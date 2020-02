Eurojackpot: 90 Millionen Euro gehen nach Deutschland

So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Helsinki/Münster. Der maximal gefüllte Eurojackpot wird in Deutschland ausgeleert. Ein Tipper aus NRW ist seit Freitag um 90 Millionen Euro reicher.

Der Eurojackpot, der mit 90 Millionen Euro gefüllt war, wurde geknackt

Ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft aus NRW tippte auf die sieben richtigen Zahlen

Zuletzt ging diese Gewinnsumme 2016 an einen einzelnen Spieler aus Deutschland

90 Millionen Euro aus dem bis zur Obergrenze gefüllten Eurojackpot werden in Deutschland ausgeschüttet: Ein Spieler – oder eine Tippgemeinschaft – aus Nordrhein-Westfalen tippte die sieben richtigen Zahlen, wie Westlotto in Münster am Freitagabend nach der Ziehung im finnischen Helsinki mitteilte.

Die Eurojackpot-Gewinnzahlen am Freitag, 7. Februar:

Gewinnzahlen: 7 - 16 - 22 - 36 - 44

Eurozahlen: 3 - 4

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme aufgeteilt.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt in der Gewinnklasse eins bei 1 zu 95 Millionen. Noch wesentlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Eurojackpot mit 90 Millionen ging zuletzt 2018 nach Deutschland

Im August 2019 hatte ein Spieler aus Finnland zum letzten Mal den maximalen Eurojackpot von 90 Millionen Euro abgeräumt. Im Mai 2019 durfte sich ein Tipper aus dem Rheinland über 45 Millionen Euro freuen. Der 90-Millionen-Jackpot ging zuletzt im Juli 2018 komplett nach Deutschland – damals mussten sich zwei Spieler den Gewinn teilen. 2016 hatte ein Einzelspieler aus Baden-Württemberg erstmals die 90 Millionen Euro nach Deutschland geholt.

Im November 2019 hatte ein Lottospieler Unglück im Glück: Ein Tipper hatte beim klassischen Lotto sechs Richtige hatte, bekam dafür aber keinen Gewinn.

