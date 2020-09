Solingen: Fünf Kinder getötet - Mutter tatverdächtig

Krankenwagen vor einem Haus in Solingen: Dort fand die Polizei die Leichen von fünf Kindern.

Solingen. In Solingen hat die Polizei fünf Kinderleichen entdeckt, sie sollen getötet worden sein. Nur eines von sechs Geschwistern überlebte.

Fünf tote Kinder in Solingen gefunden – Mutter tatverdächtig

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter. Sie soll sich nach der Tat im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf die Gleise begeben haben. Sie habe den Suizidversuch überlebt und sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei den toten Kindern handelt es sich laut Ermittlern um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Ein elfjähriger Sohn der Frau habe überlebt und sei bei Familienangehörigen untergebracht worden. Zur Todesursache machten die Ermittler noch keine Angaben.

Tatverdächtige Mutter laut Polizei aus Gleisbett geborgen

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Nach dpa-Informationen rief die Großmutter kurz vor 14 Uhr die Polizei.

Die tatverdächtige Mutter soll mit dem elfjährigen Sohn zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren sein, wo sie um 13.47 Uhr auf die Gleise der S-Bahn-Linie 1 ging. Vor dem Haus waren am Nachmittag viele Polizei- und Rettungswagen zu sehen, der Ort wurde weiträumig abgesperrt. (dpa/küp)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 und 116-123 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

