Hotspot in DHL-Zentrum im Kreis Esslingen

16.25 Uhr: 76 Mitarbeiter eines DHL-Frachtzentrums im baden-württembergischen Köngen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der zuständige Landrat sagte, das Gesundheitsamt arbeite an der Fallermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung. Insgesamt wurden 250 Mitarbeiter getestet, die übrigen Ergebnisse stehen noch aus.

Merkel will zweiten Lockdown verhindern

16.07 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger aufgerufen, sich angesichts steigender Corona-Zahlen stärker an die Regeln zu halten. Dies sei auch für die Wirtschaft wichtig, sagte sie auf einer Veranstaltung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). „Das ist rein wirtschaftlich betrachtet das wichtigste Konjunkturprogramm“, sagte sie. Die Unternehmen, die unter dem Lockdown im Frühjahr gelitten hätten, machten derzeit wieder Boden gut. Dies dürfe man nicht erneut aus Spiel setzen.

„Ich möchte nicht, dass sich eine Situation wie im Frühjahr wiederholt“, sagte Merkel. Viele Unternehmen hätten schwer zu kämpfen gehabt. Die Bundesregierung stütze viele Firmen mit Milliardenhilfen. Merkel mahnte, dass jeder in Deutschland eine Verantwortung dafür habe, sich und die anderen zu schützen. „Es liegt an uns allen, dass das Infektionsgeschehen möglichst eingedämmt wird“, sagte sie.

Polen führt Corona-Maskenpflicht im Freien ein

15.09 Uhr: Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen wird das Tragen einer Maske im Freien ab dem 10. Oktober in ganz Polen Pflicht, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag. Das Land sei nur wenige Schritte von einem Mangel an Krankenhausbetten für Coronavirus-Patienten entfernt, fügte Morawiecki auf einer Pressekonferenz hinzu. Einen kompletten Lockdown werde man aber versuchen zu vermeiden.

5800 Neuinfektionen – neuer Höchstwert in den Niederlanden

15.04 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in den Niederlanden ist innerhalb von 24 Stunden um mehr als 5800 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Damit wächst der Druck auf die Behörden, neue Beschränkungen im Land zu verhängen. Die Niederlande weisen eine der höchsten Pro-Kopf-Infektionsraten der Welt auf.

Merkel will mit Bürgermeistern über Corona-Strategie beraten

14.06 Uhr: Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten. Merkel werde an diesem Freitag an einer Videokonferenz mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern von elf Städten in Deutschland teilnehmen, die derzeit hohe 7-Tage-Inzidenzen von Corona-Neuinfektionen meldeten, teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin mit. Die Kanzlerin werde sich über die Corona-Lage und die vor Ort eingeleiteten Maßnahmen informieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Freitag an einer Videokonferenz mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern von elf Städten in Deutschland teilnehmen, um über die Corona-Lage zu sprechen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Nach „Spiegel“-Informationen nehmen die Oberhäupter von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teil. Auch der Sprecher des Hamburger Senats bestätigte die geplante Schaltkonferenz.

Neue Corona-Infektionshöchststand in Frankreich

14.01 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich mit fast 19.000 Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand gestiegen. Präsident Emmanuel Macron kündigte weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben an. „Das Virus zirkuliert seit einigen Wochen schneller“, sagte Macron im Fernsehen. Verschärfte Corona-Maßnahmen drohen nach seinen Worten vor allem in Gebieten, in denen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus „zu schnell voranschreitet“. Dies könnte Großstädte wie Lyon, Lille, Grenoble und Toulouse treffen.

Gesundheitsminister Olivier Véran will sich am Donnerstagabend um 18 Uhr bei einem gemeinsamen Auftritt mit Wirtschaftsminister Bruno Le Maire äußern. Neue Reisebeschränkungen schloss Macron vor den französischen Herbstferien ab dem 17. Oktober aus.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich mit fast 19.000 Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand gestiegen. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Gesundheitsbehörde der Region um Paris warnte vor einer deutlichen Verschlechterung der Lage. Derzeit sind nach ihren Angaben bereits 40 Prozent der Intensivbetten in der französischen Hauptstadt belegt, wo die höchste Corona-Warnstufe gilt. In zwei Wochen dürften es demnach bereits 50 Prozent sein.

