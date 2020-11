Deutsche Corona-Hotspots: Das sind die größten Risikogebiete

Berlin. In Deutschland sind zahlreiche Regionen als Corona-Risikogebiete eingestuft. In welchen Hotspots gibt es die meisten Neuinfektionen?

371 Städte und Kreise in Deutschland gelten als Corona-Hotspots: Dort fallen auf je 100.000 Einwohner mehr als 50 Neuinfektionen an

Zur Liste mit den zehn am stärksten betroffenen Regionen gehören Städte und Landkreise in Bayern, NRW, Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Hessen

Am Freitag wurde mit 23.542 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein Rekordwert erreicht

Der Anstieg der Neuinfektionen soll mit Hilfe eines Teil-Lockdowns gebremst werden, der am 2. November begonnen hat

Die zehn aktuell meistbetroffenen Hotspots innerhalb Deutschlands im Überblick

Das öffentliche Leben ist seit dem 2. November in Deutschland wieder massiv heruntergefahren: Bis Ende des Monats gilt noch ein Teil-Lockdown . Auf Restaurantbesuche, Kulturveranstaltungen und größere Zusammenkünfte müssen die Menschen verzichten.

Zurzeit gelten 371 Städte und Landkreise als Corona-Hotspots – dort wurde die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Die Regionen bezeichnet man auch als innerdeutsche Risikogebiete .

Mit vier Regionen ist Bayern in der Liste der zehn größten Hotspots das derzeit am stärksten betroffene Bundesland.

Corona-Risikogebiete in Deutschland – die zehn größten Hotspots

Stadt/Landkreis Bundesland 7-Tage-Inzidenz 1. Traunstein Bayern 375,59 2. Freyung-Grafenau Bayern 361,14 3. Herne Nordrhein-Westfalen 334,29 4. Bezirk Mitte Berlin 325,93 5. Bautzen Sachsen 318,92 6. Offenbach am Main Hessen 310,10 7. Weiden i.d. OPf. Bayern 299,46 8. Salzgitter Niedersachsen 297,25 9. Frankfurt am Main Hessen 278,37 10. Augsburg Bayern 276,15

Corona: Ab wann ist eine Region ein Risikogebiet?

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Zahl der Neuinfektionen .

Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese „Neuerkrankungsrate“ wird auch Inzidenz genannt.

in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese „Neuerkrankungsrate“ wird auch Inzidenz genannt. Die Landesregierungen entscheiden selbstständig, welche Gebiete in anderen Bundesländern sie zu Risikogebieten erklären.

Eine landesweit einheitliche Liste wie bei den internationalen Risikogebieten gibt es nicht. Das Bundesland Bayern hat eine eigene Liste angekündigt, die sich aber nicht nur nach dem Inzidenzwert richten soll.

7-Tage-Inzidenzzahl: Darum gibt es Unterschiede bei RKI und Gesundheitsämtern

Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl des RKI für die jeweiligen Landkreise ist nicht immer aktuell, wie mehrere Fälle in Deutschland zeigen. So gab es zuletzt Unterschiede in den Fallzahlen, die die Städte Dortmund, Duisburg und der Landkreis Wesel selbst vermeldet hatten im Vergleich zu denen des RKI.

Das liegt aus zweierlei Gründen am deutschen Meldesystem für Infektionskrankheiten . Dieses sieht vor, dass die Labore ihre bestätigten Corona-Fälle zunächst an das örtliche Gesundheitsamt melden. Diese wiederum übermitteln die Zahlen an die Landesgesundheitsbehören, die sie dann an das RKI weiterleiten.

Dieses System ist noch nicht vollständig digitalisiert. Aufgrund des daraus resultierenden Aufwandes bei der Datenerfassung und Übermittlung kommen die Zahlen nicht immer tagesaktuell beim RKI an. Zudem kommt es auch manchmal zu Übertragungsfehlern, wie in Wesel, Duisburg oder zuvor im bayrischen Landshut. Dann liegen dem RKI gar keine Daten vor, was wiederum die Berechnung der Inzidenzzahl zumindest zeitweise verfälscht.

