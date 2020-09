Corona: Trump macht großes Versprechen - Reisewarnung für Wien?

Steigende Corona-Zahlen in Wien: Deutsche Bundesregierung könnte Reisewarnung aussprechen

Wegen der andauernden Corona-Pandemie hat das Kabinett am Mittwoch den Weg frei gemacht für eine Verlängerung des konjunkturellen Kurzarbeitergeldes. Die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden, längstens bis zum 31. Dezember 2021.

Österreich hat die zweite Corona-Welle erreicht. In Wien steigen die Fallzahlen weiter an. Laut einem Medienbericht könnte die österreichische Hauptstadt zum Risikogebiet erklärt werden und die deutsche Bundesregierung eine Reisewarnung aussprechen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1901 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Mittwoch, 16. September: Quarantäne und Isolierung – Was ist der Unterschied?

11.36 Uhr: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss in – Quarantäne? Oder Isolierung? Wer ordnet das eigentlich an und wie lange dauert das? Eine Übersicht über die Begrifflichkeiten und die Quarantäne-Regeln, finden Sie hier: Wie lange dauert die Corona-Quarantäne?

Virologin überzeugt: Coronavirus stammt aus Militärlabor

11.27 Uhr: Stammt das Coronavirus womöglich doch nicht von einem Tiermarkt im chinesischen Wuhan – sondern aus einem Militärlabor? Das glaubt die chinesische Virologin Li-Meng Yan und hat in einer Arbeit angebliche Beweise vorgelegt. Ob diese belastbar sind, lesen sie hier.

Steigende Corona-Zahlen – Kommt die Reisewarnung für Wien?

10.57 Uhr: In der österreichischen Hauptstadt Wien steigen die Corona-Zahlen weiter an, die deutsche Bundesregierung ist laut Medienberichten alarmiert. Wie „Der Standard“ schreibt, erwäge Deutschland Wien zum Risikogebiet zu erklären und eine Reisewarnung für die Stadt auszusprechen.

„Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen“, zitierte die Tageszeitung deutsche Regierungskreise.

Am Sonntag hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt, in dem Land habe seiner Einschätzung nach die zweite Infektionswelle begonnen. Zuletzt war dort ein drastischer Anstieg der Corona-Infektionen verzeichnet worden.

Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, hat Ende August noch Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität gemacht. Foto: Georg Hochmuth / dpa

Kurzarbeit wird verlängert – Kabinett stimmt zu

10.43 Uhr: Deutschlands Unternehmen sollen ihre Beschäftigten wegen der Corona-Krise auch weiter leichter in Kurzarbeit schicken können. Das Bundeskabinett gab grünes Licht für das Beschäftigungssicherungsgesetz und weitere Verordnungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden, maximal bis Ende 2021. Die Verlängerung soll für alle Betriebe mit einem Beginn der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD hatten sich Ende August im Koalitionsausschuss auf die Verlängerung des Kurzarbeitergelds geeinigt.

Statt Mundschutz – Mann trägt lebende Schlange im Bus

10.01 Uhr: Statt einem Mundschutz hat sich in Manchester ein Mann im Bus eine Schlange ums Gesicht gewickelt – eine lebendige. Mehr über die kuriose Geschichte lesen Sie hier.

„How I Met Your Mother”-Star mit Corona infiziert

9.42 Uhr: US-Schauspieler Neil Patrick Harris (47), sein Ehemann David Burtka (45) und die gemeinsamen 9-jährigen Zwillinge Gideon und Harper kämpfen Ende März mit einer Coronavirus-Infektion. Das verriet Harris im Interview mit dem US-amerikanischen Frühstücksfernsehen „Today Show“. Inzwischen gehe es der Familie aber wieder besser, so der „How I Met Your Mother“-Star. Lesen Sie hier: „How I Met Your Mother“: Das machen die Schauspieler heute

Harris litt unter den klassischen Corona-Symptomen, so habe er seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. „Es war nicht angenehm, aber wir haben es überstanden und haben Antikörper und fühlen uns gut”, sagte der Schauspieler weiter.

