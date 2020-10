Mo, 05.10.2020, 15.11 Uhr

Während US-Präsident Donald Trump wegen seiner Covid-19-Erkrankung in einem Militärkrankenhaus behandelt wird steigt die Zahl der Corona-Fälle in seinem Umfeld. Die meisten Betroffenen hatten an einer Veranstaltung zur Nominierung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett für einen Posten am Obersten Gerichtshof teilgenommen. Wer ist Teil des "Weißen-Haus-Clusters"?