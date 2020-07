Britische Spanien-Urlauber müssen in Quarantäne

Mo, 27.07.2020, 11.23 Uhr

Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Spanien müssen Briten, die von dort aus dem Urlaub zurückkehren, künftig zwei Wochen in Quarantäne. Bei britischen Urlaubern in Spanien stößt die Maßnahme auf Unverständnis. N°1VT8DKN°1VU0BA