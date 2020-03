Coronavirus: Schließen jetzt bald alle Schulen?

In Italien sind sie längst dicht, Dänemark und Irland ziehen nun nach: Die ersten Schulen und Kitas werden auch in Deutschland geschlossen.

In den nächsten Tagen oder Wochen könnten weitere Städte, Bundesländer – ja vielleicht sogar ganz Deutschland – folgen. Was bedeutet das für Eltern und Kinder? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Coronavirus: Werden jetzt die Schulen und Kitas in Deutschland flächendeckend geschlossen?

Der Deutsche Lehrerverband hat sich trotz vermehrter Forderungen nach flächendeckenden Schulschließungen erneut dagegen ausgesprochen. „Natürlich nimmt die Nervosität und Angst auch an den Schulen, bei Eltern, Schülern und Lehrern zu. Und diese Nervosität überträgt sich auch auf manche Lehrerverbände“, sagte Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger.

Die Mehrheit im Deutschen Lehrerverband wolle bislang der Expertise des Gesundheitsministeriums des Robert-Koch-Instituts folgen, sagte Meidinger. Bisher gebe es von dort keine Empfehlung für generelle Schulschließungen. Meidinger rief aber alle Schulen dazu auf, sich auf mögliche Schulschließungen vorzubereiten. Sie sollten ausloten, wie Schüler weiter mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden könnten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte am Donnerstag: „Derzeit sind flächendeckende Schulschließungen noch nicht angezeigt.“ Allerdings müsse die Lage jeden Tag neu bewertet werden. Karliczek sagte weiter: „Wir versuchen, einen Normalbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.“

• Lesen Sie auch: Wie erkläre ich das Coronavirus meinem Kind?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in Sachen Schulschließung bisher zurückhaltend gezeigt. Es sei leichter, auf Fußballspiele oder Clubkonzerte zu verzichten als auf eine Betreuung der Kinder. Befürchtet wird, dass bei Schul- und Kitaschließungen auch Mitarbeitenden der Polizei, Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonal zu Hause bleiben. Es könne auch fatale Folgen haben, Kinder nun etwa von der Oma betreuen zu lassen, sagte Spahn mit Blick auf das erhöhte Krankheitsrisiko für Ältere. Regionale Schulschließungen wie im besonders betroffenen Kreis Heinsberg seien jedoch sinnvoll.

In Berlin beraten die Kultusminister der Länder an diesem Donnerstag und Freitag über ein möglichst gemeinsames Vorgehen in den Bildungseinrichtungen des Landes. Schulschließungen obliegen den Bundesländern.

Was passiert mit Klassenfahrten und anderen Schulausflügen?

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, hat die Absage von Schulfahrten in Corona-Risikogebiete empfohlen. Dabei gehe es um Regionen, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft hat, sagte die rheinland-pfälzische SPD-Bildungsministerin.

In Rheinland-Pfalz habe die Schulaufsicht alle Schulen darüber informiert, „dass Klassenfahrten in Gebiete, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiete einstuft, ab sofort zu unterlassen sind“, sagte Hubig. „Die dafür anfallenden Stornierungskosten übernimmt das Land Rheinland-Pfalz.“

Auch in Nordrhein-Westfalen wurden bereits alle Schulausflüge und Klassenfahrten bis zu den Osterferien abgesagt. Dies sei ein „schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus“, teilte das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Viele Kinder auf engem Raum – Stecken sich Kinder besonders schnell an?

„Kinder sind bedeutsame Treiber für die Übertragung von Influenzaviren in der Gemeinschaft“, so die Weltgesundheitsorganisation. Für den Covid-19-Erreger zeigten erste Auswertungen aber, dass Kinder weniger betroffen sind als Erwachsene und nur selten deutliche Symptome entwickeln.

Vorläufige Daten lassen demnach zudem annehmen, dass Kinder sich vor allem bei Erwachsenen anstecken – Erwachsene aber umgekehrt kaum bei Kindern. Kinder gehören bei Covid-19 nach bisherigem Wissensstand nicht zu den Risikogruppen. Anders ist es bei der Influenza.

Darf ich mein Kind trotz geöffneter Schule zu Hause lassen?

