Corona: Fallzahlen bleiben hoch - Altmaier fordert härtere Strafen

Verstöße gegen Corona-Regeln sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier härter bestraft werden

955 Neuinfektionen am Samstag: Das RKI schlägt aufgrund hoher Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen Alarm

Donald Trump rudert zurück: Er will die US-Wahlen nun doch nicht verschieben

Das Auswärtige Amt hat wegen der aktuellen Corona-Lage eine Reisewarnung für bestimmte Regionen in Spanien erlassen

Erstmals sind wieder Urlauber auf Mallorca wegen einer Coronavirus-Infektion in Quarantäne

In Deutschland gab es unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 210.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9140 Todesfälle

Weltweit sind mehr als 17,5 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 679.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein mehr als 153.000 in den USA

Berlin. Der Negativtrend bei den Corona-Fallzahlen besorgt die Politik und lässt Forderungen nach Konsequenzen für verantwortungsloses Verhalten laut werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert unter anderem härtere Strafen für Verstöße gegen Corona-Regeln.

Die Liste der Risikogebiete ist indes um drei spanische Regionen reicher. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen setzte das Robert Koch-Institut Katalonien mit der Metropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon liegenden Regionen Aragón und Navarra auf die Liste. Zudem hat das Auswärtige Amt eine informelle Reisewarnung für die drei Regionen in Spanien ausgesprochen. Urlauber können aufgrund der Reisewarnung ihre Reise in die betroffenen Gebiete nun kostenlos stornieren.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum Ende der Woche deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet bekommen als in den Wochen zuvor. Nachdem am Donnerstag 902 neue Corona-Infektionen gemeldet wurden, waren es am Freitag 870 und am Samstag 955. Das Institut sieht den Trend mit großer Sorge. Grund dafür sei Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln. Insgesamt gibt es damit laut RKI 209.653 Corona-Fälle in Deutschland. 9148 Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben.

Samstag, 1. August 2020: Altmaier fordert härtere Strafen vor Verstöße gegen Corona-Regeln

8.28 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sich für härtere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Regeln ausgesprochen. „Wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat“, sagte Altmaier der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir dürfen den gerade beginnenden Aufschwung nicht dadurch gefährden, dass wir einen erneuten Anstieg der Infektionen hinnehmen.“

Altmaier betonte, dass sich die Mehrheit der Deutschen seiner Meinung nach verantwortungsvoll verhalte, dass aber auch schon Fehlverhalten weniger Menschen zu neuen Ausbrüchen führen könnte. „Das müssen wir wirksamer als bisher unterbinden und in Fällen, bei denen es deshalb zu Infektionen und Ausbrüchen kommt, wirksam ahnden: Das schließt Bußgelder und Strafen mit ein, wenn es sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit handelt.“

Ein Vorschlag Altmaiers: Man soll nur in Busse und Bahnen einsteigen dürfen, wenn man Schutzmaske trägt oder eine beim Einstieg erwirbt. „Wer ohne Maske Bus oder Bahn fährt, gefährdet nicht sich selbst, sondern andere. Wenn eine Party in einer engen Kellerkneipe unter Verstoß gegen alle Abstands- und Hygienevorschriften zum Super-Spreading-Event wird, ist das keine Lappalie und muss notfalls auch bestraft werden.“

8.17 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 955 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit bleiben die täglichen Fallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 209.653 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen im Internet meldete (Datenstand 1. August, 0 Uhr). Lesen Sie hier: 955 Corona-Neuinfektionen am Samstag – RKI schlägt Alarm

8.10 Uhr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro spielt auch nach seiner Coronavirus-Infektion die Gefahren der Pandemie weiter herunter. Es gebe nichts zu befürchten, sagte der rechtsradikale Präsident am Freitag vor Reportern. „Ich bedauere die Todesfälle. Aber Menschen sterben jeden Tag, an vielen Dingen. So ist das Leben“, sagte er.