Gericht hebt teilweisen Shutdown von Großraum Madrid auf

12.55 Uhr: Ein Gericht in Madrid hebt den teilweisen Shutdown der spanischen Hauptstadt und neun weiterer Orte in der Region auf. Die Zentralregierung ordnete wegen der steigenden Zahl an Neuinfektionen an, dass die Bewohner des Großraums Madrid ihre Häuser nur mit triftigem Grund verlassen dürfen. Die Regionalregierung reichte dagegen Klage ein.

Auch Landkreise Emsland und Wesermarsch jetzt Corona-Hotspots

10.44 Uhr: Mit den Landkreisen Emsland und Wesermarsch haben am Donnerstag zwei weitere Regionen in Niedersachsen die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Im Emsland lag dieser Inzidenzwert bei 55,4 Fällen pro 100.000 Einwohner, in der Wesermarsch bei 56,4 Fällen pro 100.000 Einwohner, wie die Landesregierung mitteilte. Spitzenreiter ist der Landkreis Vechta, wo das Landesgesundheitsamt aktuell 68,8 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete.

10.32 Uhr: Wie geht es US-Präsident Donald Trump nach der Corona-Infektion? Nicht so gut, wie er vorgibt, ist sich Karl Lauterbach bei „Maischberger“ sicher.

Infektiologin warnt vor neuen Engpässen in deutschen Krankenhäusern

10.21 Uhr: In Deutschlands Krankenhäusern steigt angesichts der immer zahlreicheren Coronainfektionen aus Expertenansicht die Gefahr von Engpässen. „Wir bereiten uns darauf vor, auf eine neue Welle an Patienten, die schwer erkrankt sind“, sagte die Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, Susanne Herold, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Derzeit würden 470 Covid-19-Patienten in Deutschland auf Intensivstationen behandelt.

Die Mediziner befürchteten, dass die Infektionszahlen insgesamt auch in der nächsten Zeit deutlich ansteigen, sagte Herold. Für die Kliniken gelte: Räume für neue Patienten müssten geschaffen werden. Vielleicht müssten elektive Operationen, also Eingriffe, die nicht so dringend sind, möglicherweise auch wieder abgesagt werden. Herold hofft nach ihren eigenen Worten, dass die Menschen die Corona-Gefahr ernst nehmen, „so dass wir nicht in diese Situation kommen“.

Medizinische Mitarbeiterinnen behandeln einen mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf der Intensivstation des Krankenhauses in Torrejon de Arzoz, Madrid. Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter sind in Madrid wieder an ihre Grenzen gestoßen. Foto: Manu Fernandez / dpa

Niedersachsen will doch Beherbergungsverbot für Risiko-Urlauber

10.09 Uhr: Niedersachsen will nun doch ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten. Eine entsprechende Landesverordnung werde auf den Weg gebracht, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag in Hannover.

Man habe sich darüber innerhalb der Landesregierung abgestimmt. Viele andere Bundesländer wollen auch keine Touristen aus Corona-Risikogebieten mehr in ihren Hotels und Ferienwohnungen übernachten lassen. Darauf hatten sie sich am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verständigt. Niedersachsen hatte sich dem zunächst nicht angeschlossen.

Jens Spahn und RKI geben Pressekonferenz

9.06 Uhr: „Die Zahlen besorgen mich sehr“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI in Berlin. Man wolle eine exponentielle Steigerung der Corona-Infektionszahlen auf jeden Fall vermeiden.

Vor allem jüngere Menschen steckten sich an – aber nicht nur. Gerade die Jüngeren hielten sich oft für unverletzlich. „Das sind sie aber nicht.“ Bei Covid-19 handele es sich im Übrigen weiter um eine ernsthafte Erkrankung. Die Zahlen an Todesfällen und Intensivpatienten seien aber derzeit vergleichsweise niedrig.

Auch RKI-Chef Lothar Wieler warnte ebenfalls vor den steigenden Infektionszahlen. Es sei „möglich, dass wir mehr als zehntausend neue Fälle pro Tag sehen und dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet“, sagte Wieler bei der Pressekonferenz in Berlin. „In den letzten sieben Tagen haben wir etwa doppelt so viele Fälle wie noch Anfang September gemeldet bekommen“, so Wieler. Das Infektionsgeschehen nehme in fast allen Regionen zu. „Es verbreitet sich überall, wo Menschen zusammenkommen“, sagte Wieler.

