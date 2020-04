Mi, 15.04.2020, 15.06 Uhr

In Nordkorea ist der Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung der höchste Feiertag. In diesem Jahr gibt es in der Hauptstadt Pjöngjang allerdings keine Großveranstaltungen, offenbar wegen des Coronavirus - dabei gibt es laut Regierung keinen einzigen Infektionsfall in Nordkorea.