Neil Patrick Harris hatte das Coronavirus. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Peabody

Irlands Regierung muss doch nicht in Quarantäne

9.10 Uhr: Die irische Regierung muss nun doch nicht in Quarantäne, nachdem der Corona-Test eines Ministers negativ ausgefallen ist. Dies berichteten irische Medien am Dienstagabend.

Gesundheitsminister Stephen Donnelly hatte zuvor Covid-19-Symptome gezeigt. Als Vorsichtsmaßnahme waren seine Kollegen aufgefordert worden, sich zu isolieren. Nach dem Negativtest sei das nicht mehr nötig, sagte ein Regierungssprecher der „Irish Times“. Auch das Parlament müsse nun doch nicht pausieren.

Nächster Corona-Rekordwert in Israel

8.56 Uhr: Zwei Tage vor Beginn eines Lockdowns in Israel hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen eine Rekordmarke erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte mit, am Vortag seien 5523 neue Fälle registriert worden. Auch die Zahl der Schwerkranken lag mit 535 auf Rekordhöhe.

Ultra-orthodoxe Juden beim Morgengebet in einer Synagoge. Wenige Tage vor einem Lockdown ist in Israel die Zahl der täglichen Neuinfektionen erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Foto: Oded Balilty / dpa

Corona-Übertragungen könnten sich ab Oktober verdoppeln

8.51 Uhr: Mit Beginn der Grippesaison könnten auch die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellen. Darauf machen Forscher des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie aufmerksam. Welche Impfungen jetzt schützen sollen und warum sich die Corona-Übertragungen ab Oktober mehr als verdoppeln könnten, lesen Sie hier.

Mehr als fünf Millionen Corona-Fälle in Indien – Sauerstoff wird knapp

8.38 Uhr: Indien hat mehr als fünf Millionen bekannte Corona-Infektionen erfasst. In absoluten Zahlen gerechnet steigen die bekannten Neuinfektionen in der südasiatischen Nation seit Wochen schneller als in jedem anderen Land. In den vergangenen 24 Stunden kamen mehr als 90.000 neue Fälle dazu.

Örtliche Medien berichteten nun von einem Mangel an medizinischem Sauerstoff für Patienten in mehreren Regionen. Einige sollen deshalb gestorben sein. Zwar hätten Sauerstoffhersteller ihre Produktion im vergangenen halben Jahr vervierfacht, wie die indische Herstellervereinigung für industrielle Gase dem Fernsehsender CNBC-TV18 sagte. Trotzdem könne die gesteigerte Nachfrage nicht gedeckt werden.

Im südlichen Bundesstaat Karnataka hatten Ärzte angesichts steigender Sauerstoffpreise einen Preisstop gefordert, um die Behandlung der Covid-Patienten sicherzustellen, wie der Fernsehsender NDTV berichtete.

Corona: So hat sich der Lockdown auf Geburten ausgewirkt

8.35 Uhr: Babyboom, gestiegene Nachfrage nach Schwangerschaftstests, Rückgang der Frühgeburten im Frühjahr: Verliefen Schwangerschaften während der Corona-Pandemie unproblematischer? Lässt sich sagen, welche Auswirkungen der Lockdown auf Geburten und Schwangerschaften in Deutschland hat?

Waren Schwangerschafte z Zeiten des Lockdowns unproblematischer? Das haben Studien untersucht. Foto: Caroline Seidel / dpa

Strenge Corona-Regeln für Bordelle in NRW

6.46 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat nun auch für Bordelle und Prostituierte Corona-Regeln aufgestellt. Das Land schreibt unter anderem vor, dass nur „Einzelkontakte“ angeboten werden dürfen: „Andere Personen dürfen sich während der Erbringung der sexuellen Dienstleistung nicht im Raum befinden.“

Auch sei das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Kontakt zwischen Kunden und Prostituierten „ab der Kontaktaufnahme zwingend und konsequent geboten“.