„Ich wusste, dass ich sie (die Krankheit) eines Tages bekommen würde. Leider denke ich, dass fast alle von Ihnen diese eines Tages bekommen werden. Wovor haben Sie Angst?“, sagte Bolsonaro nach einem Bericht der Zeitung „Folha de S. Paulo“ während eines Besuchs in der Stadt Bagé im Süden des Landes auf einer Pressekonferenz zu Journalisten. Dem müsse man ins Auge sehen.

7.55 Uhr: In der Kreisstadt Heide und im Ferienort Büsum müssen Bürger und Gäste dieses Wochenende mit verschärften Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verbringen. Hintergrund ist die Zunahme von Neuinfektionen in Dithmarschen seit dem vergangenen Wochenende. Davon war vor allem Heide betroffen. Dort müssen Besucher des Wochenmarktes am Samstag einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem dürfen sich im öffentlichen Raum vorerst maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen.

In Büsum gilt in der Fußgängerzone eine Maskenpflicht. Die Einschränkungen gelten zunächst bis einschließlich 7. August. Zuletzt gab es in Dithmarschen keine weiteren Infektionen.

Der Wochenmarkt in Büsum am Freitag wurde nur von wenigen Menschen besucht. In dem Ferienort gelten wegen der stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen strengere Schutzmaßnahmen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Mexiko nun das Land mit drittmeisten Corona-Toten

3.03 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in Mexiko ist auf 46.688 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium des lateinamerikanischen Landes am Freitag mit. Damit überholte Mexiko bei der Zahl der Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 Großbritannien und rückte weltweit an die dritte Stelle hinter Brasilien und den Vereinigten Staaten.

Bislang haben sich in dem Land 424.637 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit liegt Mexiko weltweit an sechster Stelle. Experten gehen allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen deutlich höher liegen dürfte, weil in Mexiko nur relativ wenig getestet wird.

2.45 Uhr: Angesichts der rasanten steigende Zahl von Coronainfektionen in Deutschland haben führende Politiker und Ökonomen vor einem weiteren Lockdown gewarnt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte unserer Redaktion: „Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten.

Das würde unsere Wirtschaft kaum verkraften und sich letztendlich auch negativ auf den Sozialstaat und seine Stabilität auswirken. Hilfsmaßnahmen wie im jetzigen finanziellen Rahmen ließen sich wohl nicht wiederholen.“

Beim Aufflammen neuer Infektionsherde müsse „schnell, niederschwellig und differenziert auf lokaler Ebene“ reagiert werden, forderte Haseloff. „Wir dürfen bei der Einhaltung der Maßnahmen gegen das Virus nicht nachlässig werden. Nur dann können wir gemeinsam eine zweite Welle verhindern.“

1.32 Uhr: Die Soforthilfe für in finanzielle Nöte geratene Studenten wird stark nachgefragt. Von den seit Juni zur Verfügung gestellten 100 Millionen Euro an Überbrückungshilfe sind laut Bundesbildungsministerium bereits über 28 Millionen Euro abgerufen worden.

„Diese Zahlen zeigen, dass die Überbrückungshilfe gut angenommen wird und ein wichtiger Baustein ist, um Studierende in Notlagen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister unserer Redaktion.

Laut dem Deutschen Studentenwerk steigt auch das Verhältnis der Bewilligungen. Zum Stichtag 31. Juli lagen dem Deutschen Studentenwerk (DSW) 150.000 Anträge vor, 121.000 Anträge waren bearbeitet. Davon wurden 55 Prozent bewilligt, 40 Prozent abgelehnt, bei fünf Prozent laufen noch Nachfragen, teilte DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde unserer Redaktion mit.

„Pro Tag werden bis zu 6500 Anträge bearbeitet“, sagte Meyer auf der Heyde. Zwar steige die Zahl der Anträge, die 100 Millionen Euro hält Meyer auf der Heyde bisher aber für ausreichend.

Freitag, 31. Juli 2020: Brasiliens Präsident Bolsonaro löst trotz Corona-Infektion Massenansammlung aus

22.31 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof im niederbayerischen Mamming hat sich die Zahl der infizierten Erntehelfer auf 232 erhöht. „Mit den 52 Neuinfizierten nach der Zweittestung auf dem Betrieb summiert sich die Zahl der Corona-Positiven dort nun auf insgesamt 232 Personen“, teilte am Freitagabend das Landratsamt Dingolfing-Landau mit. Fast genauso viele - 231 Erntehelfer - seien dagegen auch das zweite Mal negativ getestet worden.

Tests unter Anwohnern ergaben demnach bislang nur einen Infizierten. „Bei mehreren tausend freiwilligen Testungen an den Teststationen gab es bislang nur einen einzigen positiven Fall, der unverzüglich informiert und in Quarantäne versetzt wurde.“

Das Landratsamt leitete am Freitagabend nach eigenen Angaben „umgehend eine Trennung der nun positiv getesteten Saisonarbeitskräfte von den negativ Getesteten in die Wege“. Die Zahl der Infizierten sei „aufgrund der vielen Personen auf engstem Raum weiter angestiegen“, sagte Landrat Werner Bumeder (CSU). Er formulierte zudem: „Für die Landkreisbevölkerung geht von diesem Betrieb dennoch kein Ansteckungsrisiko aus.

Risikogebiete: Airlines sagen Flüge trotz Reisewarnung nicht ab

21.19 Uhr: Wer seinen Flug in ein Corona-Risikogebiet storniert, bekommt kein Geld zurück. Stattdessen müssen Verbraucher darauf hoffen, dass die Airlines von sich aus absagen. Experten raten betroffenen Urlaubern deshalb, die Reise nicht selbst zu stornieren, sondern ersteinmal abzuwarten und den Flug gegebenenfalls einfach verstreichen zu lassen.

Nachdem das Auswärtige Amt einige Gebiete Spaniens zu Risikogebieten erklärt hat, fragen sich viele Deutsche, was nun mit ihren gebuchten Flügen nach Barcelona & Co. geschieht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband macht gegenüber unserer Redaktion deutlich, dass kein rechtlicher Anspruch auf eine Rückerstattung besteht – egal, ob es eine Reisewarnung gibt oder nicht. Dennoch können Betroffene zumindest einen Teil des Ticketpreises wiederbekommen.

Was tun, wenn die Airline den Flug ins Risikogebiet nicht absagt? Verbraucher-Experten raten, die Reise nicht selbst zu stornieren. Foto: dpa Picture-Alliance / Christoph Hardt / picture alliance / Geisler-Fotop

20.24 Uhr: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat aus seiner eigenen Corona-Infektion offensichtlich nichts gelernt. Bei einem Besucht in Bagé im Süden Brasiliens trug er zwar eine Maske, schüttelte aber Hände, wie das Portal „G1“ am Freitag berichtete. Daraufhin hätten sich Menschenansammlungen gebildet. Bolsonaro zeigte bei dem Auftritt demnach das umstrittene Malariamittel Hydroxychloroquin, das er zur Covid-19-Behandlung propagiert.

Bolsonaro hatte vor mehr als drei Wochen bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Mehrere Tests fielen positiv aus, am Samstag twitterte er dann, ein neuer Test bei ihm sei negativ ausgefallen. In einer Live-Übertragung am Donnerstagabend sagte er, dass er sich nach der Corona-Ansteckung schwach gefühlt und in der Quarantäne „Schimmel in der Lunge“ eingefangen habe. Inzwischen wurde auch Präsidentengattin Michelle positiv auf das Virus getestet.

20.07 Uhr: 19 Mitarbeiter des städtischen Klinikums Magdeburgs haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hätten umfangreiche Test ergeben, gab Geschäftsführer Knut Förster bekannt. Laut Förster seien die Betroffenen in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses tätig. Dazu zähle sowohl der medizinische Teil als auch der Verwaltungsbereich. Alle seien symptomfrei und hätten eine vergleichsweise geringe Viruslast.

