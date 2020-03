Mo, 30.03.2020, 13.06 Uhr

Während in den meisten europäischen Ländern das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen ist, geht Schweden in der Corona-Krise einen Sonderweg. Bei Kritik an dem vergleichsweise entspannten Umgang mit der Pandemie verweisen Politiker auf den Rat der Gesundheitsbehörde. Nicht jeder Schwede ist mit dem Vorgehen einverstanden.