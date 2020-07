Corona-Zahlen: RKI meldet neue Fallzahlen - Reproduktionszahl heute

Beim Coronavirus ist oft von der Reproduktionsrate oder einem Reproduktionswert die Rede. Was ist das und was sagt es aus? Unser Video erklärt es.

Laut RKI haben sich seit Pandemie-Beginn 205.269 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert (Stand 26. Juli)

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 25. Juli, 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,24

Seit über vier Monaten bestimmt die Coronavirus-Pandemie das Leben der Menschen weltweit. Bislang konnte Deutschland dank Corona-Maßnahmen hohe Infektionszahlen wie etwa in den USA vermeiden.

Wie viele Menschen derzeit in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sind, was die beiden Reproduktionszahlen bedeuten und wie deren aktueller Stand ist, lesen Sie hier:

Coronavirus in Deutschland: Das sind die aktuellen Fallzahlen

In Deutschland haben sich nach Angaben der Gesundheitsämtern seit Beginn der Coronavirus-Pandemie insgesamt 205.269 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 9118 sind laut Robert Koch-Institut (RKI) an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Lesen Sie hier: Darum warnt das RKI vor den steigenden Corona-Zahlen in Deutschland.

Zuletzt wurden 305 Neuansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet (Stand 26. Juli) – am Tag zuvor waren es 781. Etwa 189.800 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Am Wochenende fallen die Zahlen häufig niedriger aus, was an den verzögerten Meldungen der Gesundheitsämter liegt. Lesen Sie hier: Alle aktuellen Nachrichten im Coronavirus-Newsticker.

Was ist die Reproduktionszahl und wie hoch ist sie aktuell?

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 25. Juli, 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,24 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Lesen Sie hier: Auswärtiges Amt warnt mit Reisewarnungen vor diesen Corona-Risikogebieten.

Die Reproduktionszahl ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen. Liegt er darüber, breitet sich das Virus weiter aus. Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet.

Was ist der 7-Tage-R-Wert und wie hoch ist er?

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert derzeit bei 1,25 am Vortag lag er bei 1,16 (Stand 25. Juli). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Lesen Sie hier: Neuer Schweinegrippe-Virus entdeckt – droht nach Corona neue Pandemie?

Obwohl die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf einem niedrigen Niveau sind, beeinflussen lokale Häufungen den R-Wert stark. Der Wert reagiere auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen, so das RKI.

Medizinisch-technische Assistenten bearbeiten im Labor Abstriche von Corona-Tests. Foto: Oliver Berg / dpa

Coronavirus-Pandemie: RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land. Unter Umständen gibt es dabei sogar an den verschiedenen Tagen Schwankungen.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene Infektionen, Datenstand 25. Juli):

Baden-Württemberg: 36.819

Bayern: 50.260

Berlin: 8957

Brandenburg: 3524

Bremen: 1742

Hamburg: 5291

Hessen: 11.591

Mecklenburg-Vorpommern: 843

Niedersachsen: 14.222

Nordrhein-Westfalen: 47.257

Rheinland-Pfalz: 7409

Saarland: 2849

Sachsen: 5512

Sachsen-Anhalt: 1979

Schleswig-Holstein: 3311

Thüringen: 3340

