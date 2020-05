Sa, 02.05.2020, 19.15 Uhr

Die Aale des Sumida-Aquariums in Tokio haben wieder Besuch: Per Videochat wurden Menschen zugeschaltet, um den Tieren Gesellschaft zu leisten. "Die Tiere im Aquarium sehen keine Menschen mehr außer den Pflegern und fangen an, die Menschen zu vergessen", hatte das Meereszentrum zuvor auf Twitter Alarm geschlagen.