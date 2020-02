Amoklauf in Thailand - Soldat tötet mindestens 14 Menschen

Bangkok. Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 14 Menschen getötet. Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der in einem Einkaufszentrum mehrere Geiseln genommen haben soll, wie das Militär mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter. Laut Medienberichten soll der Amoklauf auf einem nahe gelegenen Militärstützpunkt begonnen haben. Thailändischen Medien zufolge tötete der Soldat auch seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige.