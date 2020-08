Ausschreitungen in Paris nach Champions-League-Finale

Mo, 24.08.2020, 07.47 Uhr

Nach dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain (PSG) ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer setzten in der Nacht zum Montag Fahrzeuge in Brand, zertrümmerten Schaufenster und verwüsteten Geschäfte. Es kam zu Festnahmen.