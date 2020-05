Fünf Surfer sterben vor holländischer Küste in der Nordsee

Den Haag. Eine Gruppe von Surfern geriet am Montag vor der Küste von Scheveningen in Not. Fünf Personen starben, eine weitere wird noch vermisst.

Heftiger Wind und starke Strömung an der Küste des Den Haager Stadtbezirks Scheveningen wurde einer Gruppe von Surfern am Montag zum Verhängnis: Fünf von ihnen kamen in der Nordsee ums Leben. Die Polizei in Den Haag teilte mit, dass am Dienstagmorgen drei tote Surfer geborgen wurden. Zwei weitere Leichen waren bereits am Montagabend gefunden worden.

Nach den verschwundenen Personen wurde mit Booten und Helikoptern gesucht. Die niederländische Küstenwache teilte Fotos von dem Einsatz auf ihren Twitter-Account. Auf den Bildern ist der starke Wellengang zu erkennen.

Momenteel is er een zoekactie gaande naar meerdere surfers bij Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Meerdere reddingboten @KNRM ter plaatse, Kustwachthelikopter en hulpdiensten op het land @VRH_Haaglanden zoeken ook mee. pic.twitter.com/OsUCR7lPjn — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) May 11, 2020

Die Surfergruppe war am Montagabend bei schwierigen Wetterverhältnissen auf das Meer hinausgetrieben worden. Nach Angaben der Küstenwache konnten mindestens sieben Personen das Ufer nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Sie wurden von Rettungskräften aus der Nordsee geborgen. Zwei von ihnen starben, eine dritte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Surfer wird weiterhin in der Nordsee vermisst

Die schwierige Suche nach den vermissten Surfern war am Montag gegen 23 Uhr pausiert worden. Die Rettungskräfte nahmen die Suche am frühen Dienstagmorgen erneut auf. Eine Person soll noch immer als vermiss gelten, wie die niederländische Küstenwache auf Twitter mitteilte. Die Suche dauert an.

Scheveningen gilt als Hotpot für Wassersportler: Vor dem Den Haager Stadtbezirk gibt es in der Regel viele Wellen, weshalb er zu jeder Jahreszeit bei Surfern beliebt ist. In der Region haben sich zahlreiche Surfschulen niedergelassen.