Umfangreich sind auch die Regelungen, die für die Zeit direkt nach dem Kundenkontakt gelten. Etwa müssen die Räume, in denen sexuelle Dienstleistung erbracht wurden, für 15 Minuten gelüftet werden. Zudem wird beiden Seiten auferlegt, sich vorher und nachher die Hände zu waschen, beziehungsweise zu desinfizieren.

Von Prostituierten oder Bordellbetreibern gestellte Bettwäsche muss nach jedem Kunden gewechselt werden. Ähnliches gilt für die Outfits: „Bei der Dienstleistung getragene Kleidung soll nach jedem Kontakt gewechselt und/oder gereinigt werden.“

Hintergrund für die nun aufgestellten Hygieneregeln ist ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG). Es hatte entschieden, dass Bordellbetreiber und Prostituierte ihre Dienstleistungen in NRW vorläufig wieder anbieten dürfen.

Trump geht von Impfstoff in nächsten Wochen aus

6.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird. „Wir stehen kurz vor einem Impfstoff“, sagte er dem Sender ABC News. „Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, hätte die vorherige Regierung aufgrund der FDA und aller Zulassungen vielleicht Jahre gebraucht, um einen Impfstoff in den Händen zu halten. Und wir könnten ihn innerhalb von Wochen, drei Wochen, vier Wochen, nun haben.“

Die Pharmakonzerne Pfizer und BionTech hatten vergangene Woche bekräftigt, bei erfolgreichen Ergebnissen ihrer Phase-3-Studie eines gemeinsamen Impfstoffkandidaten bereits im Oktober die Zulassung zu beantragen. Für Trump käme ein Termin vor der Präsidentschaftswahl am 3. November gelegen.

US-Präsident Donald Trump im Interview mit ABC News. Trump kündigte an, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kommission rechnet mit unterschiedlichen Impfstoffen für Deutschland

1.05 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es in Deutschland in Zukunft mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neue Coronavirus geben wird: „Angesichts der großen Zahl von potenziellen SARS-CoV-2 Impfstoffkandidaten ist es wahrscheinlich, dass am Ende mehrere Impfstoffe in Deutschland zugelassen werden“, sagte die Vize-Vorsitzende der Stiko, Sabine Wicker, unserer Redaktion. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe insbesondere für bestimmte Bevölkerungsgruppen geeignet wären – zum Beispiel für Ältere.

Dienstag, 15. September: Drosten weißt Kritik an Corona-Maßnahmen zurück.

21.58 Uhr: Christian Drosten hat in der aktuellen Folge seines Podcasts „Coronavirus-Update“ Kritik an den Corona-Maßnahmen in Deutschland zurückgewiesen. Nur weil diese Wirkung gezeigt hätten, müsse man jetzt nicht so tun, als sei die Corona-Pandemie eine „Halluzination“ gewesen.

Bundesländer einigen sich auf Rückkehr der Fußballfans in die Stadien

17.21 Uhr: Die Bundesländer haben sich rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Beratungen der Chefs der Staatskanzleien verständigten sich beide Seiten am Dienstag auf einen sechswöchigen Testbetrieb unter Corona-Bedingungen mit Zuschauern. Die Grenze liegt demnach oberhalb einer Zahl von 1000 Zuschauern bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität.

Deutsche Wirtschaft erholt sich langsam von Auswirkungen der Corona-Pandemie

15.22 Uhr: Die deutsche Wirtschaft erholt sich allmählich vom Corona-Absturz. Zwar liegen fast alle Branchen noch unter dem Vorjahresniveau, dennoch gibt es einen Positiv-Trend zu verzeichnen, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Krise: Wie sich die deutsche Wirtschaft erholt

Erst drei neue Corona-Fälle in Garmisch-Partenkirchen

15.01 Uhr: Nach der Kneipentour einer mit dem Coronavirus infizierten 26-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen sind bisher nur drei weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Etwa 1000 hatten wegen des Vorfalls von Freitag bis Montag einen Abstrich nehmen lassen. Etwa 700 der Tests waren am Dienstag ausgewertet, wie Landrat Anton Speer (Freie Wähler) bekannt gab.

