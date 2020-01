Miami. Der Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter Bobbi Kristina Brown ist tot. Nick Gordon starb im Alter von 30 Jahren in Florida, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Bruder Jack Walker junior und seinen Anwalt Joe Habachy berichteten. Zwar könne er sich nicht zu den genauen Umständen von Gordons Tod äußern, schrieb Habachy demnach in einer Mitteilung. Aber es habe ihm das Herz gebrochen, die verheerenden Folgen der Drogenabhängigkeit in einer Gruppe junger Menschen zu beobachten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder