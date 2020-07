Weitere Erkenntnisse aus Studien über Technikskepsis

Technophilie wie auch -distanz scheinen in der Gesellschaft unterschiedlich ausgeprägt: Tendenziell eher technikzugewandt zeigen sich in verschiedenen Studien Männer jungen Alters und mit hohem Bildungsgrad.

70 Prozent der Befragten im Technikradar 2020 sagten, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stärker über Technik mitbestimmen dürfen sollten. Interessant dabei: Je geringer der Bildungsstand, desto höher der Wunsch nach Einbindung.

Im Rahmen einer Vodafone-Studie aus dem Jahr 2018 sagten nur rund 47 Prozent der Teilnehmenden aus, dass Deutschland in der Digitalisierung fortgeschritten sei. Die befragten Italiener stimmten dieser Aussage mit knapp 28 Prozent am wenigsten zu, die befragten Schweden mit knapp 80 Prozent am häufigsten.

Laut einer Yougov-Studie im Auftrag der Kommunikationsagentur Maisberger, kennt weniger als ein Drittel der deutschen Befragten die Begriffe „Big Data“, „Social Bots“ oder „Blockchain“.

Bei der Technikradar-Frage „Durch Technik entstehen mehr Probleme als gelöst werden“ stimmte in der 2020er-Ausgabe rund ein Viertel der Befragten zu und ein Viertel dagegen – die Mehrheit zeigte sich ambivalent. Dass Technik alle Probleme lösen könne, glaubten nur knapp zehn Prozent der Teilnehmenden.