Do, 21.05.2020, 17.18 Uhr

In Nordrhein-Westfalen hat die Freibadsaison begonnen. Allerdings gelten strikte Hygiene- und Abstandsregeln. In einigen Bädern sind auch Kinder willkommen - wie im Stadionbad in Köln. IMAGES AND SOUNDBITESN°1S05ZI