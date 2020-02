Karlsruhe: Mann löst mit Faschingskostüm Polizeieinsatz aus

In Karlsruhe sorgte ein Kostümierter für einen Polizeieinsatz.

Karlsruhe. Ein Mann mit zwei vermeintlichen Schusswaffen hat einen Polizeieinsatz in Karlsruhe ausgelöst. Die waren Teil seines Faschingskostüms.

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 22-Jähriger am Montagmorgen in der Karlsruher Kaiserallee ausgelöst. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil ein Mann mit zwei Gewehren und Sicherheitsweste in die Straßenbahn eingestiegen war.

Der Fahrer stoppte die Bahn an der Haltestelle Mühlburger Tor. Insgesamt vier Streifenwagen fuhren dorthin. Die Beamten konnten den 22-Jährigen festnehmen.

Das Kostüm war der US-Ermittlungsbehörde FBI nachempfunden

Wie sich herausstellte, hatte er sich ein Faschingskostüm in Form einer Schutzweste mit der Aufschrift „FBI“ besorgt. Bei sich trug er eine Spielzeugpistole und eine Softairwaffe, die einem Sturmgewehr täuschend ähnlich sieht.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten noch Munition für die Softairwaffe und zwei Taschenmesser. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Schon in den vergangenen Jahren warnte die Polizei vor Kostümen. Etwa bei Terror-Kostümen höre der Karnevalsspaß auf.

(bef/dpa)