Gesundheitsminister Jens Spahn (r) und RKI-Chef Lothar Wieler (l) geben eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin. In Deutschland wurden mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet. Foto: Tobias Schwarz / AFP

„Die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr“, sagte Wieler. Derzeit sei unklar, „wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird“. Er hoffe aber, „dass wir es schaffen, die Infektionen auf einem Level zu halten, mit dem wir umgehen können“.

Auch beobachte das RKI, dass sich zwar aktuell mehr junge Menschen mit dem Coronavirus infizierten, aber auch die Zahlen bei älteren wieder anstiegen. Derzeit würden rund 470 Menschen auf Intensivstationen in Deutschland behandelt. „Das klingt noch wenig, aber diese Zahl hat sich in den letzten vier Wochen aber auch verdoppelt“, sagte Wieler.

Mehr dazu: Corona: RKI-Chef warnt vor unkontrollierter Verbreitung

RKI meldet über 4000 Neuinfektionen in 24 Stunden

7.15 Uhr: Die deutsche Spionageabwehr stellt im Zuge der Corona-Pandemie zunehmend feindselige Aktivitäten fest. Das sagte Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang der Wochenzeitung „Die Zeit“. So habe das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet, „dass russische Medien auf ihren deutschsprachigen Kanälen Desinformationen und Propaganda über die Corona-Situation in Deutschland verbreitet haben“, sagte Haldenwang im Interview.

Ausländische Geheimdienste hätten zudem technische „Vorbereitungshandlungen“ für Cyberangriffe auf den Pharmasektor unternommen.„Wir haben es mit deutlich mehr Diensten zu tun, die Spionage gegen Deutschland betreiben oder versuchen, hier Einfluss zu nehmen“, sagt Haldenwang. Die gegnerischen Geheimdienste seien zudem „in ihren Methoden robuster geworden. Sie setzen auch Gewalt ein, um ihre Ziele zu erreichen.“

Gesundheitsämter melden dem RKI 4058 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

5.52 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet wurde.

RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn werden am Donnerstagmorgen in einer Pressekonferenz über die Corona-Lage in Deutschland informieren.

BGA-Präsident Börner kritisiert Kreditversicherer für Geschäftspolitik in Corona-Krise

1.12 Uhr: . „Die Unternehmen haben gerade ein großes Problem mit den Kreditversicherern“, sagte Börner in einem Interview mit unserer Redaktion. Die Versicherungen würden Limits kürzen oder die Prämien deutlich erhöhen, da ihre Analysten negative Entwicklungen der Wirtschaftslage voraussagen würden. Dabei habe der Bund sogar Garantien ausgesprochen, klagte Börner: „Obwohl die Versicherer sogar Bürgschaften vom Staat erhalten haben, wird der Wirtschaft hier vors Schienbein getreten und die Existenz von Unternehmen ohne Grund gefährdet.“

Mittwoch, 7. Oktober: Corona könnte für 115 Millionen Menschen den Abstieg in extreme Armut bedeuten

22.43 Uhr: Erstmals seit 20 Jahren könnte wegen der Corona-Pandemie der Anteil extrem armer Menschen an der Weltbevölkerung wachsen. Laut Schätzungen der Weltbank könnte die Zahl der weltweit extrem Armen um bis zu 115 Millionen Menschen steigen.

Bis 2021 könnten demnach 150 Millionen Menschen von weniger als 1,90 Dollar (rund 1,60 Euro) pro Tag leben müssen. 9,1 bis 9,4 Prozent der Weltbevölkerung sei erwartbar extrem arm; durch Corona seien 1,4 Prozent mehr betroffen als ursprünglich erwartet, heißt es im Bericht der Weltbank.

Frankreich vermeldet den nächsten traurigen Rekord

22.13 Uhr: Frankreich hat mit 18.746 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Tages-Höchststand erzielt. Wie die Behörden am Mittwochabend mitteilten, wurde damit der bisherige höchste Wert von 16.972 neuen Fällen vom vergangenen Wochenende deutlich überschritten.

Nun könnten auf die Franzosen landesweit verschärfte Corona-Maßnahmen zukommen, wie sie bereits in Paris und Marseille gelten. Staatschef Emmanuel Macron stimmte die Franzosen bei einem TV-Interview am Abend bereits auf zusätzliche Einschränkungen ein. Ins Detail ging der 42-Jährige dabei aber nicht.