Die Infektionsketten könnten nicht nachvollzogen werden. Die betroffenen Mitarbeiter seien in Quarantäne. Für den aktuellen Klinikbetrieb hätten die Fälle gegenwärtig keine Konsequenz, sagte Förster. Zuvor hatte MDR Sachsen-Anhalt berichtet.

19.54 Uhr: In Berlin wollen am Samstag tausende Menschen unter dem Motto „Das Ende der Pandemie“ auf die Straße gehen. Die Veranstaltungen von Kritikern der Corona-Politik sowie Gegendemonstrationen sollen ab dem Vormittag stattfinden. Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 hat zehntausend Teilnehmer für ihre Abschlusskundgebung um 15.30 Uhr angemeldet. Dafür wurde bundesweit mobilisiert. Laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) riefen auch verschiedene Neonaziorganisationen zur Teilnahme auf.

Insgesamt erwartet Geisel etwa 22.000 Demonstranten bei dutzenden Versammlungen am Wochenende. Etwa 1500 Beamte sollen im Einsatz sein. Eine ebenfalls für Samstag angemeldete Veranstaltung des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann wurde dagegen unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung untersagt.

Die Demonstration des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann für Samstag wurde aufgrund des Vorwurfs der Volksverhetzung verboten. Foto: Zentralbild / dpa

Donald Trump will doch keine Wahlverschiebung wegen Corona

18.51 Uhr: Donald Trump hat in Bezug auf die Verschiebung der US-Wahlen eine Rolle rückwärts gemacht. „Ich will keine Verschiebung“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im weißen Haus. Nur einen Tag zuvor hatte Trump einen gänzlich anders lautenden Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter abgesetzt. Darin hatte er durchaus die Verschiebung der Wahl ins Spiel gebracht. Denn weil die Corona-Pandemie voraussichtlich für die Zunahmen von Briefwählern in den USA sorgt, befürchtet Trump einen Wahlbetrug. Auch wenn Trump jetzt nichts mehr von einer Verschiebung der Wahl wissen will, erneuerte er auf der Pressekonferenz ausführlich seine Befürchtungen zum Wahlbetrug.

17.56 Uhr: Die Corona-Apps verschiedener europäischer Staaten sollen vernetzt werden. Die EU-Kommission soll den entsprechenden Auftrag bald den deutschen Unternehmen SAP und Telekom erteilen. Diese hatten bereits die deutsche Corona-Warn-App entwickelt – bei der zuletzt bekannt wurde, dass sie mehrere Wochen bei manchen Android- und iPhone-Benutzern nicht richtig funktioniert hatte.

Man könne bestätigen, dass der Auftrag der EU-Kommission „kurz vor Abschluss“ stehe, sagte ein Telekom-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet. Über die Plattform sollen die Corona-Warn-Apps verschiedener EU-Länder miteinander kommunizieren. Dadurch sollen Warnungen auch über Grenzen hinweg und im Ausland funktionieren. Die Kooperation werde dem Bericht zufolge zunächst Staaten betreffen, die ähnliche dezentrale Lösungen einsetzen wie Deutschland - dazu gehören etwa die Niederlande, Österreich oder Dänemark.

Die Corona-Warn-Apps in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Dänemark sollen miteinander vernetzt werden. Foto: Oliver Berg / dpa

Unternehmen in der Coronakrise können ab nächster Woche Azubi-Prämie beantragen

14.01 Uhr: Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Spanien warnt das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in drei Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen. Betroffen von der formellen Reisewarnung sind nach einer Mitteilung des Auswärtigen Amts vom Freitag Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon im Landesinneren liegenden Regionen Aragón und Navarra, nicht aber Mallorca und auch nicht die Kanaren.

