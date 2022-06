Hitze: So reagiert der Körper auf hohe Temperaturen – Das hilft ihm

Am Wochenende werden in Teilen Deutschlands Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet

Für den menschlichen Körper ist das eine starke Belastung

Wir erklären, wie der Körper bei hohen Temperaturen reagiert und wie sie ihn schützen können

In Deutschland wird es immer heißer. Durch den Klimawandel bedingt stiegen die Temperaturen in den letzten Jahren immer weiter an, regelmäßig wurden Hitze-Rekorde gebrochen. Und aktuell ist kein Ende in Sicht: Hitzewellen und trockene Zeiten dürften in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Für viele Menschen sind die hohen Temperaturen im Sommer bereits jetzt eine Belastung. Die Hitze kann allerdings auch gefährlich werden. Hitzekollaps, Migräne und Herz-Kreislauf-Beschwerden sind nur einige mögliche Folgen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Körper so heftig auf Hitze reagiert?

Probleme bei Hitze: Darum spielt der Körper verrückt

Der menschliche Organismus ist bemüht, seine Temperatur konstant auf 37 Grad Celsius zu halten, damit lebensnotwendige Stoffwechselprozesse fortlaufend stattfinden können. Diese Temperatur darf nur geringfügig schwanken, erklärt Hanns-Christian Gunga, Professor für Physiologie in Extremen Umwelten an der Charité Berlin. Tatsächlich ist zu viel Hitze ebenso gefährlich wie zu viel Kälte. Würde die Körpertemperatur über 42 Grad steigen oder unter 32 Grad sinken, kann das sogar tödlich sein.

So weit kommt es aber nur in absoluten Extremsituationen. Denn der Körper verfügt über verschiedene Methoden, um seine Temperatur zu regulieren. Auf die ist im Normalfall verlass, solange man gesund ist den eigenen Organismus nicht überfordert. Mehr zum Thema: Erst Hitzewelle, dann Kälteeinbruch – So reagiert der Körper

Hohe Temperaturen belasten den menschlichen Körper stark. Foto: imago images/localpic

Hitzewelle: Körper pumpt Blut zur Kühlung in die Haut

Damit der Körper die für ihn ideale Temperatur auch in den warmen Sommermonaten halten kann und nicht überhitzt, muss er Wärme abgeben. Das funktioniert zum Beispiel über die Haut. Dafür steigert er die Durchblutung unseres größten Organs, die dortigen Blutgefäße weiten sich. Das erwärmte Blut aus dem Inneren des Körpers wird so an die Oberfläche geleitet.

Denn über die Haut kann die Wärme leichter an die Umgebung abgegeben werden. „Häufig werden im Zuge dessen Hände und Füße warm oder schwellen an, auch der Kopf wird schon mal rot“, erklärt Gunga. Muss sich der Körper stark runterkühlen, weil die Umgebung besonders warm ist, fließen sogar bis zu 80 Prozent unseres Blutes allein durch die Haut. Zum Vergleich: Normalerweise sind es nur maximal zehn Prozent. Das führt dazu, dass die inneren Organe weniger stark durchblutet werden. Dazu gehört auch der Magen-Darm-Trakt.

Deshalb empfiehlt Gunga, bei großer Hitze besser Leichtverdauliches zu essen. „Wer sich stattdessen sehr fettig ernährt, veranlasst, dass sich das Blut, das eigentlich zur Kühlung gebraucht wird, dem Magen und Darm zugeführt wird.“

Hohe Temperaturen: Schwitzen kühlt den Körper ab

Ein weiterer Kühlungs- wie Schutzmechanismus ist das Schwitzen. Auch wenn es einige als unangenehm empfinden, reguliert es die Körpertemperatur recht zuverlässig. Denn wenn die feinen Tröpfchen auf unserer Haut verdunsten, wird viel Wärme vom Körper abgeführt. Voraussetzung ist natürlich, dass der Organismus dafür genügend Flüssigkeit zur Verfügung hat.

Wer mindestens 1,5 Liter pro Tag trinkt, unterstützt also den körpereigenen Kühlungsprozess. „Vor allem Kinder und ältere Menschen vergessen das allerdings häufig“, mahnt Hans-Jörg Busch, der als ärztlicher Leiter Medizin am Universitätsnotfallzentrum Freiburg arbeitet. Am besten als Sommer-Getränke geeignet sind:

Wasser

Saftschorlen

Ungesüßte Tees

Elektrolyt-Drinks

Alkoholfreies Bier

Tatsächlich empfinden ältere Menschen nach dem Trinken schneller ein Sättigungsgefühl als junge und nehmen aus diesem Grund häufig geringere Mengen Flüssigkeit zu sich. Grund dafür ist eine Fehlmeldung der alternden Nerven. Diese überschätzen die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit. Das ergab eine Studie australischer Forscher.

Pommes sind typisches Freibad-Essen. Aufgrund ihres hohen Fettgehalts sollte man bei Hitze allerdings eher auf sie verzichten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Dehydrierung: Kinder und Senioren sind bei Hitze gefährdet

Um zu überprüfen, ob man tagsüber genug getrunken hat, empfiehlt Mediziner Gunga deshalb, sich bereits vor einer angekündigten Hitzewelle morgens und abends zu wiegen, um das Körpergewicht zu bestimmen. Bei sehr hohen Außentemperaturen schließlich würden Menschen abends durchaus ein bis zwei Kilogramm weniger wiegen als morgens. Und das nicht etwa, weil sie Fett verbrannt, sondern Flüssigkeit verloren und nicht ausgeglichen hätten.

Zeigt die Waage im Vergleich zu morgens also ein Minus von einem Kilogramm an, solle man besser noch am gleichen Abend mindestens einen Liter Wasser oder aber andere isotonische Getränke, wie beispielsweise eine Schorle aus Wasser und etwas Saft, trinken.

Bei Hitze: Flüssigkeitsmangel rechtzeitig erkennen

„Wiegen ist oftmals auch die einzige Möglichkeit, um die Flüssigkeitszufuhr bei Kindern zu überprüfen“, so Gunga. Grundsätzlich seien 22 bis 25 Grad Außentemperatur für den Körper ideal. Höhere Temperaturen könnten hingegen bereits das Herz-Kreislauf-System überlasten.

Bei Herzkranken beispielsweise erhöht sich das Sterberisiko bei Hitzewellen um bis zu 15 Prozent, wie eine Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) belegt. Denn bei konstant hohen Temperaturen erweitern sich die Gefäße und der Blutdruck sinkt.

Nach Angaben der Deutschen Hochdruckliga (DHL) könnte die Wirkung blutdrucksenkender Medikamente dadurch verstärkt werden, Schwindel, Müdigkeit und Schwäche die Folge sein. Betroffene sollten ihre Medikation bei angekündigten Hitzewellen deshalb mit dem Hausarzt überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.

Schon bei Außentemperaturen von 26 Grad beginnt der Körper der Hitze entgegenzusteuern. Das wird mit jedem weiteren Grad anstrengender. Foto: Panthermedia / imago images

Hitze ist Gewöhnungssache

Grundsätzlich ist es möglich, sich an hohe Temperaturen und sommerliches Wetter zu gewöhnen. Menschen, die beispielsweise in südlicheren Ländern leben, hätten für gewöhnlich ein anderes Hitzeempfinden als wir Deutschen. Darüber hinaus passen sie ihre Gewohnheiten in den Sommermonaten aber auch entsprechend an, betont Notfallmediziner Busch.

Heißt: „In Spanien würde niemand auf die Idee kommen, mittags um zwölf mit dem Rennrad loszufahren.“ Auch Arbeiten im Freien sollten während der Sommermonate lieber auf die kühleren Morgen- und Abendstunden verlagert und kurzgehalten werden. Eine Kopfbedeckung ist dabei Pflicht. Denn sonst steige die Gefahr eines Sonnenstichs, einer Hitzeerschöpfung oder sogar eines Herzinfarktes. Lesen Sie auch: Klimaanlage selbst bauen – So klappt es

Sonnenstich, Hitzeerschöpfung und Hitzschlag: Das sind die Symptome

Doch wie erkennt man, dass man dem Körper zu viel zugemutet hat? „Ein Sonnenstich entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf, was zu einer Reizung der Hirnhäute führt und Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit hervorrufen kann“, so Gunga. In diesem Fall helfen Ruhe und Abkühlung.

Wenn hingegen schon bei leichten körperlichen Belastungen das Herz schneller als üblich schlägt, man sich schwach fühlt, vermehrt schwitzt oder desorientiert ist, könnte dies auf eine Hitzeerschöpfung hindeuten. Auch da hilft: Raus aus der Sonne und viel trinken.

„Ein Hitzschlag ist die letzte Steigerung“, erklärt Busch. Denn er ist lebensbedrohlich. Betroffene hätten keine feuchte, sondern trockene Haut und seien bisweilen hochrot. Dann muss ein Notarzt gerufen werden.

