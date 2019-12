Schüsse am Checkpoint Charlie – Täter offenbar noch vor Ort

Der Checkpoint Charlie in Berlin.

Berlin. Am berühmten ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie sollen Schüsse gefallen sein. Der Täter ist offenbar noch auf der Flucht.

Polizeibusse stehen quer auf der Straße, ein Notarztwagen, schwerbewaffnete Polizisten sichern den Bereich um eine Starbucks-Filiale ab: Am Montagmittag herrscht am Checkpoint Charlie, dem berühmten ehemaligen Grenzübergang in Berlin, Ausnahmezustand.

Der genaue Hintergrund war zunächst unklar. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass es ersten Erkenntnissen in einem Café mehrere Schüsse abgeben worden sein sollen. Laut Polizisten am Einsatzort soll sich der Täter noch im Nahbereich aufhalten.

Zu möglichen Opfern wollten sich die Einsatzkräfte zunächst nicht äußern. Die Polizei sperrte den Bereich um eine Starbucks-Filiale ab. Es bestehe der Verdacht eines bewaffneten Raubüberfalls. Mehr Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser. (ses/les)