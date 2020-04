USA stellen Beitragszahlungen an WHO ein

Mi, 15.04.2020, 08.38 Uhr

Die USA stoppen mitten in der Corona-Krise ihre Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). US-Präsident Donald Trump sagte bei einer Pressekonferenz in Washington, er habe seine Regierung angewiesen die Zahlungen einzustellen.