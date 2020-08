Di, 25.08.2020, 10.24 Uhr

In den USA herrscht Entsetzen, nachdem in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin ein Afroamerikaner durch Polizeischüsse niedergestreckt wurde. Dort kommt es am zweiten Abend in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten.