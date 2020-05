Urlaub in Deutschland: Wann Ferien an Nordsee, Ostsee und Alpen?

Die fernen Reiseziele Mallorca, Ibiza oder doch die Malediven können sich die Deutschen im Sommer 2020 wohl sparen. Fast alle beliebten Reiseziele verweigern Touristen in der Corona-Krise derzeit die Einreise. Urlaub auf Balkonien muss aber auch nicht sein – stattdessen haben deutsche Urlauber die Wahl zwischen Nordsee, Harz und Schwarzwald. Denn der Urlaub in Deutschland könnte auch in der Coronavirus-Pandemie bald wieder möglich sein.

Darf ich innerhalb von Deutschland reisen?

Die Bundesregierung rät weiterhin auch von Reisen innerhalb Deutschlands ab. Hotels dürfen nach wie vor keine Zimmer an Urlauber vermieten, Übernachtungen gibt es nur in notwendigen Fällen, etwa für Geschäftsreisende. Auch auf überregionale tagestouristische Ausflüge soll verzichtet werden.

Einige Ministerpräsidenten haben nun einen Drei-Stufen-Plan für ein allmähliches Anlaufen von Tourismus, Gastronomie und Hotellerie in Deutschland vorgelegt. Die Vorbereitungen der Branche laufen bereits. Lesen Sie hier: Heinsberg-Studie veröffentlicht. Alle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker.

Der Deutsche Tourismusverband DTV fordert ein bundeseinheitliches Vorgehen. Zwar begrüßte der Verband die Pläne einzelner Bundesländer für ein schrittweises Anfahren des Tourismus. DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz betonte am Dienstag aber auch: „Einen Fleckenteppich gilt es sowohl zum Wohl der Branche als auch der Urlauber unbedingt zu verhindern.“ Notwendig sei endlich eine gemeinsame Task-Force von Bund, Ländern und den wichtigsten touristischen Verbänden.

Es gehe um eine Branche mit fast 3 Millionen Beschäftigten. „Dazu hätte es eigentlich einen Tourismusgipfel statt eines Autogipfels geben müssen“, sagte Kunz.

Noch vor der nächsten Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch waren mehrere Bundesländern mit eigenen Plänen vorgeprescht. So denkt beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern darüber nach, seine Gaststätten von Samstag an unter strikten Auflagen wieder zu öffnen und noch vor Pfingsten das mehrwöchige Einreiseverbot für auswärtige Touristen zu beenden.

Ein halbes Dutzend Landeskabinette will sich an diesem Dienstag mit Lockerungsschritten befassen. Zudem beraten die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern (18.30 Uhr) über Perspektiven für die Gastronomie und den Tourismus. Diese Corona-Regeln gelten in den Bundesländern.

Sommerurlaub in Deutschland – geht das?

Der Deutsche Tourismusverband rechnet mit einer schrittweisen Lockerung, von der zunächst Ferienhäuser und andere Unterkünfte zur Selbstversorgung profitieren dürften. Auch Urlaub auf dem Bauernhof dürfte dazu zählen. „Generell wird der ländliche Raum in diesem Jahr beim Sommerurlaub eine besondere Rolle spielen. Denn der Tourismus muss sich ein bisschen besser verteilen“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes. Mallorca, Teneriffa und Co: Ist Urlaub auf den Inseln schneller möglich?

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sieht das ähnlich. Die CDU-Politikerin rät besonders zu Urlaub in ländlichen Regionen, so beispielsweise auf dem Bauernhof oder in Ferienwohnungen.

Pfingsten 2020: Wird Urlaub in Deutschland möglich sein?

Pfingsten fällt 2020 auf den 31. Mai und 1. Juni. Ob es möglich sein wird, seinen Pfingsturlaub in Deutschland wie geplant anzutreten, ist noch unklar und hängt von den Regelungen des jeweiligen Bundeslandes ab.

Lesen Sie hier: Wann ins Ausland? Urlaub wohl nur in Deutschland möglich

Kann ich Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern machen?

Als erstes Bundesland lockert Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Maßnahmen auch für Touristen. Seit 1. Mai ist es Menschen mit Zweitwohnsitz wieder erlaubt, das Bundesland zu besuchen. Dauercamper können seitdem ebenfalls ihre Stellplätze nutzen, sofern ihr Hauptwohnsitz auch in Mecklenburg-Vorpommern liegt.

Ab Samstag (9. Mai) sollen dort zunächst die Gaststätten von 6 bis 21 Uhr unter strikten Hygieneauflagen und mit maximal sechs Erwachsenen je Tisch für Einheimische öffnen dürfen. Einheimische dürfen dann auch ab dem 18. Mai Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen nutzen.

Ab dem 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Damit wäre nach dem verpassten Ostergeschäft Pfingsturlaub von Ende Mai an der Ostsee oder an der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich. Den Hotels ist aber zunächst nur die Vermietung von maximal 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten erlaubt.

