Trump will in Kenosha "Sicherheitskräften Hallo sagen"

Di, 01.09.2020, 19.41 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist zu einem umstrittenen Besuch in der Stadt Kenosha aufgebrochen. Am jüngsten Schauplatz von Polizeigewalt in den USA will Trump "den Sicherheitskräften Hallo sagen".