Mundschutz- und Maskenpflicht: Welche Regeln gibt es in Deutschland?

Zum Schutz vor dem Coronavirus: Mehrere Bundesländer haben eine Maskenpflicht erlassen

Sachsen hat als erstes Bundesland das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eingeführt

In Mecklenburg-Vorpommern tritt die Maskenpflicht Ende April in Kraft

Wir zeigen, was man über eine Maskenpflicht wissen muss

Nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hat nun auch Bayern eine Maskenpflicht beschlossen. Wie in Sachsen gilt sie sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch beim Betreten von Geschäften. In Mecklenburg-Vorpommern muss eine „Mund-Nasenbedeckung“ nur in Bussen und Bahnen getragen werden.

Die neuen Regeln treten in Bayern von kommender Woche an in Kraft, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte. In Sachsen gelten sie bereits jetzt, in Mecklenburg-Vorpommern tritt die Maskenpflicht am 27. April in Kraft. Mit „Mund-Nasenbedeckung“ werden die behelfsmäßigen Stoffmasken bezeichnet, die keinen Zertifizierungsprozess durchlaufen und keine medizinischen Schutzprodukte sind. Auch Schals oder Tücher gehen in Ordnung.

In diesen Bundesländern gilt bereits die Mundschutzpflicht

Bislang ist das Tragen eines Mundschutzes in drei Bundesländern verpflichtend:

Bayern,

Sachsen und

Mecklenburg-Vorpommern.

Doch auch andere wollen nachziehen. So zum Beispiel auch Tübingen. Hier soll das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit voraussichtlich ab nächster Woche Pflicht werden.

Mundschutzpflicht: Das Tragen von Masken wird „dringend“ empfohlen

Am Mittwoch hatten die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mitgeteilt, dass es zunächst keine generelle bundesweite Maskenpflicht geben werde. Das Tragen von sogenannten Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel hatten sie jedoch „dringend“ empfohlen.

Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Empfehlung von Bund und Ländern, eine Schutzmaske zu tragen:

Wo gilt die Maskenpflicht?

Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen oder zu verlangsamen, haben verschiedene Länder weltweit bereits eine Maskenpflicht eingeführt. So gilt etwa in Österreich eine Maskenpflicht beim Einkaufen. ‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind

Auch in Teilen Osteuropas, etwa in Tschechien und in der Slowakei, gilt bereits eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit. In vielen Teilen Asiens ist das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit ohnehin weit verbreitet. Lesen Sie hier: Wie Thailand dem Virus trotzt – ein Erfahrungsbericht

Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken – Was gilt in Deutschland?

In Deutschland gilt in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr. In Sachsen gilt die Regelung ab dem 20. April, in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ab dem 27. April. In Sachsen und Bayern müssen Menschen dann außerdem eine „Mund-Nasenbedeckung“ tragen, wenn sie ein Geschäft betreten.

Als erste deutsche Stadt hatte das thüringische Jena eine Maskenpflicht in Supermärkten, im öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verabschiedet. Andere Kommunen in Thüringen planen vergleichbare Schritte. Lesen Sie hier: Virologe fordert in der Corona-Krise Mundschutz für alle.

Auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, sieht Masken als sinnvolles Instrument im Kampf gegen die Pandemie an. Er erwartet eine baldige Maskenpflicht.

„Ich bin überzeugt, dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im Öffentlichen Personennahverkehr auch bald zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der„Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Wochenendausgabe). Bis dahin könne der Staat seine Bürgerinnen und Bürger aber nicht dazu zwingen, die Masken zu tragen.

Die Bundesregierung hatte bereits einen Bedarf an Milliarden von Schutzmasken festgestellt – Nachschub vor allem an hochwertigen Masken ist allerdings wegen einer weltweit hohen Nachfrage schwer zu besorgen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt.

Könnte die Bundesregierung überhaupt eine Maskenpflicht anordnen?

Die Akademie der Wissenschaft Leopoldina veröffentlichte eine Stellungnahme zur Wirksamkeit von Schutzmasken und spricht sich darin klar für das Tragen dieser aus. „Da sich eine große Zahl unerkannt Erkrankter ohne Symptome im öffentlichen Raum bewegt, schützt ein Mund-Nasen-Schutz andere Menschen.“ Ein Mund-Nasen-Schutz diene eingeschränkt auch unmittelbar dem Eigenschutz.

Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) wäre eine bundesweite Maskenpflicht in Deutschland zwar rechtlich möglich, allerdings müsste sie durch die Bundesländer oder kommunalen Gesundheitsbehörden angeordnet werden. Dem Bericht zufolge gibt es auch auf Landesebene bislang keine entsprechenden Pläne. Lesen Sie hier: Bayern bewacht Atemmasken mit Polizei.

Mundschutz gegen Coronavirus: Was gilt eigentlich als Schutzmaske?

Die sogenannten Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger selbst schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

Aber selbst im medizinischen Bereich, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, droht derzeit ein Mangel an Schutzmasken. Nicht zuletzt deswegen müssen Privatpersonen selbst bei Maskenpflicht nicht zu einer der DIN-genormten FFP-Maske greifen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

In der Regel – so sieht es etwa die österreichische Verordnung und auch die Verordnung aus Jena vor – reichen neben Schutzmasken auch Tücher oder Schals, die sowohl Mund als auch Nase abdecken. Auch wer einen selbst gebastelten oder genähten Mundschutz trägt, hält sich an die Mundschutzpflicht. Wie man einen Mundschutz in Zeiten des Coronavirus einfach selbst macht, lesen Sie hier.

Wie schätzt die Weltgesundheitsorganisation eine Mundschutzpflicht ein?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht eine Mundschutzpflicht skeptisch. Das allgemeine Tragen von Mundschutz habe im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen, hieß es. Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan in Genf.

Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. „Unser Rat: Wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist“, sagte Ryan. Lesen Sie hier: So sinnvoll sind Masken und Mundschutz

Was sagt das Robert-Koch-Institut zu einer Mundschutzpflicht?

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) hält eine zur österreichischen Regelung vergleichbare Mundschutzpflicht in Deutschland derzeit für nicht notwendig. Allerdings: Bei bereits mit dem Coronavirus Infizierten sei das Tragen einer Maske durchaus sinnvoll – und zwar, um andere vor einer Infektion zu schützen, wie RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin sagte. Auch ein selbst hergestellter Mundschutz halte Tröpfchen beim Husten und Niesen zurück, die das Virus übertragen könnten.

Was hält der Weltärztebund von einer Mundschutzpflicht?

Der Chef des Weltärztebunds rät von einer allgemeinen Maskenpflicht ab und hält sie für rechtlich nicht zulässig. „Es gibt nicht genug frei verfügbare Masken für alle“, sagte Frank Ulrich Montgomery der „Passauer Neuen Presse“. Eine Pflicht einzuführen, der die Bürger gar nicht voll nachkommen könnten, wäre seiner Ansicht nach schwierig.

Hochwertige Masken würden auch dringend für medizinisches Personal und die Pflege gebraucht. Er selbst trage „eine selbstgenähte Maske als reine Vorsichtsmaßnahme und Ausdruck meiner Solidarität und Achtung vor den anderen Menschen“. Diese Masken müssten aber regelmäßig gewaschen und desinfiziert werden, sonst seien sie eher gefährlich.



(mit dpa)