„Nein, das dürfen Eltern nicht“, sagt Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster. Das gilt jedenfalls bei schulpflichtigen Kindern. „Solange sich das Gesundheitsamt oder die Schule nicht entscheiden, die Schule zu schließen, müssen Kinder da hingehen“, erklärt er. Eine Ausnahme von der Schulpflicht besteht, wenn das Kind krank ist.

„Wer sich nicht an die Schulpflicht hält, dem droht theoretisch ein Bußgeld“, erläutert Achelpöhler. Bei häufigerem Fehlen kann dies bei 200 Euro liegen. In Extremfällen kann sogar das Sorgerecht bei der Verletzung der Schulpflicht eingeschränkt werden.

Anders sieht es bei kleineren Kindern aus, die noch in die Kita gehen. „Da können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihr Kind hinschicken oder nicht“, sagt der Fachanwalt. Ob es jedoch für das Kind das Beste ist, wenn es zu Hause allein mit ängstlichen Eltern sitzt, sei natürlich eine andere Frage. „Aber das muss dann eben jeder selbst entscheiden.“

Kann ich als Berufstätiger zu Hause bleiben, wenn die Schule oder Kita geschlossen wird?

Grundsätzlich müssen Beschäftigte selbst für die Betreuung des Kindes sorgen. „Auf jeden Fall sollten Eltern mit dem Arbeitgeber sprechen und nach Lösungen suchen“, rät die Arbeitnehmerkammer Bremen. Homeoffice kann eine Lösung sein.

Darf mein Kind in die Schule oder Kita, wenn ich mich in Quarantäne befinde?

Wenn ich als Elternteil nachweislich infiziert bin, darf mein Kind nicht zur Schule oder in die Kita. Anders ist es, wenn ich mich als Kontaktperson eines Infizierten in Quarantäne befinde. Sofern ich keine Symptome entwickele, können alle Personen aus meinem Haushalt ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen.

Was bedeutet häusliche Quarantäne? Mehr erfahren Sie hier.

Können Kinder von zu Hause aus lernen?

Die Schüler, die derzeit in Halle wegen des Coronavirus vorsorglich zu Hause sind, können die Zeit aus Sicht von Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) gut mit digitalen Lernangeboten überbrücken. „Wir haben da ein bewährtes System, das auch schon ein paar Jahre läuft“, sagte der Minister.

„Die Lehrer werden es im individuellen Mailverkehr oder in anderen Kommunikationsformen möglich machen, dass die Kinder in den 14 Tagen am Unterricht teilhaben. Das kann man organisieren und das geht auch, glaube ich, ganz gut.“ Das sei bewährt etwa für den Fall, dass Kinder länger krank sind.

Es gebe beispielsweise die Lernplattform Moodle, mit der Schüler in einem geschützten Bereich des Internets lernen, üben und kommunizieren könnten. Für die Nutzer könnten individuell Inhalte freigeschaltet werden. Zudem gebe es eine Bildungscloud des Landes, mit der die Lehrkräfte und Schüler Daten und ganze Verzeichnisse hochladen und herunterladen könnten. Die Daten könnten passwortgeschützt auch mit Kollegen, Schülern sowie Eltern geteilt werden.

Sind die Abiturprüfungen in Gefahr?

In den meisten Bundesländern stehen in den nächsten Wochen die schriftlichen Abiturprüfungen an. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen Notfallplan, der vorsieht, dass Schüler, die wegen der Quarantäne-Regelungen die Abiturprüfung nicht schreiben können, die Klausuren an einem zentralen Nachschreibetermin nachholen.

Nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes soll das Abitur wie geplant stattfinden. „An den Abiturprüfungen sollten wir festhalten. Die könnten unter Beachtung eines strengen Gesundheitsschutzes auch stattfinden, wenn es gleichzeitig Corona-Ferien geben sollte“, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der „Passauer Neuen Presse“.

Allerdings müsse bei einer solchen Prüfungssituation dafür gesorgt werden, dass ein entsprechender Abstand zwischen den Prüflingen in den Prüfungsräumen bestehe. Lesen Sie auch: Das ist die Notfallplanung für das Abitur. (jb/dpa/afp)