Im Bereich der US-Streitkräfte, wo die 26-Jährige arbeitet, haben sich dem Landratsamt zufolge 24 Menschen infiziert. Die US-Amerikanerin war vergangene Woche trotz Krankheitsymptomen und Quarantäneauflage durch Bars gezogen. Ob sie die insgesamt 28 Menschen angesteckt hat oder es andere Quellen gibt, ist weiter unklar.

Corona in den Niederlande: Königspaar sagt Kutschenfahrt ab

14.34 Uhr: Keine Kutschfahrt des königlichen Paares vor jubelnden Oranje-Fans, keine Parade extravaganter Hüte und kein Winke-Winke vom Balkon des Palastes: Die Corona-Krise hat die Niederländer am Prinsjesdag – sonst ein Tag mit ausgelassener Volksfest-Stimmung – zu Nüchternheit und Abstand gezwungen.

„Meine Bewunderung und Dankbarkeit gilt allen, die in der Pflege und anderswo in der Gesellschaft alles getan haben, um der Corona-Krise die Stirn zu bieten“, sagte König Willem-Alexander (53) am Dienstag in seiner Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres. „Die Niederlande haben sich während der Krise als verantwortungsbewusst, einig und flexibel erwiesen.“ Die Bevölkerung müsse sich aber als Folge der Krise auf schwierige wirtschaftliche Zeiten einstellen.

Die Thronrede hielt der König nicht wie sonst im prächtigen Rittersaal, sondern in der Grote Kerk – immerhin von seinem originalen Thron aus, der eigens in die Stadtkirche von Den Haag gebracht worden war. Dort waren die Corona-Abstandsregeln leichter einzuhalten. Dennoch reichte der Platz nicht aus, um allen Abgeordneten und allen sonst üblichen Ehrengästen die Teilnahme zu ermöglichen.

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Maxima bei seiner Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres. Foto: Koen Van Weel / AFP

Corona-Impfstoff erst 2021 verfügbar?

13.34 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) geht weiterhin davon aus, dass es erst im kommenden Jahr einen Corona-Impfstoff für große Teile der Bevölkerung geben wird. Absolute Priorität habe die Sicherheit. Ein Impfstoff könne nur zur Anwendung kommen, wenn der Nutzen höher sei als die Risiken, sagte sie am Dienstag in Berlin. „Von dieser Linie werden wir in Deutschland und Europa nicht abweichen.“ Nach wie vor müsse man sich darauf einstellen, dass es erst Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff für breite Teile der Bevölkerung geben werde. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Karliczek: Corona-Impfstoff erst Mitte nächsten Jahres

12.42 Uhr: Bereits im August warnten mehrere renommierte Virologinnen und Virologen, darunter Christian Drosten, in einer gemeinsamen Stellungnahme vor einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko an Schulen – 47 neue Fälle in Hamburg und Gießen scheinen ihnen nun Recht zu geben. Lesen Sie hier: Corona: Dutzende Schüler infiziert – Drosten reagiert

Bill Gates rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen Anfang 2021

12.00 Uhr: Microsoft-Gründer Bill Gates erwartet, dass bereits Anfang des kommenden Jahres mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen. Er rechne damit, dass „mit etwas Glück“ im ersten Quartal „drei oder sogar vier“ Impfstoffe zugelassen werden, sagte Gates der Internetsendung „Bild live“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Lesen Sie hier: Gates rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen Anfang 2021

Israel meldet erneut Rekordwert an Neuinfektionen

11.28 Uhr: Wenige Tage vor einem Lockdown ist in Israel die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Sie lag nur noch knapp unter der Marke von 5000 Fällen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass am Vortag 4973 Infektionen registriert worden seien. Der bisherige Rekordwert aus der vergangenen Woche lag bei 4149.

Die Pandemie war in Israel zunächst glimpflich verlaufen, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Angesichts der Lage beschloss die israelische Regierung am Sonntag einen zweiten landesweiten Lockdown. Er soll vor jüdischen Feiertagen am Freitagnachmittag in Kraft treten und zunächst drei Wochen andauern.

