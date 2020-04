Mo, 06.04.2020, 12.19 Uhr

Teddybären in Fenstern und auf Balkonen sorgen in der US-Hauptstadt Washington für gute Laune in der Corona-Krise: Die Menschen zu Hause freuen sich, dass sie etwas Positives bewegen können, und die Passanten und Kinder freuen sich über etwas gute Laune in diesen schwierigen Zeiten.