SEK-Einsatz in Haldensleben – Mann steigt halbnackt auf Hausdach

Zu einem am Ende bizarren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend in Haldensleben (Landkreises Börde) gekommen.

Mann greift an Bahnhof mit Eisenrohr an – auch Polizisten verletzt

Zunächst wurde die Polizei alarmiert, weil ein 40-Jähriger am Bahnhof mit einem Metallrohr einen 32-Jährigen schlug. Die Polizei konnte den 40-Jährigen noch am Tatort antreffen, das Metallrohr hatte der Mann noch dabei. Zwar legte er es ab, griff aber unvermittelt einen Polizisten an, der dabei verletzt wurde. Auch ein Beamter, der seinem Kollegen zu Hilfe eilte, erlitt Verletzungen.

Täter tanzt halbnackt auf Hausdach herum

Der Angreifer flüchtete in seine nahegelegene Wohnung. Die Polizei forderte ein SEK an. Der Mann, der laut Polizei offenbar unter Drogen stand, kletterte in der Zwischenzeit aus dem Fenster seiner Wohnung auf das Hausdach – bekleidet war er dabei nur mit einer Boxershorts. Dort, so schreibt die Polizei, tanzte er einige Zeit, bevor er sein Treiben – vermutlich aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen – beendete.

Vermutlicher Drogenkonsum – Einweisung in Fachklinik

Ein Mann hat in Haldensleben zunächst einen anderen Mann und zwei Polizisten angegriffen, bevor er in seine Wohnung flüchtete, wo er halbnackt auf das Dach stieg. Er konnte letztendlich vom SEK überwältigt und festgenommen werden.

Der 40-Jährige kletterte wieder ins eine Wohnung, wo ihn das inzwischen eingetroffene SEK festnehmen konnte. Aufgrund des Zustandes wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Laut Polizei wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben.

Neben zwei Polizisten wurde mindestens eine weitere Person verletzt, schreibt die Polizei abschließend. Die Ermittlungen dauern an. eng/ots