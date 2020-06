Mutmaßlicher Sechsfachmörder von Rot am See legt Geständnis ab

Mo, 29.06.2020, 14.56 Uhr

Zu Beginn des Prozesses um den Sechsfachmord von Rot am See hat der Angeklagte Adrian S. ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 27-Jährige räumte vor dem Landgericht Ellwangen ein, im vergangenen Januar sechs Verwandte erschossen zu haben, darunter seine Eltern und seine Geschwister. Als Motiv gab er an, seine Mutter habe versucht, ihn zu vergiften.