Menschen dürfen Wuhan wieder verlassen

Mi, 08.04.2020, 11.08 Uhr

Nach der Aufhebung eines mehr als zwei Monate andauernden Ausreiseverbots wegen der Corona-Pandemie haben sich tausende Menschen auf den Weg aus der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan gemacht. An den Bahnhöfen drängten sich bereits am Morgen Menschenmassen, auch der Flughafen hat den Betrieb wieder aufgenommen. Authorities have warned though that various restrictions on movement would remain to guard against a resurgence of infections. China on Tuesday reported no new coronavirus deaths for the first time since it started publishing figures in January.