Tönnies will Schließung von Schlachthof nicht akzeptieren

21.33 Uhr: Der wegen mehrerer Corona-Ausbrüche in die Schlagzeilen geratene Fleischkonzern Tönnies hat sich gegen die vorübergehende Schließung seines Standorts im Emsland gewehrt. Es sei eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung des Landkreises beantragt worden, teilte der zu Tönnies gehörende Schlachthof Weidemark am Mittwoch mit.

Laut Angaben des Landkreises Emsland waren an dem Standort 112 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Betrieb soll vorerst für 22 Tage geschlossen bleiben, um „exponentielle Verbreitung des Virus in der Belegschaft, aber auch außerhalb des Schlachthofes“ zu verhindern.

„Die Schließungsverfügung heute zu erlassen, ist für uns nicht verhältnismäßig“, erklärte Weidemark-Geschäftsführer Christopher Rengstorf. Das Unternehmen habe in den letzten Tagen zahlreiche Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen. Dadurch sei die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag auf sieben gesunken.

Der Fleischhersteller Tönnies produzierte nach Massenausbrüchen im Werk in Rheda-Wiedenbrück negative Corona-Schlagzeilen. Jetzt will sich das Unternehmen nach neuen Ausbrüchen gegen die Schließung eines Werkes im Emsland wehren. Foto: Guido Kirchner / dpa

Bundesregierung erweitert Liste der Risikogebiete

19.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat weitere Länder und Regionen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien stehen nun genauso auf der Liste der Hotspots wie die niederländische Provinz Limburg. Damit gelten alle fünf niederländischen Provinzen, die an Deutschland grenzen, als Risikogebiet. Zudem stufte die Bundesregierung die slowenische Hauptstadt Ljubljana und weitere Regionen in Kroatien, Ungarn, Litauen, Bulgarien und der Slowakei als Risikogebiete ein. Entsprechende Reisewarnungen des Auswärtigen Amts werden in Kürze erwartet.

Beherbergungsverbote: Mehrere Bundesländer stellen sich quer

19.25 Uhr: Nachdem bereits Thüringen und Berlin möglichen Beherbergungsverboten eine Absage erteilt haben, stimmt nun auch Nordrhein-Westfalen mit ein. Für solche Verbote gäbe es „keinen Automatismus“, sagte am Mittwoch der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU). Sie könnten eingeführt werden, wenn die NRW-Behörden innerdeutsche Regionen zu Risikogebieten erklären würden. Man werde dies „sehr genau“ im Blick behalten.

Zudem haben Bremen und Niedersachsen weitere Beratungen über eine Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses angekündigt. Auch Mecklenburg-Vorpommern hatte dem Beschluss vorerst nicht zugestimmt.

Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Foto: Oliver Berg / dpa

Bundesregierung befürchtet Kontrollverlust bei der Nachverfolgung von Infektionsketten

18.40 Uhr: Aufgrund der sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen in einigen deutschen Großstädten hat die Bundesregierung davor gewarnt, den Überblick bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu verlieren. Regierungssprecher Steffen Seibert wies daraufhin, dass einzelne Fälle nicht mehr „einem einzelnen Ausbruchsgeschehen“ zuzuordnen seien. Das lasse befürchten, „dass es zu einer weiteren diffusen Verbreitung des Virus kommen kann“.

Die Gesundheitsämter müssten weiterhin in der Lage bleiben, Infektionsketten zu verfolgen und zügig zu unterbrechen. „Und mit steigenden Zahlen ist einfach zu befürchten, dass Gesundheitsämter an den Rand oder über den Rand ihrer Fähigkeiten hinaus kommen“, sagte Seibert. „Die Pandemie werden wir nur eindämmen können, wenn wir die Infektionsketten erkennen und durchbrechen.“

Kreis Esslingen überschreitet kritische 50er-Marke bei Neuinfektionen

17.51 Uhr: Der Landkreis Esslingen hat als erste Region im Südwesten die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Der Wert liege bei 52,3. Damit gehen schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz einher.

Italien meldet mehr als 3000 Neuinfektionen

17.50 Uhr: Italien meldet zum ersten Mal seit April wieder mehr als 3000 Positiv-Tests pro Tag, und zwar 3679. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben 31 weitere Menschen, die positiv getestet wurden. Insgesamt sind damit in Italien 333.940 Infektionen und 36.061 Todesfälle verzeichnet.

