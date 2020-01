Langerwehe bei Aachen am Samstag: Ein Polizist steht vor dem Haus, in dem zuvor drei Leichen gefunden worden waren.

Langerwehe. Die Polizei hat in einem Haus in Langerwehe drei Leichen gefunden. Einem Bericht zufolge sollen die Toten blutüberströmt gewesen sein.

Polizei findet drei Tote in Familienhaus bei Aachen

Grausame Entdeckung bei Aachen: Die Polizei hat am Samstag in einem Wohnhaus in der Gemeinde Langerwehe drei Tote gefunden, wie ein Sprecher mitteilte. Die „Aachener Nachrichten“ berichten, dass die Toten Erwachsene sind und blutüberströmt gewesen sein sollen.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, möglicherweise würden am Nachmittag weitere Informationen zu dem Fall bekanntgegeben.

(dpa/br)