Nach drei Neuinfektionen – China riegelt ganze Stadt ab

11.20 Uhr: Auf drei nachgewiesene Corona-Infektionen an der Grenze zu Myanmar haben die chinesischen Behörden mit umfangreichen Maßnahmen reagiert. Wie die Behörden mitteilten, ordneten sie nach dem Nachweis der Ansteckungen in Ruili einen Lockdown der Grenzstadt in der Provinz Yunnan sowie Massentests der Bevölkerung an. Seit Montagabend dürfe niemand mehr in die Kleinstadt einreisen oder sie verlassen.

Die Bewohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Abgesehen von Lebensmittelläden und Apotheken mussten alle Geschäfte schließen. Jeder der mehr als 210.000 Einwohner von Ruili werde nun auf das neuartige Coronavirus getestet, hieß es in der Mitteilung der Behörden.

Da das Coronavirus aus Myanmar eingeschleppt worden sei, werde außerdem verstärkt gegen illegale Einwanderer vorgegangen. Ruilis Vize-Bürgermeister Yang Bianqiang hatte bereits am Montag bei einer Pressekonferenz gesagt, alle, die nicht das Datum ihrer Ankunft in Ruili sowie einen festen Wohnsitz und Arbeitsplatz nachweisen könnten, würden aus der Stadt ausgewiesen.

Bewohner der chinesischen Grenzstadt Ruili in der Provinz Yunnan warten auf einen Corona-Test, nachdem die Stadt wegen eines kleines Ausbruchs abgeriegelt worden war. Foto: Str / AFP

Hamburger Ärztechef kritisiert Söder und Drosten

9.53 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, warnt vor zu viel Panikmache aufgrund des Coronavirus. „Es ist kein ,Killervirus’, das uns zwingt, im aseptischen ,Panikraum’ zu zittern, bis der Spuk vorbei ist“, schreibt Plassmann in einem Gastbeitrag im . „Gelassenheit ist angebracht und angezeigt. Auch wenn das eine Schockwelle für Söder sein sollte.“

Auch Virologen wie etwa Christian Drosten von der Berliner Charité kritisiert Plassmann in seinem Beitrag. „Virologen sehen nur sehr kleine Teile des Menschen, Epidemiologen nur Zahlenreihen und Statistikmodelle, Anästhesisten sedierte Menschen. Das wirklich wahre Leben kommt im beruflichen Alltag der Drostens, Lauterbachs und Brauns nicht vor“, schreibt er.

„Permanenter Stress, ununterbrochene Aufgeregtheit und Angst schädigen Körper und Seele eines Menschen. Sie machen ihn krank“, so Plassmann weiter.

Studie zu Covid-19: Wann die Krankheit für junge Menschen gefährlich wird

9.49 Uhr: Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, steigt ab einem Alter von 50 Jahren an. Doch nicht nur ältere Menschen sterben an der Krankheit. Eine Studie zeigt nun, wann sie auch für junge Erwachsene zur tödlichen Gefahr wird. Lesen Sie hier: Wann Covid-19 auch für junge Menschen tödlich enden kann

Bill Gates erwartet bis zu vier Corona-Impfstoffe Anfang 2021

6.22 Uhr: Bill Gates rechnet Anfang des kommenden Jahres mit einem Durchbruch in der Impfstoffforschung. „Ich erwarte, dass mit etwas Glück im ersten Quartal drei oder sogar vier davon zugelassen werden“, sagt der Microsoft-Gründer der Zeitung „Bild“. Die Herausforderung sei dann, das Mittel in Massen zu produzieren. „Um den Impfstoff sieben Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen, brauchen wir fast 14 Milliarden Dosen. Das wurde zuvor noch nie gemacht“, so Gates.

Microsoft-Gründer Bill Gates erwartet, dass bereits Anfang des kommenden Jahres mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen. Er rechne damit, dass „mit etwas Glück“ im ersten Quartal „drei oder sogar vier“ Impfstoffe zugelassen werden. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

Über die Verbreitung von Desinformation und Lügen im Internet zeigte Gates sich besorgt. „Diese verrückten Ideen verbreiten sich irgendwie schneller in den sozialen Medien als die Wahrheit. Ich bin überrascht, dass mein Name in diesen Verschwörungstheorien auftaucht“, sagte Gates.

