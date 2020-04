Spanien: Festnahme eines Terrorverdächtigen des IS

Mi, 22.04.2020, 19.21 Uhr

Ein britischer Ex-Rapper und Terrorverdächtiger der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) wurde in der südspanischen Küstenstadt Almería festgenommen. Abdel-Majed Abdel Bary soll früher Bilder von sich mit einem abgeschnittenen Kopf in der Hand im Onlinedienst Twitter veröffentlicht haben.