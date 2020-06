Sa, 13.06.2020, 10.50 Uhr

An der Copacobana in Rio de Janeiro hat ein Anhänger von Präsident Jair Bolsonaro Kreuze umgeworfen, die als Protest gegen die Corona-Politik der Regierung in den Sand gesteckt worden waren. Brasilien zählt mittlerweile nach den USA die meisten Corona-Toten weltweit.