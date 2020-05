A2: Lkw-Bergung sorgt für Behinderungen in Richtung Braunschweig

Ein Lkw-Unfall und die damit verbundene Bergung sorgt am Dienstag für massive Behinderungen auf der Autobahn 2 in Richtung Braunschweig.

Ein Lkw-Unfall und die damit verbundene Bergung sorgt am Dienstag für massive Behinderungen auf der Autobahn 2 in Richtung Braunschweig. In der Nacht war gegen 1:30 Uhr ein Sattelzug nahe der Abfahrt Lostau (Sachsen-Anhalt) von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr eine Leitplanke und zerstörte mehrere Verkehrsschilder, eine Notrufsäule sowie eine elektronische Anlage. Im Anschluss kippte der 40 Tonner mit seiner Ladung in den Straßengraben.

Unfall auf der A2: Fahrer leicht verletzt

Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Er konnte sich aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem zerstörten Fahrerhaus befreien. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei soll Sekundenschlaf die Unfallursache gewesen sein. Am Vormittag sollen die Bergungsarbeiten beginnen. Dann muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Laster hatte etwa 12 Tonnen Kleidung geladen und kam aus Kasachstan.