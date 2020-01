Joko Winterscheidt hat neuen Job bei der "GQ"

Moderator Joko Winterscheidt hat einen neuen Job. Der 41-Jährige fängt beim Männermagazin „GQ“ an und komplettiert die Führungsspitze um André Pollmann, Michalis Pantelouris und Johannes Patzig. Kurios ist allerdings sein neuer Titel: „Chief Curiosity Officer“.

„Ich habe einfach mega Bock! Ich könnte jetzt in tausend Worten erzählen, worauf alles, und ich habe eine Lawine an Ideen, aber am Ende läuft es immer wieder genau darauf hinaus. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt darauf, was kommt“, sagte Joko Winterscheidt in einem „GQ“-Interview. Er soll als Impulsgeber und Brückenbauer dienen, heißt es in einer Mitteilung des Verlags Condé Nast.

Joko Winterscheidts „JWD“ wurde eingestellt

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Joko, einem fantastischen Entertainer und Entrepreneur, eine Persönlichkeit für uns gewinnen konnten, die hervorragend zur Marke „GQ“ und unserem Vorhaben passt“, erklärte Jessica Peppel-Schulz, CEO von Condé Nast.

Der Werdegang von Joko und Klaas Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben bei MTV und Viva angefangen. Heute sind sie aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Ihre Sendung „Die Beste Show der Welt" hat den Deutschen Fernsehpreis 2017 bekommen. Die beiden Moderatoren präsentieren in dem Format jeweils vier Show-Konzepte, das Publikum entscheidet darüber, wie gut sie sind.

Das große Vorbild der beiden ist Thomas Gottschalk. Er kam sogar als Gast in eine Sendung von „Circus HalliGalli".

Umgekehrt waren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Februar 2014 auch schon Gast bei „Wetten dass....?", damals bei Moderator Markus Lanz. Heufer-Umlauf verlor seine Wette – und musste mit nacktem Oberkörper als Feuerwehrmann posieren.

An Preisen mangelt es den beiden nicht. Sie bekamen 2014 unter anderem den Echo.

2012 wurden sie zudem von der Zeitschrift „GQ" mit dem „Männer des Jahres"-Award in der Kategorie „Fernsehen" ausgezeichnet.



Joko Winterscheidt (l., als Florian-Silbereisen-Double) und Florian Silbereisen – Autogrammstunden bei Möbel Hübner in Berlin am 23. Oktober 2011.

Heufer-Umlauf und Winterscheidt wurden nicht zuletzt mit der Sendung „Circus HalliGalli" auf ProSieben bekannt. 2013 starteten die beiden damit, zur Präsentation in Hamburg posierten sie mit dem Sender-Logo. Nach neun Staffeln war im im Juni 2017 Schluss.

Spektakulärer Coup der beiden: Sie schleusten Anfang März 2017 einen Doppelgänger des US-Schauspielers Ryan Gosling bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg ein. Der Prank fiel erst auf, als das Double auf die Bühne kam und in seiner Rede Joko und Klaas dankte.

Ein paar Jahre zuvor, im Jahr 2012, traten Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt noch selbst bei der Preisverleihung auf.

Neben der „Besten Show der Welt" und „Circus HalliGalli" haben die Moderatoren noch eine Menge anderer Sendungen gemacht. „Die Rechnung geht auf uns!" gab es genau eine Folge lang.



In der ProSieben-Show „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" musste Klaas ins Eiswasser.

Joko hingegen musste hinter einem Kreuzfahrtschiff Wasserski fahren.

Im September 2017 boxten sie in Las Vegas (USA) beim „Duell um die Welt" mit überdimensionalen Masken praktisch blind gegeneinander. Joko gewinnt dieses Spiel.

Aber TV-Shows alleine reichen den beiden nicht. Klaas Heufer-Umlauf ist außerdem noch Sänger der Band „Gloria". Und auch Joko stand schon mit Gitarre singend auf der Bühne.

Joko spielte schon in Kinofilmen mit, unter anderem in „Der Nanny" mit Matthias Schweighöfer (r.), der auch Regie führte.



Die beiden haben zudem die Produktionsfirma Creative Cosmos 15 gegründet.

Auf „Barbara" folgt „Joko": Zusammen mit dem Mönchengladbacher bringt der Verlag Gruner + Jahr ein Lifestyle- und Zeitgeist-Magazin auf den Markt. Die Zeitschrift werde „Joko" heißen und im Frühjahr 2018 in den Handel kommen. Diese Aufnahme zeigt ihn mit der Trophäe des Deutschen Fernsehpreises 2017.

Mit dem Moderieren haben die beiden schon vor langer Zeit begonnen. 2010 stand Joko zusammen mit Kollegin Mirjam Weichselbraun bei der Chartshow „The Dome 53" in Berlin auf der Bühne.

Als Viva-Moderator war Klaas mit Kollegin Gülcan 2004 schon bei der Verleihung des „Comet" in Köln dabei.

2007 moderierte er mit Gülcan auf dem roten Teppich in Köln. war er nochmal beim „Comet".



In seiner zweiteiligen Pro Sieben-Sendung „Ein Mann, eine Wahl" schlüpfte der Berliner in unterschiedliche Rollen und traf auf Politiker: Mit FDP-Chef Christian Lindner fuhr er in einem schwarz-gelben Chevrolet Camaro in die Waschstraße. Er unterbrach ein Interview mit SPD-Politiker Martin Schulz, um kurz mal aufs Klo zu verschwinden und fragte Alice Weidel (AfD), was sie für Patriotismus hält. „Ne Politiksendung, die trotzdem auch ein bisschen lustig ist".

Ab 12. März kommentiert und diskutiert Klaas auf ProSieben in seinem neuen „Late Night Berlin"-Studio Themen aus Politik, Musik, Sport, Popkultur und Gesellschaft.

Hobby-Athleten gegen Deutschlands beste Sportprofis: In Joko Winterscheidts Samstagabendshow „Beginner gegen Gewinner" kommt es auf ProSieben zum Kräftemessen David gegen Goliath.

Im gleichen Jahr auch die Einslive Krone.

Auch der Gastgeber muss als „Beginner" ran: Für ihn ging es beim Motorsport ab auf die Rennstrecke im rasanten PS-Duell mit Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (l.).



Joko Winterscheidt ist schon seit Jahren mit Freundin Lisa zusammen, die beiden haben ein gemeinsames Kind.

Klaas Heufer-Umlauf ist mit Doris Golpashin liiert, das Paar hat ebenfalls ein Kind.

Joko Winterscheidt hat bereits Print-Erfahrung. Im März 2018 hatte er sein Magazin mit dem etwas sperrigen Titel „JWD – Joko Winterscheidts Druckerzeugnis” gestartet – allerdings mit mäßigem Erfolg. Ende 2019 war „JWD“ eingestellt worden.

Zuletzt hatte Winterscheidt beim ZDF angeheuert und Weihnachten einen Gastauftritt beim „Traumschiff“ gehabt. (jha)