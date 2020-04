Corona-Pandemie: New York lagert Leichen in Kühllastern

Mo, 06.04.2020, 10.44 Uhr

In der US-Metropole New York wächst die Zahl der Corona-Pandemie stetig weiter. Weil die Leichenhallen überfordert sind, lagern Krankenhäuser ihre Tote inzwischen in Kühllastern. Die Zahl der Corona-Toten in den USA nähert sich der Marke von 10.000.