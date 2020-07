Mo, 13.07.2020, 13.19 Uhr

Tercio und Alicea Gaudino wollten sich trotz Corona-Pandemie die Freude am Spaziergang an der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro nicht nehmen lassen. Um sich vor dem Virus zu schützen, gehen die beiden in kompletter Astronauten-Montur vor die Tür.