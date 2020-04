Trump will US-Wirtschaft in drei Phasen wieder hochfahren

Fr, 17.04.2020, 08.30 Uhr

US-Präsident Donald Trump will die Wirtschaft in drei Phasen wieder hochfahren. Die Regierung in Washington werde es den US-Bundesstaaten überlassen, wann sie das öffentliche Leben wieder normalisieren, sagte Trump. SONOREN°1QN4Z8