„Ich finde, dass es irgendwie ironisch ist, dass ich anmahnte, auf diese Pandemie vorbereitet zu sein – und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich sei dafür verantwortlich.“ Der Multimilliardär appellierte an die Vernunft der Menschen: „Wir befinden uns inmitten einer Pandemie, und es ist wichtiger als je zuvor, sich mit den Tatsachen und der Wahrheit auseinanderzusetzen.“

Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen – erste Massentest-Ergebnisse erwartet

4.35 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich Hunderte Menschen auf das Virus testen lassen. Erste Ergebnisse der rund 1000 Tests, die von Freitag bis Montag genommen wurden, sollen am Dienstagnachmittag vorliegen. Eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, soll trotz Krankheitszeichen und Quarantäneauflage durch Kneipen gezogen sein – und könnte dabei mehrere Menschen angesteckt haben.

Trump verteidigt Reaktion auf Corona-Krise

01.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seine Reaktion auf die Corona-Krise nach einem Medienbericht mit den Worten verteidigt, dass man nicht mehr gegen das Virus hätte unternehmen können. Die Aussage sei schon im August im Gespräch mit der Reporterlegende Bob Woodward gefallen, meldete der Nachrichtensender CNN. Demnach hatte Trump zuvor erfahren, dass der Journalist sein Buch mit dem Titel „Rage“ vollendet hatte, für das er 18 Interviews mit dem Präsidenten führte.

Im zehnminütigen Nachgespräch wollte Trump laut CNN herausfinden, wie er in dem Werk dargestellt werde. Thema der Unterredung war das Corona-Krisenmanagement der Regierung. „Mehr hätte nicht getan werden können. Ich handelte früh“, erklärte Trump nach dem Bericht. CNN lagen Auszüge aus dem Gespräch vor.

US-Präsident Donald Trump hat seine Reaktion auf die Corona-Krise verteidigt. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Rund 195.000 Menschen sind in den USA bisher an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Es gibt zudem mehr als 6,5 bestätigte Fälle in Amerika.

An anderer Stelle sagte Woodward dem Präsidenten zudem, dass ihm bestimmte Teile seines neuen Buches nicht gefallen würden. Als der Reporter über das Coronavirus sprach, erinnerte ihn Trump daran, dass die Börse wieder ins Plus gedreht sei. Ob er dies denn auch in seinem Buch erwähnt habe?, wollte der Präsident wissen. Woodward versicherte ihm, dass dies der Fall sei.

Montag, 14. September: Vereinigte Arabische Emirate geben grünes Licht für Notfall-Impfstoff

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen Corona-Impfstoff zugelassen. Allerdings darf er nur im Notfall „für diejenigen zur Verfügung stehen, die am meisten mit Covid-19-Patienten zu tun haben“, sagte der Gesundheitsminister

(VAE) haben einen Corona-Impfstoff zugelassen. Allerdings darf er nur im Notfall „für diejenigen zur Verfügung stehen, die am meisten mit Covid-19-Patienten zu tun haben“, sagte der Gesundheitsminister Als erstes Land der Welt verhängt Israel ab kommenden Freitag einen zweiten Lockdown. Doch noch vor Inkrafttreten zeigt sich bereits das große Konfliktpotenzial der neuen Verordnung. Geschäftsleute kündigten vor laufenden TV-Kameras an, dass sie das Sperrgebot nicht befolgen werden

ab kommenden Freitag einen zweiten Lockdown. Doch noch vor Inkrafttreten zeigt sich bereits das große Konfliktpotenzial der neuen Verordnung. Geschäftsleute kündigten vor laufenden TV-Kameras an, dass sie das Sperrgebot nicht befolgen werden Im Kampf gegen das Coronavirus hat sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für den Einsatz von Luftreinigern in Schulen ausgesprochen. Vor allem im Zusammenspiel mit Masken könnten sie einen Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den kommenden Wintermonaten beitragen

