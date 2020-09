Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland

Do, 10.09.2020, 11.27 Uhr

Es gibt einen ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte in Berlin, ein gemeldeter Verdachtsfall bei einem Wildschweinkadaver in Brandenburg habe sich bestätigt.