In Italien gilt bald eine landesweite Maskenpflicht im Freien

17.32 Uhr: Im Kampf gegen wieder steigende Corona-Infektionszahlen hat Italiens Regierung am Mittwoch eine landesweite Maskenpflicht im Freien beschlossen. Ausnahmen gebe es nur für Kinder im Alter unter sechs Jahren und für Menschen mit Krankheiten oder Einschränkungen, die mit dem Tragen einer Gesichtsmaske nicht zu vereinbaren seien, sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Sanda Zampa dem TV-Sender RAI.

Auch in bestimmten Situationen, in denen man alleine sei – etwa in einem Park -, gelte die Pflicht nicht. Unklar blieb zunächst, ab wann genau diese neue Maßnahme in Kraft treten soll. Beobachter sagten, sie werde wahrscheinlich schon von Donnerstag an gelten.

Menschen mit Mund-Nasen-Schutz besichtigen die Spanische Treppe in Rom. Im Kampf gegen wieder steigende Corona-Infektionszahlen hat Italiens Regierung am Mittwoch eine landesweite Maskenpflicht im Freien beschlossen. Foto: Cecilia Fabiano / dpa

Beherbergungsverbot in Bayern gilt auch für einzelne Berliner Bezirke

16.48 Uhr: Das Beherbergungsverbot in Bayern wird auch für Reisende aus Corona-Hotspots innerhalb Berlins gelten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München an. Damit dürfen Reisende aus Berliner Bezirken, in denen es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt, ohne negativen Corona-Test nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Dies soll auch dann gelten, wenn das Land Berlin insgesamt unter der kritischen 50er-Marke bleibt. Konkret müssen die betreffenden Bezirke aber noch vom bayerischen Gesundheitsministerium benannt und veröffentlicht werden.

Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten

15.54 Uhr: Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Das Verbot gelte bundesweit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun.

Bremen reißt kritische Corona-Obergrenze

15.49 Uhr: In Bremen gibt es 99 neue Corona-Fälle. Damit überschreitet die Hansestadt die kritische Obergrenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Der Wert in der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 57,6. Für diesen Fall hat der Bremer Senat weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Söder kündigt Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots an

15.19 Uhr: Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test dürfen von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München an.

Das sogenannte Beherbergungsverbot soll demnach für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gelten. Die genauen Gebiete müssen allerdings noch vom bayerischen Gesundheitsministerium benannt werden. Söder erklärte, diese bedeute „eine Testpflicht de facto für Urlauber, die aus Risikogebieten nach Bayern kommen“. Denn wer einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen kann, darf auch weiterhin in Hotels in Bayern übernachten.

AfD-Bundestagsabgeordnete verstoßen zum Teil gegen Maskenpflicht

14.53 Uhr: Mehrere AfD-Abgeordnete haben in der ersten Sitzung des Bundestags nach Anordnung der Maskenpflicht demonstrativ gegen diese Vorschrift verstoßen. Parlamentarier wie Armin Paul Hampel oder Beatrix von Storch betraten den Plenarsaal vor Beginn der heutigen Sitzung ohne Mund-Nasen-Schutz und gingen so zur Abgeordnetenbank. Vorbildlich verhielt sich dagegen Fraktionschef Alexander Gauland, der mit Maske kam.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bat die Abgeordneten zum Sitzungsbeginn „nachdrücklich“, sich an die Auflagen zu halten. „Bitte denken Sie also daran, auch wenn Sie durch den Saal gehen oder sich mal kurz mit einem Kollegen unterhalten wollen, eine Maske zu tragen.“

Als während der folgenden Regierungsbefragung die AfD-Abgeordnete Franziska Gminder ohne Maske in den Plenarsaal kam, forderte Schäuble sie energisch auf, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Er erteilte der Abgeordneten aus Heilbronn eine Ermahnung. Als ihm daraufhin von Storch zurief, er trage selbst keine Maske, erhielt sie einen Ordnungsruf. Schäuble saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz des Sitzungspräsidenten. Dort ist das Tragen einer Maske ebensowenig vorgeschrieben wie auf den Abgeordnetenbänken und am Rednerpult.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Corona-Pandemie – Mehr zum Thema