in den kommenden Wintermonaten beitragen Die Staatsanwaltschaft Garmisch-Partenkirchen ermittelt gegen eine US-Amerikanerin wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Die Frau soll die Symptome ihrer Corona-Infektion ignoriert haben und durch verschiedene Bars in der bayrischen Gemeinde gezogen sein. Dabei hat sie wohl zahlreiche Personen angesteckt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer angekündigt. Bereits am Dienstag trete eine entsprechende Verordnung in Kraft

hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer angekündigt. Bereits am Dienstag trete eine entsprechende Verordnung in Kraft Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ist nach seiner Corona-Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, sagte der 83-Jährige

ist nach seiner aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, sagte der 83-Jährige Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. „Es wird härter werden“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge

Nach sechs Monaten können Millionen Kinder und Jugendliche in Italien ab Montag wieder zur Schule gehen.

Sonntag, 13. September: Israels Regierung beschließt landesweiten Lockdown

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich zuletzt stabilisiert – Virologe Streeck plädiert dafür, nicht nur auf die Ansteckungszahlen zu achten. Lesen Sie dazu : Pandemie – Virologe Streeck fordert einen Strategiewechsel

: Pandemie – Virologe Streeck fordert einen Strategiewechsel Israels Regierung hat angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Verhängung eines zweiten landesweiten Lockdowns beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen.

die Verhängung eines zweiten landesweiten beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen. Nach einem heftigen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin.

fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hatte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ gefordert, in der Corona-Debatte nicht nur auf die Infektionszahlen zu schauen, sondern auch die nicht stark wachsenden Todeszahlen in den Blick zu nehmen.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) greift diese Forderung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf. Er teile nicht die Annahme, dass es bei leichten Fällen bleiben wird. „SarsCov-2 ist nicht harmloser geworden, dafür gibt es eine Evidenz.“

Die Zahl der Neuinfektionen auf Mallorca wurde pro 100.000 Einwohner für die vergangenen sieben Tage aufgrund der Übertragungsfehler mit deutlich unter 50 angegeben, obwohl sie tatsächlich wesentlich höher lag.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden. Die meisten am Frankfurter Flughafen positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrer sind aus dem Kosovo eingereist.

Trotz der Pannen bei den Corona-Tests in Bayern halten die meisten Bürger den CSU-Vorsitzenden Markus Söder für die beste Option für das Kanzleramt. 31 Prozent trauen Söder den Posten zu, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ ergab.

Samstag, 12. September: Corona-Demos in München und Hannover

Freitag, 11. September: Garmisch-Partenkirchen verschärft die Corona-Maßnahmen

Über 80 Mitglieder einer kurdischen Jugendbewegung haben in einem Zug von Lüneburg Richtung Hamburg erst eine Zugbegleiterin heftig angepöbelt und danach die hinzugerufene Bundespolizei attackiert. Die Aktivisten waren am Donnerstag ohne Mund-Nasenschutz und gültige Fahrscheine unterwegs.

und gültige Fahrscheine unterwegs. Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder.

die landesweiten Maßnahmen wieder. Durch die Corona-Krise hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert.

hat sich die Lage am nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung , Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren Isolation der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt.

, Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt. Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, dass der Bundestag bei der Corona-Bekämpfung wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie enden sollen.

wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der im Kampf gegen die enden sollen. Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen.

des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen. US-Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt.

US-Präsident hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das heruntergespielt. Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro erhalten.

Donnerstag, 10. September: Trump gibt in Interview Lügen über Corona zu

Die Ärzte in Madrid wollen wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen.

wollen wegen der durch die verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ ab dem 28. September aufgerufen. Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten.

haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Das Robert Koch Institut (RKI) hat für Würzburg einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin.

(RKI) hat für einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin. Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen und mit weniger Teilnehmern auf der Theresienwiese stattfinden.

Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben. Lesen Sie hier: Trump soll Corona-Gefahr ganz bewusst heruntergespielt haben

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