Diskotheken und Bars sollen in Mecklenburg-Vorpommern zunächst weiterhin geschlossen bleiben – über ihre Öffnung soll später entschieden werden. Für Vermieter von Booten, Fahrrädern oder Strandkörben zeichnet sich aber ein Ende der Durststrecke ab: Auch sie sollen in der Woche vom 11. Mai an wieder öffnen dürfen. Die entsprechenden Verordnungen sollen bei einer Kabinettsklausur am Donnerstag beraten und beschlossen werden.

Wie steht es um Urlaub in Schleswig-Holstein?

Auch Schleswig-Holstein ist mit seiner Küste und den Inseln ein beliebtes deutsches Urlaubsziel. Ab dem 4. Mai dürfen Personen mit Zweitwohnsitz zurückkehren. Die Einreise zu Tourismuszwecken bleibt jedoch weiterhin grundsätzlich verboten. Das nördlichste Bundesland plant aber bereits, den Tourismus langsam wieder hochzufahren, sobald der Verlauf der Coronavirus-Pandemie dies zulässt.

Kann ich Strandurlaub in Niedersachsen machen?

An vielen Stränden Niedersachsens laufen die Vorbereitungen für einen baldigen Start in die Saison. Einige Strandkörbe sind schon aufgestellt. Mit einem Drei-Stufen-Plan will Niedersachsen schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus zurücknehmen. Ab Mitte Mai könnten Ferienwohnungen und Hotels mit Einschränkungen genutzt und gegen Ende Mai dann Übernachtungstourismus ohne Restriktionen möglich sein. Regierung verlängert wegen Corona internationale Reisewarnung.

Ein aktueller Überblick:

Cuxhaven: Das Betreten des Strandes ist auswärtigen Gästen weiterhin strikt untersagt. Nur Menschen mit erstem Wohnsitz in Cuxhaven oder dem Landkreis ist es erlaubt, den Strand unter Auflagen zu nutzen. Wann die ersten Lockerungen umgesetzt werden, ist noch unklar.

Das Betreten des Strandes ist auswärtigen Gästen weiterhin strikt untersagt. Nur Menschen mit erstem Wohnsitz in Cuxhaven oder dem Landkreis ist es erlaubt, den Strand unter Auflagen zu nutzen. Wann die ersten Lockerungen umgesetzt werden, ist noch unklar. Norddeich: Beim Strandbad im Kreis Aurich stehen schon 200 der insgesamt 600 Strandkörbe. Der Geschäftsführer für Tourismus und Bäder in Norden spekuliert darauf, die Körbe schon bald an Einwohner oder auch Zweitwohnungsbesitzer für die gesamte Saison vermieten zu können. Körbe zur tageweisen Vermietung sollen erst später folgen.

Beim Strandbad im Kreis Aurich stehen schon 200 der insgesamt 600 Strandkörbe. Der Geschäftsführer für Tourismus und Bäder in Norden spekuliert darauf, die Körbe schon bald an Einwohner oder auch Zweitwohnungsbesitzer für die gesamte Saison vermieten zu können. Körbe zur tageweisen Vermietung sollen erst später folgen. Auswärtige Besucher dürfen den Strand betreten – anders als die ostfriesischen Inseln. Der Aufenthalt von Wohnmobilen und -wagen ist untersagt und der Großparkplatz beim Bad komplett gesperrt. Lesen Sie hier: Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit.

Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit. Butjadingen: Ein Betretungsverbot für Auswärtige galt nur über Ostern, nun dürfen auch wieder Tagesausflügler kommen. Auch wenn die Strandkorbvermietung noch nicht erlaubt ist, bereitet sich der Tourismus-Service in Absprache mit dem Gesundheitsamt darauf vor.

Ein Betretungsverbot für Auswärtige galt nur über Ostern, nun dürfen auch wieder Tagesausflügler kommen. Auch wenn die Strandkorbvermietung noch nicht erlaubt ist, bereitet sich der Tourismus-Service in Absprache mit dem Gesundheitsamt darauf vor. Die Strände werden in diesem Jahr parzelliert – auf 25 Quadratmetern können sich dann nur eine Familie oder maximal zwei Personen aufhalten.

Schillig/Hooksiel: Die Strände können grundsätzlich betreten werden.

Die Strände können grundsätzlich betreten werden. Bremerhaven: Schiffe gucken ist erlaubt. Die Parkplätze und der Weserdeich sind nicht gesperrt. Einen konkreten Termin, wann der Zoo am Meer wieder aufmacht, gibt es noch nicht.

Urlaub in Bayern – wann kann es losgehen?

Derzeit ist kein Urlaub in Bayern möglich. Der Freistaat möchte Anfang Mai darüber beraten, wann eine Eröffnung von Hotels und Gastronomiebetrieben wieder möglich sein könnte.

Kann ich meinen Urlaub am Meer verbringen?

Zu welchem Zeitpunkt ein Urlaub an den Küsten und Inseln von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern möglich ist, steht noch nicht fest. Derzeit sind alle deutschen Inseln für Touristen gesperrt.

(mit dpa)