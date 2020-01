Australien droht extremes Wetter: Buschbrände werden stärker

Buschbrände in Australien: Am Wochenende droht Verschärfung

In Australien wüten die Buschbrände weiter und Experten warnen vor weiterer Hitze am Wochenende. Die Behörden reagieren auf die Situation und holen nun vor allem Touristen aus den Brandgebieten.

Die Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales legte am Donnerstag ein Gebiet fest, aus dem Menschen raus sollen, die dort keinen festen Wohnsitz haben. Das Gebiet umfasst auch den Urlaubsort Batemans Bay und erstreckt sich von dort über 240 Kilometer Richtung Süden bis zur Grenze des Staates Victoria.

Das Wetteramt hat für kommenden Samstag starke Winde bei Temperaturen über 40 Grad Celsius vorausgesagt. Unter diesen Bedingungen würden die Busch- und Waldbrände noch weiter angefacht.

Buschbrände in Australien: Viele Menschen sitzen fest und kämpfen mit Engpässen

Richtung Norden und Westen von der Evakuierungszone aus erstreckten sich am Donnerstag lange Autokolonnen. Allerdings konnten viele Menschen gar nicht starten, weil die Tankstellen keinen Treibstoff mehr hatten oder die Pumpen wegen Stromausfällen nicht arbeiteten.

Darüber hinaus gab es in einigen an der Küste gelegenen Gemeinden Engpässe bei Lebensmitteln und Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Grund hierfür war, dass seit Montag viele Straßen wegen der Brände und umgestürzter Bäume gesperrt waren.

Seit Wochen wüten in Australien verheerende Buschbrände.

Besonders stark betroffen ist der Südosten des Landes.

Mehr als 2000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Sie kämpfen gegen etwa 100 Buschbrände.

Beim sogenannten Gosper-Mountain-Einsatz auf dem gleichnamigen Berg nördlich von Sydney ist ein von der Feuerwehr gelegtes Gegenfeuer außer Kontrolle geraten.



Im Bundesstaat New South Wales wurde bereits mehrfach der Notstand ausgerufen.

Eine Wand aus Rauch steigt von einem Buschfeuer südwestlich von Sydney auf.

Ein besonders bedrohliches Buschfeuer ist bis auf etwa 70 Kilometer an die Metropole Sydney herangerückt.

Seit Ausbruch der Buschbrände ist Sydney, die Hauptstadt des Bundesstaats New South Wales, immer wieder in Rauch eingehüllt.

Auch Tiere sind von den Buschfeuern bedroht. Ein Mitarbeiter des Taronga Zoos trägt einen Koala, der vor den Flammen in den Blue Mountains gerettet wurde.



In Sydney protestieren die Menschen vor dem Kirribilli House, dem Amtssitz des australischen Premierministers, und fordern mehr Klimaschutz.

Premierminister Scott Morrison weilt derweil auf Hawaii. Trotz der anhaltenden Buschbrände hat er seinen Urlaub bislang nicht unterbrochen.

Laut Verteidigungsministerium legte am Donnerstag ein Militärschiff in der Küstenstadt Mallacoota an, um geschätzt 4000 Menschen, die seit Montag von Feuern eingeschlossen waren, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Schiff sollte zudem rund 1000 Menschen in Sicherheit bringen.

Schon seit Oktober wüten die Buschbrände auf dem Kontinent, doch nunmehr hat sich die Lage zugespitzt: Allein in New South Wales ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt, fast 1000 Häuser wurden zerstört. Mittlerweile hat sich die Zahl der Menschen, die seit dem Ausbruch der ersten Feuer bei den Bränden starben, landesweit auf 17 erhöht, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet. Dutzende Menschen werden vermisst. (dpa/ac)