13.38 Uhr: Nach einer Hochzeitsfeier sind im Kreis Kleve mehr als 50 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Bei der Veranstaltung habe es sich um eine Feier im benachbarten Kreis Wesel gehandelt, sagte eine Sprecherin. Bis auf wenige Ausnahmen seien allerdings alle Gäste im Ort Geldern im Kreis Kleve beheimatet.

Als sich ein Gast nach dem Fest als Corona-Fall meldete, seien 111 Personen umgehend getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Von 98 am Freitagmorgen vorliegenden Laborergebnissen waren 54 positiv und 44 negativ.

„Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit den positiv getesteten Personen auf, um weitere Informationen zu erhalten“, sagte Landrat Wolfgang Spreen. Die Kontaktpersonenermittlung laufe.

13.31 Uhr: Mit ihrem Programm „Ausbildungsplätze sichern“ will die Bundesregierung Unternehmen Anreize bieten, Azubis zu halten oder gar neue Ausbildungsstellen zu schaffen. Ab kommender Woche können kleine und mittlere Betriebe daher die sogenannte Azubi-Prämie beantragen. Dafür stellt die Bundesregierung insgesamt 500 Millionen Euro bereit.

Unternehmen, die im Ausbildungsjahr 2020 genauso viele Plätze anbieten wie in den drei Vorjahren, können für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie über 2000 Euro beantragen. Betriebe, die ihre Ausbildungsleistung sogar erhöhen, erhalten für jeden zusätzlich abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einmalig 3000 Euro.

Für jeden Azubi, den ein Unternehmen von einem wegen der Corona-Krise insolvent gegangenen Betrieb übernimmt, können nochmals 3000 Euro beantragt werden.

Erste Urlauber sind auf Mallorca wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne

13.01 Uhr: In den USA ist die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten im Juli um fast 25.000 gestiegen. Das ist eine Zunahme von 19 Prozent, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht. Insgesamt sind damit mehr als 152.000 Menschen in den Vereinigten Staaten an oder mit dem neuartigen Virus gestorben. Zudem hat sich in mindestens 18 Bundesstaaten die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle verdoppelt.

Landesweit gab es einen Anstieg um fast 1,8 Millionen auf 4,5 Millionen. Der Freitag als letzter Tag des Monats ist dabei noch nicht einberechnet. Den größten Anstieg wies Florida mit über 300.000 neuen Fällen auf, gefolgt von Kalifornien und Texas mit jeweils etwa 250.000 Fällen. Die USA stellten mit 77.000 Ansteckungen binnen 24 Stunden am 16. Juli auch den Weltrekord bei den Neuinfektionen auf.

Spanien, Palma de Mallorca: Menschen genießen die Sonne am Strand von El Arenal. Einige Urlauber haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Clara Margais / dpa

11.36 Uhr: Erstmals seit der Wiedereröffnung der Balearen-Inseln mit Mallorca für den internationalen Tourismus sind Urlauber nach Behördenangaben positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt worden. Über die Herkunft oder die Nationalität der Betroffenen teilte die regionale Gesundheitsbehörde am Freitag auf Anfrage zunächst nichts weiter mit.

Die Zeitung „Diario de Mallorca“ schrieb, es handele sich insgesamt um zehn Urlauber mit nur leichten oder gar keinen Krankheitssymptomen. Die Gesundheitsbehörde bestätigte die von der Zeitung genannte Zahl zunächst nicht. Bei einigen der in einem Hotel untergebrachten Menschen könne es sich auch um Familienangehörige handeln, die nicht infiziert seien.

Bereits zuvor hatte eine Familie aus Cottbus offenbar das Coronavirus mit nach Hause gebracht. Lesen Sie hier: Corona: Familie muss nach Mallorca-Urlaub in Quarantäne Wegen illegaler Partys hat die Regierung der Balearen vergangene Woche die Lokale am Ballermann und auch im bei Briten beliebten Vergnügungsareal Punta Ballena in Magaluf geschlossen. Lesen Sie dazu: Partys am Strand von Magaluf sorgen für Ärger auf Mallorca

