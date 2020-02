So, 23.02.2020, 10.24 Uhr

Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring will neben dem Fraktionsvorsitz im Landtag auch den Parteivorsitz bereits im März aufgeben - und nicht wie zunächst angekündigt im Mai. Mohring stand seit der Landtagswahl in den eigenen Reihen in der Kritik.